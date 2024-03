Mewa inwestuje w system doboru rozmiaru odzieży oparty na sztucznej inteligencji

Dostawca usług tekstylnych firma Mewa kontynuuje swój rozwój, zapewniając sobie większościowe udziały w startupie, jakim jest Esenca Digital Workwear S.R.L. z Rumunii. Firma specjalizuje się w opracowywaniu wspieranych przez sztuczną inteligencję procesów skanowania, które mają na celu określenie rozmiaru odzieży w oparciu o wykorzystanie przeznaczonej do tego aplikacji w telefonie.

Nabywając większościowy pakiet udziałów w Esenca, Mewa rozszerzyła swoje portfolio i tym samym zyskała na długo wiarygodnego partnera w zakresie cyfrowej obsługi klienta. Technologia oparta na sztucznej inteligencji umożliwia firmie Mewa, a także jej klientom i partnerom, korzystanie przy doborze odzieży roboczej i ochronnej z wygodnej, zainstalowanej w telefonie aplikacji do pomiaru wielkości ciała danej osoby, umożliwiając tym samym optymalizację oferty w odniesieniu do rozmiaru wybranej odzieży. Dzięki temu w niedalekiej przyszłości proces ręcznego pomiaru i doboru rozmiaru odzieży, przeprowadzany na miejscu w zakładzie użytkownika, będzie bardziej elastyczny i wydajny.

Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy – dzięki możliwościom, jakie daje sztuczna inteligencja – zorientowane na klienta procesy i procedury serwisowe będą jeszcze prostsze i bardziej przyjazne dla użytkowników odzieży Mewa. W firmie Esenca znaleźliśmy partnera z wyjątkowym doświadczeniem, zarówno w dziedzinie sztucznej inteligencji, jak i w branży tekstylnej. To właśnie skłoniło nas do poczynienia tego kroku. – mówi Bernhard Niklewitz, przewodniczący zarządu firmy Mewa

Idealny rozmiar w kilka sekund

Cyfrowy pomiar można przeprowadzić przy pomocy smartfona lub urządzenia pracującego offline. Niezbędne są przy tym informacje o wzroście i płci mierzonej osoby, a także dwa zdjęcia całego ciała wykonane aparatem telefonu komórkowego – jedno z przodu i jedno z boku. Przy pomocy sztucznej inteligencji dokładne wymiary ciała obliczane są na podstawie zdjęć i następnie przenoszone na siatkę rozmiarów kolekcji odzieży Mewa. Zdjęcia nie musza być zapisywane, służą jedynie do identyfikacji punktów pomiarowych. Znormalizowany pomiar, wykorzystujący ponad 100 punktów pomiarowych, realizowany jest z dokładnością do 0,5 centymetra. W ciągu 30 sekund użytkownik otrzymuje propozycję rozmiaru w odniesieniu do danej kolekcji odzieży.

Właściwe dopasowanie odzieży roboczej i ochronnej do noszącej ją osoby jest bardzo ważne – zwiększa wygodę użytkownika i zapewnia pełne bezpieczeństwo. Pracujemy nad tym, aby niezbędny pomiar wielkości ciała były kwestią sekund. – stwierdza Philipp Lehmkuhl, dyrektor generalny firmy Esenca.

Technologia skanowania opracowana przez Esenca ma być od 2024 roku sukcesywnie integrowana z cyfrowymi systemami obsługi klienta firmy Mewa.

„Przymierzanie” odzieży w dowolnym miejscu w przeciągu kilku sekund – Mewa inwestuje w możliwość doboru rozmiaru odzieży przy pomocy aplikacji zainstalowanej w telefonie. (zdjęcie: Mewa/Esenca).

Mewa

Grupa Mewa z siedzibą w Wiesbaden jest jednym z wiodących europejskich dostawców oferujących kompleksowy serwis tekstyliów przemysłowych. Asortyment produktów obejmuje czyściwa wielokrotnego użytku własnej produkcji, a także odzież roboczą i ochronną dla przemysłu, warsztatów i rzemiosła. Usługa B2B obejmuje dostawę, pielęgnację, naprawę, magazynowanie i logistykę zgodnie z certyfikowanymi standardami jakości, higieny i bezpieczeństwa. Rodzinna firma, jaką jest Mewa, posiada 47 lokalizacji i około 5700 pracowników, zaopatruje ponad 200 000 zakładów z różnych branż w całej Europie. Obroty w 2022 roku wyniosły 829 mln euro. Firma Mewa została założona w 1908 roku i jest pionierem w obszarze zrównoważonych usług tekstylnych. Strategia firmy jest konsekwentnie zorientowana na zrównoważony rozwój, co wyraża się poprzez innowacyjne firmowe rozwiązania dotyczące produktów, procesów oraz instalacji i urządzeń technicznych. Firma Mewa została wielokrotnie wyróżniona za zorientowanie na klienta i zarządzanie zasobami.

Esenca Digital Workwear S.R.L

Firmę Esenca Digital Workwear S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii założyli Dragoș TANASĂ, Mihai PETRE, Eduard COJOCEA oraz Cosmin CIOCÎRLAN. Dzisiaj firmą kierują dwaj dyrektorzy generalni: Dragoș TANASĂ i Philipp LEHMKUHL. W oparciu o systemy uczenia maszynowego Firma Esenca opracowuje rozwiązania w zakresie cyfrowego pomiaru rozmiarów ciała. Firma koncentruje się na współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, oferując firmom przemysłu odzieżowego rozwiązania przeznaczone dla sklepów internetowych, a także pomiaru rozmiarów ciała na miejscu przy pomocy smartfonów oraz urządzeń działających offline. Firma Esenca oferuje również pomiar wielkości rąk i stóp. Oprócz rozwiązań technicznych firma ma w ofercie także wsparcie implementacji istniejących systemów oraz tworzenie tabel rozmiarów.