MAHLE AFTERMARKET IDZIE W ŚLADY HOLLYWOOD

Czy istnieją prawdziwi bohaterowie? MAHLE Aftermarket ma na to swoją odpowiedź!

Nadszedł czas, aby uhonorować mechaników i zespoły warsztatowe, które każdego dnia dokładają wszelkich starań dla swoich klientów. Oni są naszymi bohaterami. – powiedział Philipp Grosse Kleimann, Członek Zarządu MAHLE oraz szef działu Aftermarket.

„MAHLE Workshop Heroes”, najnowsza międzynarodowa kampania działu części zamiennych Grupy MAHLE, zadebiutuje 10 września na Automechanika 2024 we Frankfurcie nad Menem. Kampania, pełna dynamicznych nawiązań do tytułów międzynarodowych blockbusterów, wykorzystuje blask i splendor Hollywood, aby postawić mechaników – jak również produkty i usługi MAHLE – w centrum uwagi. Pierwsze motywy obejmują „The Thermonator”, „The Filter and the Furious” oraz „Diagnostix Reloaded”.

Kampania, opracowana we współpracy z agencją z Hamburga weigertpirouzwolf, zostanie rozpoczęta we wrześniu za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych online, reklam drukowanych oraz w warsztatach (punkt sprzedaży, POS). Kolejne plakaty oraz dodatkowe materiały cyfrowe i analogowe będą następować. Automechanika odbędzie się w dniach 10-14 września 2024 r. we Frankfurcie nad Menem.

Warsztat jest tylko tak dobry, jak ludzie w nim pracujący. Ludzie, którzy robią wszystko, aby ich klienci mogli się przemieszczać. Jako dostawca kompleksowych usług, robimy swoje, dostarczając zespołom warsztatowym najnowocześniejszy sprzęt do napraw i diagnostyki – oraz dostarczając części zamienne najwyższej jakości dla wszystkich typów napędów. – powiedział Philipp Grosse Kleimann.

Jest to ważne, ponieważ w niedalekiej przyszłości mieszanka napędów bateryjno-elektrycznych, hybrydowych, spalinowych i wodorowych będzie kształtować zarówno mobilność, jak i sposób prowadzenia działalności warsztatowej. Ta technologiczna różnorodność znajduje odzwierciedlenie w obrazach kampanii MAHLE Aftermarket „MAHLE Workshop Heroes”, w których pokazane są „tytuły filmowe” i motywy – jak również produkty MAHLE opracowane zarówno dla pojazdów spalinowych, jak i elektrycznych.

W kampanii drugoplanową rolę odgrywa szeroka oferta szkoleń i możliwości edukacyjnych, jak również Technical Messenger MAHLE. Jednak główne role przypisane są samym mechanikom i bohaterom warsztatowym.

Na stoisku MAHLE Automechanika we Frankfurcie odwiedzający mogą z bliska zapoznać się z pierwszym zestawem „plakatów filmowych” i związanymi z nimi produktami. Na łącznej powierzchni prawie 450 m2 MAHLE Aftermarket zaprezentuje – oprócz szerokiej gamy filtrów, części do zarządzania silnikiem i termicznego – swoją nową linię produktów BatteryPRO, nową jednostkę obsługi klimatyzacji CO2 z neutralnym klimatycznie czynnikiem chłodzącym, oraz nowe narzędzie diagnostyczne TechPRO® 2.

Firma prezentuje również najważniejsze produkty z działu oryginalnego wyposażenia MAHLE, aby zademonstrować zróżnicowaną wiedzę technologiczną Grupy.

Na terenach wystawowych we Frankfurcie, MAHLE jest reprezentowane w trzech lokalizacjach: dwukrotnie w hali 9, zarówno w dużym stoisku grupowym, jak i jako współwystawca w Zukunftswerkstatt (Warsztat Przyszłości Mobilności), oraz na zewnętrznym terenie Agora.