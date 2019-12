Mobil i Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników po raz dziewiąty razem

ExxonMobil kontynuuje współpracę z organizatorem Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników w kategorii Młody Mechanik. Producent olejów silnikowych Mobil jest związany z konkursem od 2012 roku, czyli od pierwszej jego edycji. Obecnie Mistrzostwa to bez wątpienia prestiżowy i największy w Polsce konkurs dla młodych i zawodowych mechaników. Zapisy do IX edycji Mistrzostw rozpoczną się na początku stycznia 2020. Organizator zapowiada szersze wykorzystanie nowych technologii i internetu do edukacji młodych kadr dla branży motoryzacyjnej.

Historia Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników sięga 2012 roku, kiedy to kilkudziesięciu zawodowych mechaników sprawdzało swoją wiedzę i rywalizowało o tytuł najlepszego w testach teoretycznych i konkurencjach praktycznych. Kolejne edycje Mistrzostw wspierane przez ExxonMobil to sukcesywne bicie rekordów frekwencji oraz rosnący prestiż po wpisaniu finałów Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników do programu Poznań Motor Show – największych targów motoryzacyjnych w Polsce.

„Za obecnością Mobil w Mistrzostwach stoi znacznie więcej niż nasze logo na kombinezonach finalistów. Od lat współpracujemy z warsztatami i wiemy jakie problemy kadrowe oraz techniczne napotykają na co dzień. Dlatego angażujemy się w promowanie edukacji technicznej i kształcenie młodych kadr, które lada moment będą realizować swoje pierwsze zlecenia na serwis i naprawy pojazdów” – mówi Pietro Ghinelli, Europe Field Marketing Advisor z ExxonMobil.

„Edukacja jest szczególnie ważna w erze elektromobilności, gdy dynamika zmian w budowie jednostek hybrydowych i elektrycznych jest bardzo duża. Czujemy się zaszczyceni możliwością dalszego wspierania Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników” – dodaje Ghinelli.

Miniona edycja Mistrzostw przy wsparciu marki Mobil zgromadziła setki uczniów ze szkół zawodowych i techników z całej Polski. Dobrym krokiem było wprowadzenie do konkursu nowej kategorii Młody Mechanik Maszyn Rolniczych. Spośród rekordowych ponad 2500 uczestników VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników do finałów awansowało 130 osób, które w Poznaniu walczyły w trzech kategoriach, w tym Młody Mechanik, zainicjowanej przez ExxonMobil. Mistrzostwa otrzymały także nagrodę w plebiscycie dziennikarzy motoryzacyjnych Motor Show Awards 2019. Ambasadorem konkursu jest Grzegorz Duda – mechanik i mistrz rajdowy, znany z anteny TVN Turbo.

„Ostatni rok był bardzo ważny dla przyszłości Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. Umocniliśmy naszą pozycję wśród konkursów branżowych i cały czas obserwujemy trendy na rynku motoryzacyjnym oraz potrzeby kadrowe branży. Bez współpracy z ExxonMobil wiele rzeczy byłoby niemożliwych lub byłyby dużo trudniejsze w osiągnięciu. Nie zamierzamy zwalniać tempa i dlatego obecnie pracujemy nad jedyną w swoim rodzaju e-platformą, która jeszcze bardziej zachęci młodych mechaników do uczenia się i rozwijania życiowej pasji. O szczegółach poinformujemy już za kilka tygodni” – mówi Adrian Dekowski, Prezes Fundacji Cooperatio, organizatora konkursu.

