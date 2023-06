Skazani na (taniego) mechanika, czyli 7 wniosków z badania podejścia Polaków do naprawy samochodów

Prawie 70% Polaków nie decyduje samodzielnie o wyborze części do naprawy swojego samochodu wynika z badania OTOMOTO przeprowadzonego w kwietniu przez Minds & Roses. A jednak, choć kluczowym czynnikiem przy wyborze warsztatu jest cena, a w związku z rosnącymi kosztami serwisowania blisko połowa kierowców odłożyła plan napraw na przyszłość, wciąż niewielu korzysta z używanych części motoryzacyjnych.

Części motoryzacyjne dostępne na rynku można podzielić na kilka rodzajów i kategorii. W ramach części nowych dostępne są te oryginalne, zalecane przez producentów, jak i odpowiadające im zamienniki, w ramach używanych mamy ten sam podział – na nowe i zamienniki. Dodatkowo można wyróżnić części regenerowane, pochodzące głównie ze stacji demontażu pojazdów. Wybierając części trzeba mieć świadomość, że nie wszystkie elementy samochodu mogą być wykorzystywane wielokrotnie – tak zwane części eksploatacyjne ulegają zużyciu i nie mogą być zamontowane ponownie. Specjalne warunki wykorzystania dotyczą też części związanych z bezpieczeństwem – np. poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa.

W badaniu przeprowadzonym w kwietniu br. przez Minds & Roses dla OTOMOTO, platformy, na której można znaleźć 4 miliony ogłoszeń z częściami motoryzacyjnymi z różnych kategorii, kierowcy byli pytani o to, jak podchodzą do naprawy swoich samochodów, na co zwracają uwagę przy wyborze warsztatu oraz części i dlaczego rzadko decydują się na korzystanie z części używanych. W badaniu wzięło udział 900 osób, posiadaczy samochodów w wieku do 5 lat, między 5 a 10 i powyżej 11 lat.

Polacy są bezradni bez mechanika

W kwietniowym badaniu ⅔ kierowców przyznało, że o wyborze części do samochodu decydują razem z mechanikiem lub zostawiają decyzję po stronie mechanika. Tylko 33% badanych wskazało, że zakupem części do swojego samochodu zajmuje się osobiście, najczęściej wskazując przy tym te elementy, które ze względu na eksploatację samochodu, wymagają regularnej wymiany: oleje, klocki i tarcze hamulcowe, żarówki, filtry, akumulator oraz opony, koła i wycieraczki.

Inflacja powstrzymuje przed naprawą samochodu

Wśród kierowców w Polsce wyraźnie dominuje poczucie wzrostu cen związanych z naprawą samochodu w ostatnim roku, a 69% kierowców nie widzi możliwości obniżenia kosztów naprawy swojego pojazdu. W związku z sytuacją ekonomiczną aż 45% kierowców zrezygnowała z naprawy samochodu w ciągu ostatniego roku. Część badanych przyznała, że z powodu cen przełożyła naprawy na późniejszy okres (18%) lub ograniczyła budżet na naprawy (14%). Obecnie wiele pojazdów wymagających interwencji specjalisty, z powodu konieczności ograniczenia kosztów, jeździ więc po ulicach.

Najlepszy mechanik to najtańszy mechanik

41% kierowców jako najważniejszy czynnik decydujący o wyborze zakładu serwisowego wskazało cenę. Koszty okazały się zdecydowanie ważniejszym argumentem niż jakość świadczonych usług, które docenia 24% respondentów, a nawet zaufanie do mechanika, determinujące wybór zakładu u mniej niż ⅕ kierowców.

Duch DIY w mniejszości

Tylko 14% badanych przyznaje, że zdarza im się samodzielnie naprawiać samochód, a zaledwie 6% deklaruje, że najczęściej podczas konieczności naprawy samochodu radzi sobie bez wsparcia mechanika.

Części używane są dobre, bo są tanie

Używane części do samochodów cieszą się popularnością wśród ⅕ kierowców, którzy jako ich największą zaletę wymieniają cenę – wskazuje na nią 79% osób deklarujących korzystanie z części używanych. Widać wyraźnie, że dla kierowców części używane są dobrym sposobem na obniżenie kosztów naprawy samochodu – przyznaje to 68% wszystkich badanych. Do decyzji o wyborze używanych części brakuje im jednak wiedzy o samych częściach oraz zaufania do sprzedających.

Części używane to “nieznany ląd”

Tylko 41% badanych zna różnicę między częściami używanymi a regenerowanymi, a nieco ponad połowa badanych nie wie, gdzie kupuje się części używane. Na niewielką popularność części używanych z pewnością wpływa też przekonanie 52% kierowców o tym, że na rynku nie ma zaufanych firm oferujących używane części do samochodów.

Wybór części nowych to wybór spokoju

Zdecydowana większość kupujących wybiera do swoich samochodów części nowe – oryginalne lub zamienniki. Swoje decyzje argumentują przekonaniem o dłuższej żywotności nowych części (75%), ale też obawami związanymi z decyzją o zakupie części używanych – 69% kierowców sądzi, że wybór części używanych wymaga wiedzy specjalistycznej. Badani, którzy przyznali, że nie wybierają części używanych argumentowali swoje decyzje opinią, że części używane stwarzają powody do obaw związanych z ich awaryjnością (59%), brakiem gwarancji ( 41%), jakością (28%) i bezpieczeństwem (27%).

Nie jest zaskoczeniem, że od wielu miesięcy decyzje Polaków są uzależnione od portfela. Utrzymująca się inflacja i wciąż rosnące ceny każą skrupulatnie planować budżet i szukać oszczędności. Badanie Minds & Roses dla OTOMOTO pokazuje, że choć nastroje nie są optymistyczne, bo trudno znaleźć możliwości oszczędzania w przypadku napraw samochodu, to części używane wydają się być tu dobrym rozwiązaniem. Jednak do tego, by stało się powszechne i by realnie rozszerzyć możliwości wyboru części potrzebna jest edukacja i wsparcie kupującego na ścieżce wyboru.