EFEKTYWNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W WARSZTACIE DZIĘKI PRODUKTOM FIRMY MEWA OFEROWANYM Z KOMPLEKSOWYM PAKIETEM USŁUG. 

Dostawca usług tekstylnych jakim jest firma Mewa zapewnia firmom zrównoważone i wydajne rozwiązania w zakresie czyszczenia przemysłowego. Zastosowanie czyściw wielokrotnego użytku i mat olejowych pozwala utrzymać środowisko pracy w czystości i jednocześnie zmniejszyć ilość odpadów. Tekstylia te są regularnie gromadzone przez użytkownika, a po wypraniu w zakładzie usługodawcy – już czyste – są one ponownie dostarczane użytkownikowi. Pozwala to oszczędzać zasoby i zapewnia stałą dostępność środków czyszczących. Do czyszczenia podzespołów bez użycia chemikaliów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska Mewa oferuje myjki zaopatrzone w specjalny pędzel czyszczący oraz myjki wysokociśnieniowe. wraz z serwisem naprawczym i konserwacją. Wodny płyn czyszczący wykorzystywany w myjkach jest zgodny z wytycznymi obowiązującymi dla produkcji żywności (NSF Nonfood) .

Tekstylne czyściwa można prać i wykorzystywać wielokrotnie (zdjęcie: Mewa).

W celu utrzymania zakładu i maszyn w czystości bez zanieczyszczania środowiska wykorzystywane są rozwiązania wymienione poniżej . W zakres kompleksowej usługi wchodzi również przejęcie i dokładne wypełnianie przez usługodawcę wszystkich obowiązków związanych z ochroną środowiska.

Lśniące maszyny i urządzenia dzięki czyściwom wielokrotnego użytku

Mewa ma w swojej ofercie cztery różne rodzaje czyściw, które szybko wchłanianiają rozpuszczalniki, smary lub sadzę. Wytrzymałe bawełniane czyściwa Mewatex i Mewatex Plus usuwają uporczywy brud i wióry metalowe, podczas gdy czyściwo Mewatex Ultra doskonale nadaje się do polerowania i praktycznie nie pozostawia kłaczków na czyszczonej powierzchni. Ściereczka z mikrofibry Mewa Protex jest idealna do czyszczenia delikatnych powierzchni.

Efektywna ochrona przed wyciekami – maty olejowe wielokrotnego użytku

Maty olejowe Multitex firmy Mewa chronią posadzkę warsztatu przed niebezpiecznymi dla środowiska wyciekami, takimi jak olej czy płyn z chłodnicy. Dostępne w różnych rozmiarach, mogą wchłonąć do 3 litrów cieczy i zapewniają czyste stanowisko pracy oraz pozwalają zredukować zużycie i utylizację środka wiążącego olej w postaci jednorazowego granulatu.

Myjki do części w kompleksowym pakiecie usług – zawsze gotowe do użycia

Myjki do części maszyn firmy Mewa to niezawodne rozwiązanie służące do czyszczenia podzespołów bez wykorzystania substancji szkodliwych dla środowiska. Kompleksowy pakiet usług obejmuje regularną konserwację, wymianę płynu czyszczącego oraz naprawy. Wodne płyny czyszczące dokładnie usuwają smary, oleje i inne zabrudzenia nawet z elementów posiadających wiele nieregularnych, umieszczonych od kątem powierzchni.

Te kompleksowe rozwiązania dostępne są wyłącznie w ramach pełnego pakietu usług, łącznie z odbiorem tekstyliów, ich praniem i kontrolą jakości oraz ponowną dostawą do użytkownika. Tym samym w zrównoważony i wydajny sposób Mewa wspiera działania firm, mające na celu utrzymanie w czystości przyjaznych dla środowiska stanowisk pracy.

Do wchłaniania rozpuszczalników, smarów lub sadzy Mewa ma w swojej ofercie czyściwa o różnych właściwościach (zdjęcie: Mewa).

Jako podkład podczas prac naprawczych i konserwacyjnych, maty olejowe chronią maszyny, stanowisko pracy i posadzkę przed zabrudzeniem i wyciekami (zdjęcie: Mewa).

Myjki wysokociśnieniowe firmy Mewa umożliwiają w szczelnie zamykanej komorze szybkie czyszczenie części pod ciśnieniem do 80 barów w temperaturze 40°C (zdjęcie: Mewa).

Myjka z pędzlem czyszczącym Mewa Eco-Clean dostępna jest w wersji mini (pow. robocza: 70 x 48 cm, nośność: 100 kg) oraz w wersji maxi (pow. robocza: 81 x 52 cm, nośność: 250 kg (zdjęcie: Mewa).

Grupa Przedsiębiorstw Mewa z siedzibą w Wiesbaden jest jednym z wiodących europejskich dostawców oferujących kompleksowy serwis tekstyliów przemysłowych i jest także wiodącą firmą tej branży w Niemczech. Głównymi elementami oferty są czyściwa wielokrotnego użytku, a także odzież robocza i ochronna dla przemysłu, rzemiosła, gastronomii oraz służby zdrowia. Usługa B2B obejmuje konsultacje, dostawę, pielęgnację i naprawę oraz wymianę tekstyliów zgodnie z certyfikowanymi standardami jakości, higieny i bezpieczeństwa. W Europie odzież roboczą firmy Mewa nosi ponad 1,1 mln pracowników, a około 3 mln osób używa czyściw wielokrotnego użytku firmy Mewa do czyszczenia maszyn i urządzeń.

Mewa jest firmą rodzinną, posiada w Europie 48 lokalizacji, zatrudnia 6000 pracowników, zaopatruje ponad 200 000 klientów. W 2023 roku obroty firmy wyniosły 896 mln euro.

Firma Mewa została założona w 1908 roku i jest pionierem w obszarze zrównoważonych usług tekstylnych. Strategia firmy jest konsekwentnie zorientowana na zrównoważony rozwój. Firma Mewa była wielokrotnie wyróżniana za zorientowanie na klienta oraz zarządzanie jakością i zasobami.