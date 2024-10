MILWAUKEE® AUTOMOTIVE TRUCK ZAWITAŁ NA TARGACH AUTOMECHANIKA 2024

Automotive Truck marki MILWAUKEE® pojawił się na Automechanika Frankfurt – jednej z najważniejszych międzynarodowych imprez branżowych poświęconych rynkowi motoryzacyjnemu. Targi, które odbyły się w dniach 10-14 września są uznawane za centrum innowacji na rynku części zamiennych i były idealną okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami MILWAUKEE® dla motoryzacji. Wśród nowości zaprezentowanych na targach, szczególną uwagę przyciągnęła premiera nowej generacji klucza udarowego M12 FCIWF38G3, która właśnie trafiła do sprzedaży.

Automotive Truck Tour to ogólnoeuropejska inicjatywa, w ramach której MILWAUKEE® odwiedza największe miasta, prezentując swoje narzędzia i technologie profesjonalistom z branży motoryzacyjnej. Na odwiedzających czekała do przetestowania oferta narzędzi Heavy Duty – w tym platformy M12™, M18™ oraz MX FUEL™ – zbudowana z myślą o najtrudniejszych warunkach pracy.

Dlaczego Automechanika Frankfurt?

Automechanika Frankfurt to jedno z największych i najbardziej znaczących wydarzeń branżowych na świecie, które każdego roku przyciąga tysiące wystawców oraz odwiedzających z różnych zakątków globu.

Obecność na Automechanika Frankfurt to doskonała okazja, aby spotkać się z ekspertami z branży motoryzacyjnej, zaprezentować naszą gamę rozwiązań skierowaną do nich i przede wszystkim wsłuchać się w potrzeby profesjonalistów. Dzięki temu możemy lepiej dostosowywać nasze rozwiązania do ich wymagań oraz wspierać efektywność ich pracy, co w branży motoryzacyjnej ma niepodważalne znaczenie – mówi Piotr Stachacz, Regional Sales Manager Transportation MILWAUKEE® CEE.

Co czekało na uczestników na stoisku MILWAUKEE®?

Na stoisku MILWAUKEE® czekało wiele atrakcji. Pokazy na żywo pozwoliły bezpośrednio przetestować działanie rozwiązań marki. Jednym z kluczowych punktów była premiera najnowszego klucza udarowego – M12 FCIWF38G3, który właśnie trafił do sprzedaży.

Nowa generacja klucza oferuje nie tylko zwiększoną moc (542 Nm momentu dokręcającego i 745 Nm momentu zrywającego), ale także kompaktowe rozmiary, co sprawia, że rozwiązanie to idealnie sprawdza się w ciasnych przestrzeniach. Dodatkowo, klucz wyposażono w zaawansowany system kontroli prędkości oraz innowacyjne oświetlenie Tri-LED, umożliwiające precyzyjną pracę nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.Ponadto, odwiedzający Automechanika Frankfurt mogli wziąć udział w PACKOUT™ Challenge. Testując swoje umiejętności w obsłudze modułowego MILWAUKEE® PACKOUT™, uczestnicy mieli okazję zdobyć różnorodne nagrody.

Trasa po Europie

Automotive Truck Tour nie kończy się na Frankfurcie. Po zakończeniu targów Automechanika, MILWAUKEE® kontynuuje swoją podróż po najważniejszych miastach Europy. Każdy przystanek to niepowtarzalna okazja, by z bliska zobaczyć nowoczesne rozwiązania marki i sprawdzić, jak prawidłowe dostosowanie do realnych potrzeb użytkowników ułatwia codzienną pracę różnorodnych sektorów.