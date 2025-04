MICHELIN Primacy 5. OPONA ZAPROJEKTOWANA DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH I SUV-ÓW, WPROWADZA INNOWACJE PODNOSZĄCE WYDAJNOŚĆ I OGRANICZAJĄCE NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Opracowanie nowej generacji opon oznacza sprostanie wielu wyzwaniom. Poprawa kluczowych parametrów opon bez pogarszania innych osiągów to spore wyzwanie. Postęp w zakresie podnoszenia trwałości i komfortu oraz redukcji oporów toczenia i hałasu, przy jednoczesnym zmniejszaniu wpływu na środowisko oraz zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, to osiągnięcie wymagające ogromnej wiedzy oraz znaczących inwestycji w badania i rozwój.

Opona MICHELIN Primacy 5 zapewnia znaczny wzrost trwałości przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, od pierwszego do ostatniego kilometra.

W ramach zrównoważonego podejścia, kluczowe jest oferowanie opony o doskonałej trwałości, wysokiej wydajności oraz zapewniającej bezpieczne użytkowanie. Dzięki temu konsument może korzystać z opon zapewniających pełne bezpieczeństwo przez cały okres ich użytkowania. Jak wynika z dwóch badań(1) przeprowadzonych w 2023 roku przez grupę Michelin w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach, jest to jedno z głównych oczekiwań kierowców, niezależnie od typu pojazdu.

Dzięki zwiększonemu bezpieczeństwu, zmniejszonemu zużyciu energii i trwałości potwierdzonej w niezależnych testach, opona MICHELIN Primacy 5 jest doskonałym wyborem od pierwszego do ostatniego kilometra. MICHELIN Primacy 5 to właściwa opona dla każdego konsumenta ceniącego niezawodność, ponieważ oferuje innowacyjne rozwiązania, zapewniające wyższe osiągi i mniejszy wpływ na środowisko dla wszystkich typów pojazdów – od samochodów miejskich po samochody premium oraz pojazdy elektryczne. – powiedziała Corina Chicu, dyrektor marketingu B2C na Polskę, Czechy, Słowację, Rumunię, Grecję i Turcję w Michelin.

Dzięki nowemu, opatentowanemu wzorowi bieżnika, jego większym kanałom (+13%)(2) umożliwiającym optymalne odprowadzanie wody oraz zastosowaniu nowoczesnych elastomerów funkcjonalnych, MICHELIN Primacy 5 uzyskuje ocenę A zgodnie z europejską etykietą. Zastosowane technologie zapewniają zwiększenie bezpieczeństwa jazdy o 4% na mokrej nawierzchni, gdy opona jest nowa(3). Jej wydłużona trwałość (+18%) pozwala na pokonanie o około 7 tys. km więcej w porównaniu z oponą poprzedniej generacji(4) przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.

Zwiększona trwałość ma jeszcze większe znaczenie w kontekście rosnącej wagi pojazdów, co bezpośrednio wpływa na zużycie opon. Dzięki zachowaniu wysokiej wydajności, opona MICHELIN Primacy 5 może być eksploatowana przez dłuższy czas. Przyczynia się to do zmniejszenia jej wpływu na środowisko o 6%, zgodnie z oceną cyklu życia opony (LCA).

Wraz z rozwojem pojazdów elektrycznych, hałas i komfort stają się coraz ważniejszymi czynnikami dla konsumentów. MICHELIN Primacy 5 kontynuuje dziedzictwo serii MICHELIN Primacy, wykorzystując wiedzę Michelin na temat redukcji hałasu wewnątrz pojazdu i podnoszenia komfortu. Prace nad projektem nowego wzoru bieżnika, a także jednolite rozmieszczenie klocków i lameli w każdym rozmiarze opony, pozwalają MICHELIN Primacy 5 osiągnąć doskonałe wartości w zakresie poziom hałasu kabinowego i komfortu oraz ograniczenie hałasu we wnętrzu pojazdu.

Podejście środowiskowe Michelin stawia na globalność i funkcjonalność.

Chcąc konsekwentnie minimalizować swój wpływ na środowisko, marka Michelin przeprowadza ocenę (LCA) każdego z pięciu etapów cyklu życia każdej nowej serii produktów: projektowania, produkcji, transportu, użytkowania oraz zakończenia eksploatacji.

Każda nowa opona, zanim trafi na rynek, musi charakteryzować się lepszymi osiągami i być bardziej wydajna od poprzedniej. MICHELIN Primacy 5 poprawia więc swoją ocenę LCA o 6% w porównaniu do poprzedniej generacji produktu, w szczególności dzięki łącznej poprawie trwałości(5) (+18%) i ograniczeniu oporów toczenia (+5%)(6).

Michelin Primacy 5, opona stworzona z myślą o idealnym dopasowaniu do charakterystyki sedanów (pojazdów osobowych) i SUV-ów, niezależnie od rodzaju silnika.

W trosce o to, aby każdy kierowca czerpał korzyści z najnowszych osiągnięć technologicznych, wszystkie serie Michelin muszą, w zależności od swoich specyfikacji, korzystać z tych innowacji. MICHELIN Primacy 5 jest doskonałym tego przykładem – zapewnia wymagany poziom wydajności zarówno dla sedanów, jak i SUV-ów, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z pojazdem z silnikiem spalinowym, z hybrydą czy autem elektrycznym, łącząc trwałość, moment obrotowy, zasięg, wagę, hałas. Co więcej, nowa opona ogranicza wpływ na środowisko.

W ten sposób, Grupa rozwija globalne podejście do opon samochodowych, pozwalając kierowcom wybierać opony zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, bez względu na sposób zasilania pojazdu.

Technologie opony MICHELIN Primacy 5

TECHNOLOGIA MICHELIN EVERTREAD

Wskaźnik pustych przestrzeni powyżej 13% w porównaniu z MICHELIN Primacy4+ w wersji nowej i używanej, z optymalizowanymi krawędziami bocznych rowków, poprawiającymi odprowadzanie wody.

TECHNOLOGIA MICHELIN EVERGRIP

Opona ta zawiera elastomery funkcjonalne nowej generacji, zapewniające doskonałą wydajność hamowania na mokrej nawierzchni od pierwszego do ostatniego kilometra(1)(2), bez kompromisów w zakresie trwałości.

SILENT RIB GEN-3

Wielostrefowe dostosowanie pustych przestrzeni dla płynnej jazdy. Środkowe żebra zostały zaprojektowane w celu ograniczenia wibracji, zapewniając doskonałą redukcję hałasu, co przekłada się na cichą i komfortową jazdę.

MAXTOUCH

Maksymalizowanie kontaktu z nawierzchnią drogi oraz równomierne rozkładanie sił przyspieszenia, hamowania i pokonywania zakrętów, co zapewnia długotrwałą żywotność bieżnika, jednocześnie zachowując pełne bezpieczeństwo.

Seria MICHELIN Primacy 5 będzie dostępna w 88 rozmiarach w 2025 roku, z czego 64 od stycznia w Europie. Do połowy 2026 roku dostępnych będzie łącznie 127 rozmiarów. Produkt zostanie również wprowadzony do sprzedaży w innych częściach świata.

____________________________________________________________________________

(1) Badanie Yougov, grudzień 2023 (UE i Chiny) MICH9.

W odniesieniu do opon do pojazdów elektrycznych (EV), który z poniższych czynników jest dla ciebie najważniejszy? Respondenci: Wszyscy dorośli, którzy obecnie posiadają lub wynajmują tradycyjny samochód spalinowy, samochód hybrydowy lub elektryczny.

Badanie Martec, USA – październik 2023. Źródło: Gipa Norwegia 2023 (1148) i GIPA Chiny 2021-2022. Źródło: https://www.fhwa.dot.gov/ohim/onh00/bar8.htm

(2) Zwiększenie wskaźnika rowków o 13% w porównaniu do serii Primacy 4+.

(3) Wydajność hamowania na mokrej nawierzchni – Hamowanie na mokrej nawierzchni nowej i zużytej opony: Testy zewnętrzne przeprowadzone przez TÜV SÜD Product Service na zlecenie firmy Michelin, między 80 a 20 km/h, w warunkach słabej przyczepności w lipcu 2024 roku, na oponach 205/55 R16 91V na VW Golf 8 (zużyte oznacza, że opona była zużyta na maszynie (polerowana) do głębokości wskaźnika zużycia bieżnika zgodnie z europejską normą: ECE R30r03f), porównując MICHELIN Primacy 5 (nowa: 100% – zużyta: 100%) z Michelin Primacy 4+ (nowa: 91,4% – zużyta: 99,2%).

(4) Trwałość – Testy zewnętrzne przeprowadzone przez DEKRA TEST CENTER na zlecenie firmy Michelin, w lipcu 2024 roku, na oponach o rozmiarze 235/45 R18 98W&Y na Tesli Model 3, porównując MICHELIN Primacy 5 (100%) z MICHELIN Primacy 4+ (82%).

(5) Trwałość – Testy zewnętrzne przeprowadzone przez DEKRA TEST CENTER na zlecenie firmy Michelin, w lipcu 2024 roku, na oponach o rozmiarze 235/45 R18 98W&Y na Tesli Model 3, porównując MICHELIN Primacy 5 (100%) z MICHELIN Primacy 4+ (82%).

(6) Efektywność energetyczna – Testy oporów toczenia przeprowadzone na maszynie przez TÜV SÜD Product Service, na zlecenie firmy Michelin, w czerwcu 2024 roku, na oponach 205/55 R16 91V, porównując MICHELIN Primacy 5 (100%) z Primacy 4+ (94,7%).