Kręci Nas Recykling – Oponeo.pl po raz trzeci posprząta zużyte opony

Rusza trzecia edycja Kręci Nas Recykling, ogólnopolskiej kampanii proekologicznej Oponeo.pl. Każdy może wziąć w niej udział przy okazji sezonowej wymiany opon, jak również dołączając do jednej z ponad 50 akcji sprzątania terenów zielonych. Za każde 4 opony zebrane w okresie jej trwania posadzone zostanie 1 drzewo. Tegoroczny cel to 4000 sadzonek.

Posprzątają i zamienią opony na drzewa

Kręci Nas Recykling startuje 21 marca, czyli w pierwszy dzień wiosny, a kończy się 22 kwietnia – w Dzień Ziemi. W tym okresie Oponeo.pl, we współpracy z ekologiem Dominikiem Dobrowolskim oraz lokalnymi społecznościami, zorganizuje co najmniej 50 akcji sprzątania terenów zielonych. Pod hasłem #ZmieniamyOtoczenieNaLepsze parki, lasy, rzeki i jeziora zostaną oczyszczone z zalegających w nich odpadów, w tym z porzuconych opon.

Kierowcy mogą dołączyć do przedsięwzięcia również przy okazji sezonowej wymiany opon. Klienci Oponeo.pl, którzy skorzystają z usługi dostawy z montażem w serwisie oznaczonym symbolem akcji, mają możliwość bezpłatnego zostawienia zużytego ogumienia w warsztacie. To następnie przekazywane jest do prawidłowej utylizacji. Partner strategiczny kampanii, Grupa Recykl S.A., przetworzy część opon na granulat gumowy, z którego wykonane zostaną maty sportowe.

Oponeo.pl za każde 4 opony zebrane w okresie trwania kampanii posadzi 1 drzewo. W dwóch poprzednich latach posadzono ich łącznie 6604, a cel na ten rok to aż 4000. Aktualne informacje można śledzić tutaj.

Angażująca grywalizacja

Uczestnicy lokalnych akcji walczą nie tylko o czystsze i zdrowsze środowisko, ale również o dodatkowe wsparcie. Oponeo.pl przekaże opony do karetek lub pojazdów ochotniczych straży pożarnych w 10 gminach, w których odbędą się najskuteczniejsze akcje. Konkretne podmioty będą mogli wskazać sami uczestnicy zbiórek.

Dlaczego warto poddawać opony recyklingowi?

Na co dzień opony dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Kiedy ulegną zużyciu, należy oddać je do utylizacji, co można zrobić m.in. w lokalnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Te, które są składowane na podwórkach czy porzucane na terenach zielonych, mają szkodliwy wpływ na środowisko. Z czasem ulegają defragmentacji i uwalniają mikroplastiki – zatruwające glebę i przenikające do wody, szkodząc również ludziom.

Ogumienie przekazane do utylizacji może zyskać drugie życie. Poddaje się je m.in. odzyskowi energetycznemu, czyli przetwarza na alternatywne paliwa. Bardziej pożądany jest jednak odzysk materiałowy, dzięki któremu do obiegu wraca m.in. stal, tekstylia oraz granulat gumowy, nadające się do ponownego wykorzystania. Z nich można wyprodukować maty sportowe i izolacyjne, podkłady kolejowe, dywaniki samochodowe oraz wiele innych przedmiotów.

Dodatkowe informacje o kampanii oraz recyklingu opon dostępne są na: www.oponeo.pl/kreci-nas-recykling