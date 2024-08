NOWA TECHNOLOGIA OŚWIETLENIOWA SSL|HD 

Odkąd wynaleziono samochody, HELLA ustanawia trendy w dziedzinie innowacji i wprowadza przyszłościowe technologie w produktach i układach oświetleniowych. Celem tych działań jest poprawa komfortu jazdy i zwiększenie bezpieczeństwa.

Jako że światło na drodze staje się cyfrowe, oznacza to, że w przyszłości rozsył światła będzie realizowany głównie poprzez cyfrowe sterowanie modułami świetlnymi o wysokiej rozdzielczości. Wprowadzenie przez HELLA na rynek reflektorów SSL | HD (Solid State Lighting | High Definition) to kolejny kamień milowy w rozwoju technologii oświetlenia samochodowego.

Reflektor SSL | HD – ewolucja systemów matrix LED.

Moduł matrycy Solid-State Lighting High-Definition (SSL | HD) z technologią Liquid Crystal HD umożliwia w pełni adaptacyjny rozsył światła dostosowany do aktualnej sytuacji na drodze. Nowy reflektor LCD wyświetla światło na drodze w rozdzielczości ponad 32 000 pikseli. Pozwala to na inteligentne i płynne dostosowanie oświetlenia w czasie rzeczywistym do różnych sytuacji na drodze. Piksele są sterowane przez znajdujący się w każdym reflektorze sterownik elektroniczny. Ze względu na dużą ilość danych zastosowano tutaj po raz pierwszy tak zwane interfejsy GMSL (Gigabit Multimedia Serial Link).Opracowano również specjalne algorytmy do sterowania dwoma źródłami światła w reflektorze za pomocą jednego sterownika. Umożliwiają one obliczanie rozkładu światła w czasie rzeczywistym.

Wszystko to pozwala na realizację wielu nowych funkcji oświetlenia, na przykład: oznaczenia pasa ruchu, projekcje symboli, a także oświetlenie pasa ruchu i świetlne dywany. Możliwe są również inne funkcje zwiększające bezpieczeństwo, takie jak projekcje odległości bezpieczeństwa lub stref ochronnych dla rowerzystów lub pieszych.

W technologii SSL | HD firma HELLA jeszcze bardziej zminiaturyzowała źródło światła co oferuje producentom pojazdów dodatkowe możliwości

w ich projektowaniu. Jednocześnie sterowanie punktami świetlnymi oparte za pomoca oprogramowania oznacza że, wszystkie niezbędne dostosowania reflektora, na przykład ze względu na wymagania specyficzne dla danego regionu takie jak ruch prawostronny i lewostronny, mogą być odwzorowane w formie czysto cyfrowej.

Reflektory HELLA SSL | HD wyznaczają zupełnie nowe standardy pod względem bezpieczeństwa, funkcjonalności i wydajności.