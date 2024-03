UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 2/2024

W lutym na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

29.02.2024 Peugeot 208

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Peugeot 208, wyprodukowane w Maroku, mogły zostać wyprodukowane z nieprawidłowo zespawaną osią tylną. Może to prowadzić do pęknięcia osi tylnej i skutkować zmniejszoną sterownością pojazdu. Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 6 pojazdów.

29.02.2024 Hyundai Tucson

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai Tucson wyprodukowanych w Czechach od 13 kwietnia 2021 r. do 21 sierpnia 2023 r., kurtynowa poduszka powietrzna może być ułożona w nieodpowiedni sposób, co może skutkować brakiem optymalnej ochrony podczas kolizji. Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 845 pojazdów.

23.02.2024 Samochody marki Honda – wybrane modele

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda, modele:

23.02.2024 Renault, modele: Austral i Espace VI

Renault Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w wyprodukowanych w Hiszpanii samochodach marki Renault, modele: Austral (produkcja od 21.04.2022 r. do 28.11.2023 r.) oraz Espace VI (produkcja od 10.03.2023 r. do 28.11.2023 r.), w przypadku włączenia funkcji „Łatwy dostęp dla kierowcy/pasażera”, gdy przednie siedzenie automatycznie cofnie się, oparcie przedniego siedzenia może zetknąć się z pasażerem z tyłu, powodując ryzyko obrażeń pasażerów z tyłu.

13.02.2024 Opel Combo

Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel Combo, wyposażonych w przednią skrzynię rozdzielczą firmy Automobiles DANGEL, na skutek wadliwego uszczelnienia istnieje ryzyko wycieku oleju z przedniej skrzyni rozdzielczej. W takiej sytuacji może dojść do zablokowania łożyska przedniej skrzyni rozdzielczej, a w rezultacie do blokady kół tylnych, co może skutkować utratą kontroli nad pojazdem.

13.02.2024 Ford Puma

Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Puma, wyprodukowanych w fabryce Craiova od 31.03. do 28.07.2023 r., moduł kontroli zabezpieczeń (RCM) został nieprawidłowo skonfigurowany, co może skutkować nieprawidłowym działaniem oprogramowania, a system nie wyświetli żadnych ostrzeżeń dla użytkownika, ponadto podczas wypadku system zabezpieczeń może działać nieprawidłowo.

13.02.2024 Ford, modele: Transit, Navigato i Bronco

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford, modele: Transit, wyprodukowanych w fabryce Kocaeli od 01.08.2021 r. do 25.09.2023 r., Navigato, wyprodukowanych w fabryce Kentucky od 07.08.2018 r. do 23.12.2021 r. oraz Bronco, wyprodukowanych w fabryce Michigan Truck od 23.09.2020 r. do 22.12.2021 r., może pojawiać się okresowo niebieski obraz z kamery tylnej lub niebieski lub czarny obraz na ekranie SYNC po włączeniu wstecznego biegu lub gdy wybrany i dostępny jest widok 360 stopni. System wspomagający kierowcę może nie działać zgodnie z oczekiwaniami podczas jazdy z małą prędkością lub podczas cofania.

13.02.2024 Fiat, modele: 500 i Panda

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Fiat, modele: 500 i Panda, przełącznik biegu wstecznego w skrzyni biegów może być wadliwy i niezgodny ze specyfikacją, co może spowodować brak włączania się świateł tylnych pojazdu, kamery cofania i tylnych czujników parkowania w trakcie cofania.

13.02.2024 Ford Transit Custom

Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że do samochodów marki Ford Transit Custom, wyprodukowanych w fabryce Yenikoy od 15.07. do 13.11.2023 r., dostarczono instrukcje (w wersji wydrukowanej oraz w systemie SYNC4) dotyczące wyłączania poduszki powietrznej pasażera, które mogą być nieprawidłowe. W konsekwencji użytkownik może nie być w stanie określić, jak wyłączyć lub włączyć poduszkę powietrzną pasażera, gdy montuje fotelik dziecięcy tyłem do kierunku jazdy.

13.02.2024 Ford, modele: Explorer i Aviator

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford, w modelach: Explorer, wyprodukowanych w fabryce Chicago od 09.05.2019 r. do 28.07.2023 r. oraz Aviator, wyprodukowanych w fabryce Chicago od 29.08.2019 r. do 24.07.2023 r., może pojawiać się okresowo niebieski lub czarny obraz na ekranie systemu SYNC po włączeniu wstecznego biegu lub po wybraniu widoku 360 stopni (podczas jazdy z małą prędkością). System wspomagający kierowcę może nie działać zgodnie z oczekiwaniami podczas jazdy z małą prędkością lub podczas cofania.

06.02.2024 Mazda CX-60

Przedsiębiorca Mazda Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mazda CX-60 (KH), wyprodukowanych w Japonii od 15.03.2022 r. do 11.12.2023 r., kierowca może odczuć nagły wzrost siły potrzebnej do kierowania pojazdem. Nagła i nieoczekiwana zmiana siły kierowania podczas jazdy może zwiększyć ryzyko wypadku.

06.02.2024 Suzuki, modele: Vitara i S-Cross

Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Suzuki, modele: Vitara i S-Cross, wyprodukowanych na Węgrzech, powierzchnia sztywnego przewodu hamulcowego lewego tylnego koła mogła zostać uszkodzona podczas procesu produkcyjnego, co może skutkować przyspieszoną korozją i prowadzić do wycieków płynu hamulcowego i w rezultacie pogorszenia skuteczności układu hamulcowego.

