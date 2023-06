MOCARZ NA DROGACH

HELLA rozszerza serię reflektorów dodatkowych Black Magic o 32 nowe belki świetlne.

Rozszerzona seria Black Magic zachwyca solidną konstrukcją, aluminiową obudową i doskonałymi parametrami świetlnymi; całkowicie czarne belki świetlne pasują do każdego pojazdu.

Rozszerzenie asortymentu obejmuje 14 belek świetlnych z homologacją ECE do użytku na drogach i 18 belek świetlnych do zastosowań terenowych.

HELLA, rozszerza swoją ofertę produktów Black Magic o łącznie 32 nowe belki oświetleniowe. W ten sposób firma kontynuuje historię sukcesu również w Europie, ponieważ seria reflektorów już od wielu lat jest bestsellerem w USA. Na początku 2022 r. została wprowadzona również w Europie do zastosowań terenowych. Oprócz belek świetlnych pierwszej generacji dostępnych już do zastosowań terenowych, HELLA rozszerzyła teraz serię o 18 dodatkowych belek świetlnych do zastosowań terenowych i 14 belek świetlnych z Homologacja ECE R149 do użytku jako dodatkowe reflektory w ruchu drogowym.

HELLA Black Magic Tough to dodatkowe reflektory świateł drogowych o bardzo dużej mocy świetlnej. W zależności od wersji oferują do 9200 (z homologacją ECE) lub 20 000 (do zastosowań terenowych) efektywnych maksymalnych lumenów, co czyni je idealnymi do sytuacji, w których niezbędne jest jak najlepsze oświetlenie otoczenia. Zarówno jednorzędowe „Slim”, jak i dwurzędowe listwy świetlne „Double Row”, dzięki charakterystycznemu wyglądowi w całkowicie czarnej stylistyce, zapewniają wysoki efekt rozpoznawalności, a jednocześnie przyciągają wzrok w każdym pojeździe terenowym, SUV lub ciężarówce.

Nowe, szczególnie wytrzymałe listwy oświetleniowe drugiej generacji są dostępne w wersjach „Slim” i „Double Row” zarówno w wersji prostej, jak i zakrzywionej tak zwanej „Curved”. Wersje „Curved” charakteryzują się wypukłą krzywizną i oferują szczególnie szeroki rozsył światła.

14 Belek świetlnych z homologacją ECE, odpowiednie jako dodatkowe reflektory w ruchu drogowym

Oprócz wyrafinowanego i atrakcyjnego wzornictwa, dodatkowe reflektory z serii Black Magic oferują doskonałą moc świetlną. Na przykład najdłuższa wersja ECE o przekątnej 40 cali ma strumień świetlny 9200 efektywnych lumenów. Doskonały wybór dla tych, którzy potrzebują dobrego oświetlenia ciężarówki lub SUV-a. Ponadto seria produktów jest zgodna z ochroną EMC zgodnie z ECE-R10, posiada wszystkie niezbędne klasy ochrony, dzięki czemu jest pyłoszczelna i odporna na mycie pod wysokim ciśnieniem. Napięcie robocze 10-30 V i wyjątkowo mocny, dwumetrowy kabel sprawiają, że seria Black Magic jest idealnym towarzyszem dla ciężarówek, SUV-ów i pojazdów terenowych. Wersje ECE są dostępne o długościach od 7 do 40 cali.

18 nowych wariantów belek świetlnych do zastosowań terenowych (Offroad)

Oprócz serii ECE pojawi się również rozszerzenie o wersje czysto terenowe. Dzięki łącznie 18 nowym wariantom w wersjach „Slim” i „Double Row”, które będą dostępne zarówno w wersji prostej, jak i zakrzywionej „Curved”, HELLA oferuje listwy świetlne o długości od 20 do 52 cali i maksymalnej wydajności świetlnej 20 000 efektywnych lumenów. Belki świetlne Black Magic Tough do zastosowań terenowych posiadają również zintegrowany czujnik termiczny, który umożliwia dostosowanie ich do temperatury otoczenia. Ta nowa funkcja nie tylko zapobiega przegrzaniu lub awarii diod LED, ale także zwiększa moc światła, gdy temperatura otoczenia jest niska. Daje to użytkownikowi idealną ilość światła w każdych warunkach.

Wraz z rozszerzeniem asortymentu HELLA oferuje teraz łącznie 40 listew świetlnych pojedynczo lub w zestawach, zapewniając w ten sposób odpowiednią listwę świetlną do każdego miejsca montażu w pojeździe: czy to na dachu, belce dachowej, osłonie chłodnicy czy zderzaku, dodatkowe reflektory można montować w pozycji stojącej lub wiszącej. Całkowicie czarne, z dyskretnym logo HELLA, listwy świetlne z serii Black Magic są również specjalnym elementem stylistycznym każdego pojazdu. Czarne dodatkowe wsporniki do montażu z tyłu są również dostępne jako akcesoria w ramach serii. Zapewniają one dodatkową stabilność dla wszystkich listew świetlnych o długości od 40 cali i dłuższych za pomocą 4-punktowego mocowania. Alternatywnie wsporniki te można również zastosować zamiast wsporników bocznych, aby optymalnie wykorzystać powierzchnie montażowe w pojeździe.