ŚWIECE ŻAROWE NGK W CENTRUM UWAGI

Firma Niterra jest pionierskim dostawcą komponentów motoryzacyjnych z długą i udaną historią na rynku, a jednym z kluczowych produktów w portfolio marki NGK Ignition Parts są świece żarowe.

Niterra jest jednym z największych dostawców świec żarowych zarówno na potrzeby rynku pierwotnego (OE), jak i na rynek aftermarket w regionie EMEA. Gama produktów firmy obejmuje około 300 referencji, które pokrywają aż 87% pojazdów poruszających się po europejskich drogach.

Serce silnika Diesla

Miliony pojazdów na całym świecie od lat polegają na niezawodności i wytrzymałości świec żarowych NGK. Od dekad firma nieustannie doskonali swoje produkty, dbając o to, aby nie tylko optymalizowały spalanie i redukowały zużycie paliwa, ale także przyczyniały się do ochrony środowiska.

Świeca żarowa, podobnie jak świeca zapłonowa w silnikach benzynowych, odgrywa kluczową rolę w uruchamianiu silnika, także w przypadku silnika diesla. W przeciwieństwie do świecy zapłonowej, której zadaniem jest zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej, świeca żarowa podnosi temperaturę niezbędną do samozapłonu oleju napędowego.

Kluczowym elementem skutecznego zapłonu w silniku spalinowym jest wytrzymałość. Silniki diesla działają na zasadzie sprężania powietrza w cylindrze, co podnosi jego temperaturę powyżej 500°C. Wtrysk oleju napędowego do rozgrzanego powietrza powoduje jego zapłon. Jeśli silnik jest zimny, temperatura w cylindrze może być niewystarczająca do samozapłonu paliwa – i tutaj właśnie kluczową rolę odgrywa świeca żarowa.

Nagrzewa się ona do wysokich temperatur, aby przygotować komorę spalania do efektywnej pracy silnika. Współczesne świece żarowe nie tylko pomagają przy rozruchu, ale również działają po uruchomieniu silnika, utrzymując jego stabilną temperaturę. Dzięki temu silnik pracuje równiej, zużywa mniej paliwa i generuje mniej emisji szkodliwych gazów (w tym węglowodorów i tlenku węgla).

W nowoczesnych silnikach wysokoprężnych świece żarowe odgrywają jeszcze ważniejszą rolę – pomagają w regeneracji filtrów cząstek stałych (DPF). Osiągają one bardzo wysokie temperatury w krótkim czasie, umożliwiając skuteczne wypalanie nagromadzonej sadzy. Ponadto, są niezbędnym elementem w systemach start-stop, gdzie gwałtowne wahania temperatury stanowią wyzwanie dla stabilnej pracy silnika.

Więcej niż rodzeństwo

Podobnie jak świeca zapłonowa, jej odpowiednik w samochodach benzynowych, świeca żarowa jest montowana w głowicy cylindrów pojazdu i generuje ciepło elektrycznie. Wyjątkiem jest zastosowanie w niektórych ciężkich pojazdach użytkowych, gdzie świece żarowe montuje się w kolektorze dolotowym i działają poprzez zapalanie oleju napędowego bezpośrednio w kolektorze zamiast polegać na cieple generowanym elektrycznie.

Istnieją dwa rodzaje świec żarowych – metalowe i ceramiczne. Obie technologie działają w podobny sposób i mają tę zaletę, że mogą osiągać wysokie temperatury, co czyni je odpowiednimi dla szerokiej gamy pojazdów.

Ceramika jest zwykle kojarzona z materiałem izolacyjnym, jednak w świecy żarowej wykorzystuje materiały na bazie tlenków metali, które pozwalają jej przewodzić prąd równie skutecznie jak jej metalowy odpowiednik. Ceramiczne świece żarowe zostały opracowane przez NGK w celu spełnienia coraz bardziej rygorystycznych norm emisji spalin. Ich wysoka tolerancja na ciepło oraz przydatność w ekstremalnie zimnych warunkach sprawiają, że mogą utrzymywać tzw. „żar po rozruchu” przez ponad dziesięć minut po aktywacji, osiągając temperatury do 1350°C. To zmniejsza dymienie silnika, a co za tym idzie – ogranicza emisję szkodliwych węglowodorów i tlenku węgla oraz przyczynia się do płynniejszej pracy silnika.

Nowoczesne metalowe świece żarowe są wykonane z metalu odpornego na wysoką temperaturę, a ich spirale grzewcze są chronione warstwą tlenku magnezu, który nie tylko zapewnia doskonałe przewodnictwo cieplne, ale także chroni spiralę przed wibracjami i wstrząsami, które mogłyby ją uszkodzić. W zasadzie istnieją trzy główne typy metalowych świec żarowych – standardowe świece żarowe, samoregulujące się świece żarowe oraz świece AQGS (Advanced Quick Glow System).

Świece żarowe NGK są pierwszym wyborem zarówno dla klientów OE, jak i rynku wtórnego, którzy poszukują doskonałej trwałości oraz zdolności do wielokrotnego rozruchu przy niskich temperaturach otoczenia. Zapewniają one stabilne obroty jałowe podczas fazy nagrzewania silnika, a ich solidna konstrukcja oznacza wysoką odporność na korozję przy jednoczesnym zapewnieniu niezrównanych właściwości przewodzenia ciepła. Dodatkowo, ich unikalna konstrukcja obudowy zapewnia idealne uszczelnienie gazowe, dobrą ochronę wewnętrznych spirali grzewczych oraz wysoką odporność na odkształcenia i duży moment ścinający. Nic więc dziwnego, że zaawansowany system szybkiego żarzenia (AQGS) marki NGK, czyli szczególnie szybko nagrzewająca się metalowa świeca żarowa, jest przeznaczony do montażu w modelach wielu znanych producentów pojazdów.

Istota konserwacji

Podobnie jak w przypadku świec zapłonowych, aby prawidłowo przeprowadzić proces wymiany świec żarowych ważne jest sprawdzenie instrukcji.

W celu zapewnienia maksymalnej żywotności komponentów, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób ich demontażu i montażu. Istnieje kilka problemów, które mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowe działanie świec żarowych. Jednym z najczęstszych jest gromadzenie się sadzy w kanale świecy żarowej w silnikach diesla. Dlatego po wyjęciu starej świecy istotne jest oczyszczenie tego kanału za pomocą rozwiertaka w celu usunięcia wszelkich osadów przed montażem nowej świecy. Jeśli tego nie zrobimy, nowa świeca może ulec uszkodzeniu podczas montażu lub nie osiągnąć optymalnej temperatury pracy.

Innym problemem jest niewłaściwe dokręcenie świec – zarówno zbyt duży, jak i zbyt mały moment obrotowy może powodować problemy podczas eksploatacji. Zbyt luźne świece mogą się odkręcać w trakcie pracy silnika, natomiast zbyt mocno dokręcone mogą ulec uszkodzeniu. W skrajnych przypadkach świece żarowe mogą ulec uszkodzeniu na skutek szoku termicznego. Może się to zdarzyć, jeśli wadliwy wtryskiwacz paliwa nie zamyka się całkowicie lub jeśli do komory spalania dostanie się olej lub woda.

Więcej informacji na temat świec żarowych NGK można znaleźć na platformie TekniWiki, oferującej interaktywne moduły edukacyjne, które są regularnie aktualizowane zgodnie z najnowszymi wymaganiami użytkowników: www.tekniwiki.com