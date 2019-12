Dwa nowe masowe przepływomierze powietrza DENSO.

DENSO rozszerzyło program części do systemów sterowania silnikiem (EMS) o 2 nowe masowe przepływomierze powietrza, które mają łącznie 108 zastosowań i zastępują 5 numerów części OE.

Nowe czujniki MAF mają zastosowanie w 613 tys. pojazdów marek Toyota, Lexus, Subaru i Volvo. Informacje o nowych częściach są już dostępne w e-katalogu DENSO i katalogu TecDoc. Zastosowania znajdują się w poniższej tabeli:

Masowe przepływomierze powietrza (MAF)

DENSO opracowało pierwszy na świecie czujnik MAF w 1996 roku. Czujnik przepływu masy powietrza mierzy masę powietrza wpływającego do silnika samochodu i przesyła do elektronicznego układu sterującego (ECU) sygnał, w oparciu o który obliczana jest optymalna ilość wtryskiwanego do silnika paliwa.

Czujniki MAF DENSO zostały zaprojektowane w taki sposób, by spełniać wysokie wymagania producentów aut na całym świecie. Unikalna konstrukcja kanału obejściowego powietrza czujników MAF DENSO zapobiega cofaniu się powietrza w kierunku czujnika i pulsacji powietrza, umożliwiając bardziej precyzyjne pomiary. Konstrukcja czujnika zapewnia też ochronę przed zabrudzeniami, zwiększając jego dokładność.