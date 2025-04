Układ hamulcowy jest jednym z najważniejszych elementów każdego pojazdu, odpowiadającym za bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Regularna konserwacja i serwisowanie układu hamulcowego są kluczowe dla zapewnienia jego niezawodności i wydajności. W niniejszym tekście przedstawiono szczegółowe wskazówki dotyczące serwisu układu hamulcowego, które pomogą w utrzymaniu jego optymalnej funkcjonalności.

1. Wymiana jednocześnie tarcz i klocków hamulcowych:

Podczas serwisu tarcz hamulcowych należy również wymienić klocki, aby wyrównać nowe tarcze z nowymi, niezużytymi klockami. Możliwa jest również wymiana klocków bez wymiany tarcz hamulcowych, jeśli tarcze nie są zbyt zużyte (jeśli grubość powierzchni hamującej nie jest mniejsza niż minimum określone przez producenta). Zasadniczo klocki zużywają się szybciej niż tarcze – jeden zestaw klocków wystarcza na połowę czasu eksploatacji tarczy, więc za prawidłowy uznaje się stosunek 2:1.

2. Wymiana elementów pomocniczych podczas serwisu tarcz:

Zazwyczaj w zestawie znajdują się elementy pomocnicze klocków hamulcowych, co umożliwia szybszą i skuteczniejszą wymianę. Chociaż nie podlegają one znaczącemu zużyciu, to z czasem ich skuteczność może się pogarszać. Na przykład sprężyny tracą elastyczność, nie gwarantując prawidłowego ustawienia klocków – powoduje to większy hałas i przedwczesne zużycie elementów ciernych.

3. Płukanie płynu hamulcowego co dwa lata:

Wymiana płynu hamulcowego jest konieczna w terminie zalecanym przez producenta pojazdu (zazwyczaj do dwóch lat). Czynność ta jest często zaniedbywana, ewentualnie sprawdzenie stanu płynu jest niedokładne. Może to prowadzić do powstawania pęcherzyków pary z powodu wrzenia płynu hamulcowego. Problem ten występuje, gdy płyn hamulcowy z czasem wchłania wilgoć w wyniku porowatości przewodów obwodu hamulcowego, co znacznie obniża jego temperaturę wrzenia. W efekcie, naciśnięcie pedału hamulca powodują ściskanie pęcherzyków w obwodzie i kierowca odczuwa gwałtowny spadek siły hamowania.

4. Docieranie nowych klocków/tarcz do 300 km:

Po wymianie klocków i tarcz hamulcowych należy je przetestować na drodze. Docieranie trwa około 300 km, podczas których należy zwracać uwagę na wibracje i dźwięk hamulców, zarówno podczas jazdy, jak i hamowania. Krótkie i stopniowe naciskanie pedału hamulca pozwala na prawidłowe ułożenie powierzchni klocka w kontakcie z tarczą. Z kolei gwałtowne hamowanie może spowodować przegrzanie materiału ciernego klocków i tarczy, co wpłynie na spójność i wydajności hamulców.

5. Unikanie niskiej jakości elementów układu hamulcowego:

Zakup tanich lub nieoryginalnych części oznacza, że nie mają one gwarancji zgodności z normami produkcyjnymi. Niesprawdzone produkty mogą mieć ograniczoną wydajność w różnych warunkach lub ich skuteczność może znacząco spadać w miarę upływu czasu. Tymczasem hamulce odpowiadają za bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów.

Produkty Brembo są zgodne z europejskimi przepisami bezpieczeństwa i certyfikowane według norm międzynarodowych. Firma kontroluje wszystkie fazy procesu produkcyjnego: projektowanie, rozwój, testowanie, odlewanie, wytwarzanie, montaż, dystrybucję i serwis. Produkcja odbywa się w zakładach zatwierdzonych przez producentów samochodów. W tych miejscach wytwarzane są również części na rynek aftermarket, które mają taką samą wysoką jakość technologiczną jak oryginalne komponenty. Cała gama tarcz hamulcowych Brembo posiada homologację ECE R90, zgodną z aktualnymi europejskimi regulacjami. Natomiast tarcze sportowe Brembo Max i Brembo Xtra różnią się strukturalnie i wizualnie od oryginałów, dlatego w wielu krajach ich montaż wymaga dodatkowo homologacji ECE R90.

6. Czyszczenie komponentów przed ponownym montażem:

Podobnie jak wibracje, piski pochodzące z układu hamulcowego nie muszą być spowodowane wadą lub niską jakością nowego komponentu. Znacznie częściej przyczyny mogą leżeć w złym stanie innych elementów układu hamulcowego, które z czasem uległy pogorszeniu, powodując tym samym słabe działanie klocków i tarcz.

Dlatego podczas wymiany tarcz i klocków hamulcowych, warto przeprowadzić kompleksową kontrolę i konserwację układu. Przeprowadzenie kilku prostych, ale ważnych czynności pozwoli zapobiec wystąpieniu kilku najczęstszych problemów wpływających na komfort jazdy:

Oczyścić powierzchnię sprzęgła tarczy/piasty (z rdzy lub brudu).

Jeśli na tarczy znajdują się osady materiału ciernego lub brudu, należy również oczyścić powierzchnię hamującą tarczy.

Wyczyścić i nałożyć smar przeciwhałasowy na powierzchnie styku pomiędzy wspornikiem zacisku a klockami hamulcowymi.

Sprawdzić, wyczyść lub wymienić sprężyny zacisku, jeśli są stare i zużyte, na nowe elementy.

Oprócz wyboru najwyższej jakości komponentów, ważne jest, aby serwis wykonywać uważnie i profesjonalnie.

7. Stosowanie smaru niezawierającego miedzi:

Wybór odpowiedniego smaru jest również ważny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania układu hamulcowego. Użycie nieodpowiedniego produktu może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego – tłuste prowadnice powodują utratę ruchomości wspornika, co prowadzi do przegrzania hamulców.

Na rynku dostępnych jest wiele produktów do smarowania układu hamulcowego – w tym smary na bazie miedzi, ale nie zaleca się ich stosowania, aby uniknąć utleniania galwanicznego. Rodzaj stosowanego smaru zależy również od powierzchni styku, którą należy zabezpieczyć. Odsłonięte punkty styku, takie jak punkty spoczynku na wspornikach i zaciskach, wymagają smaru, który wytrzyma wysokie temperatury podczas hamowanie, ale także takiego, który jest odporny na zmywanie przez wodę, aby zapewniał ochronę przed korozją. Prowadnice ślizgowe zacisku pływającego i sworznie wymagają innego rodzaju smaru. Gumowe części zacisku hamulcowego (uszczelki ochronne, osłony przeciwpyłowe, zaślepki i gumowe osłony sworzni ślizgowych) są produkowane z EPDM, materiału kompatybilnego z płynami hamulcowymi DOT. W przypadku użycia smaru czy różnych detergentów EPDM może ulec uszkodzeniu. Gumowe części wchłaniałyby smar i pęczniały z czasem, tracąc swoją szczelność. Mogłoby to spowodować poważne uszkodzenie zacisku hamulcowego, z konsekwencjami również dla tarcz i klocków hamulcowych, jak również obniżyć skuteczności, komfort hamowania i wpłynąć na trwałość komponentów.

Dlatego podczas wykonywania czynności konserwacyjnych zacisku hamulcowego zaleca się staranny wybór odpowiedniego smaru i ostrożne nakładanie go na określone obszary, a także prawidłowe wykonanie czynności związanych ze smarowaniem i kontrolą komponentów.

8. Montaż klocków kierunkowych zgodny z instrukcją:

Kierunkowe klocki hamulcowe Brembo zostały stworzone w celu zwiększenia komfortu korzystania z układu hamulcowego. Zamontowanie ich po niewłaściwej stronie może zwiększyć poziom hałasu podczas hamowania, przyspieszyć zużycie klocków i zmniejszyć wydajność układu. Fazowanie zapobiega podnoszeniu się klocka hamulcowego z tarczy podczas hamowania, dlatego podczas montażu należy upewnić się, że większy obszar fazowania jako pierwszy styka się z tarczą hamulcową podczas jej obrotu.

9. Wybór ulepszonych produktów z aktualnego asortymentu:

Seria Brembo Beyond obejmuje przyjazne dla środowiska i korzystne cenowo rozwiązania hamulcowe dla nowych pojazdów. Warsztaty i dystrybutorzy na rynku aftermarket mogą już korzystać z dwóch produktów: Brembo Beyond EV Kit dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in (EV i PHEV) oraz Brembo Beyond Greenance Kit dla lekkich pojazdów użytkowych (LCV) i dla sedanów.

Zestaw Brembo Beyond EV Kit składa się z klocków i tarcz hamulcowych dostosowanych do najpopularniejszych samochodów elektrycznych. Ponieważ w większym stopniu wykorzystują one hamowanie odzyskowe, tradycyjne hamulce cierne są rzadziej używane. Oznacza to, że z czasem elementy hamulcowe mogą rdzewieć, wpływając na niższe bezpieczeństwo jazdy i zwiększając koszty konserwacji.

Zestaw Brembo Beyond Greenance Kit gwarantuje szereg oszczędności dla klientów i korzyści dla środowiska. Składa się on z tarczy hamulcowej ze specjalnego stopu, zaprojektowanej z myślą o wysokiej odporności na zużycie oraz z klocka hamulcowego o unikalnej mieszance ciernej. To połączenie zwiększa siłę hamowania na wiele tysięcy kilometrów dla samochodów dostawczych i sedanów. Ponadto, produkt ten zmniejsza emisję cząstek stałych wytwarzanych przez hamulce – PM10 o 83% i PM2,5 o 80%. Natomiast żywotność tarczy jest trzy razy dłuższa w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami. Pozwala to zaoszczędzić koszty na średnim poziomie 15% przez cały okres eksploatacji, co ma znaczący wpływ na wyniki finansowe kierowców i operatorów flot. Dodatkowo parametry zestawu są zgodne z normą Euro 7.

Serią produktów Beyond firma udowadnia, że jest wiodącym dostawcą najbardziej innowacyjnych rozwiązań. Układy hamulcowe odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości mobilności, a Brembo cały czas dąży do poprawiania dynamiki pojazdów nowej generacji, jednocześnie wspierając działania na rzecz ochrony środowiska. Obecnie Brembo Beyond otwiera serię ekologicznych rozwiązań, które Brembo zamierza oferować rynkowi aftermarket wraz z dalszym rozwojem motoryzacji.

10. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Firma Brembo zaleca następujące zasady: