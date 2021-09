MAHLE na targach Automechanika Frankfurt

W terminie od 14 do 16 września będziemy wirtualnie obecni na tegorocznych targach Automechanika Frankfurt. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką gamą produktów, a także nowościami w ofercie.

Z myślą o naszych Klientach opracowujemy rozwiązania przyszłości, całkowicie niezależne od konwencjonalnych oraz przyszłościowych jednostek napędowych, i to w bardzo imponującym, przede wszystkim zorientowanym na rynek zakresie.

Podczas targów zaprezentujemy również nasze innowacyjne narzędzia serwisowe i diagnostyczne z sekcji MAHLE Service Solutions. Wszystko „Made by MAHLE”*.

Warto nas odwiedzić! Umów się z nami już dziś – czekamy na Twoje wirtualne odwiedziny!

*Made by MAHLE.

Naszym celem jest być zawsze blisko naszych klientów – zarówno w zakresie oryginalnego wyposażenia, jak i części zamiennych. Dlatego części MAHLE produkowane są w około 160 lokalizacjach w 35 krajach na całym świecie. Jedna rzecz jest dla nas szczególnie ważna: niezależnie od kraju produkcji napisanego na opakowaniu, zawsze w środku jest 100% jakość marki MAHLE.

Te same wartości, procesy i standardy jakości obowiązują w każdej naszej lokalizacji na całym świecie. Kupując asortyment MAHLE, otrzymujesz najwyższą jakość MAHLE tak, jakby był „Made in Germany”. Jest to jakość, na której naprawdę można polegać w przypadku każdego produktu wytwarzanego w dowolnym zakładzie MAHLE.