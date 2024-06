ORLEN OIL MAX EXPERT V 0W-30 SKROJONY NA MIARĘ SILNIKÓW VOLKSWAGENA.

Dynamiczny rozwój układów napędowych samochodów osobowych wpływa na opracowywanie zaawansowanych technologii środków smarnych, które znacząco zoptymalizują korzyści techniczne i wymagane parametry wydajności deklarowane przez OEM (Original Equipment Manufacturer). Konieczne jest, aby olej silnikowy perfekcyjnie pracował bez względu na warunki jazdy, częste zatrzymania i uruchomiania silnika, przeciążenia w ekstremalnych warunkach temperaturowych i zawrotnych obrotach.

Nowoczesne silniki wymagają specjalistycznej ochrony, którą można osiągnąć min. dzięki zastosowaniu olejów silnikowych o niższej lepkości. Powyższy trend jest widoczny w polityce koncernu Volkswagen, gdzie na pierwsze zalanie od 2021r, używane są tylko oleje w klasach lepkości SAE 0W-30 oraz SAE 0W-20. Są one także rekomendowane jako oleje serwisowe. Im niższa lepkość oleju, tym przy rozruchu szybciej dociera on do węzłów tarcia układu napędowego gwarantując odpowiednie smarowanie, wspomaga również łatwiejszy rozruch silnika w niskich temperaturach i zmniejsza zużycie elementów. W związku z wymaganiami rynku motoryzacyjnego, po wszechstronnych badaniach i analizach, lider polskiego rynku olejów silnikowych ORLEN OIL wdrożył do oferty w pełni syntetyczny olej MAX EXPERT V 0W-30, przeznaczony do samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. Produkt posiada klasę jakości ACEA C3 oraz oficjalną homologację do stosowania w silnikach koncernu Volkswagen Group, Mercedes-Benz Group AG i BMW Group.

Doskonałe parametry fizykochemiczne oleju przyczyniają się do znakomitej wydajności zapewniając kompleksową ochronę w każdych warunkach pracy. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami przepływowymi i lepkością, które chronią newralgiczne części silnika. ORLEN OIL MAX EXPERT V 0W-30 zawiera unikatową technologię Advanced Protect Formula, która dzięki wyjątkowej strukturze zwiększa funkcje ochronne środka smarnego, co potwierdza test oceny stabilności oksydacyjnej CEC L-109-14, dający wynik o 55% lepszy niż wymagania dla klasy jakości ACEA C3.

Doskonałe właściwości przepływowe oleju w niskich temperaturach, wspomagają szybką cyrkulację, tym samym chroniąc układ napędowy przed zużyciem podczas rozruchu zimnego silnika i jego przyspieszone dogrzanie. Jest to idealny produkt do pojazdów eksploatowanych w miejskim trybie „Automatic stop & go”. Olej charakteryzuje się niższą lotnością, co w efekcie wiąże się z rzadszymi dolewkami w okresie eksploatacji (potwierdzone wynikami testu lotności NOACK CEC-040-93). Niemniej ważna cechą jest również odporności oleju na utlenianie, w wyniku czego osady nie odkładają się na elementach silnika i zachowana jest jego fabryczna czystość. Ma to pozytywny wpływ w zakresie mechanicznego zużycia elementów układu napędowego, co skutkuje wydłużoną i bezawaryjną eksploatacją. Właściwością oleju niezmiernie istotną dla użytkowników jest jego energooszczędność, która pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa do niezbędnego minimum (2,1% zgodnie z testem M111FE).

Korzyści wynikające z zastosowania oleju ORLEN OIL MAX EXPERT V 0W-30

Biorąc pod uwagę powyższe właściwości, wielu użytkowników dotychczas stosujących olej o lepkości 5W-30 zadaje sobie pytanie czy może go zmienić na produkt o niższej klasie lepkości 0W-30? Odpowiedz jest jednoznaczna: można zastąpić olej o wyższej klasie lepkości olejem o niższej klasie lepkości pod warunkiem, że jest to produkt o tych samych parametrach jakościowych i rekomendacjach producenta samochodu.

ORLEN OIL MAX EXPERT V 0W-30, posiadający aprobaty VW Standard 504 00/ VW Standard 507 00, może być stosowany w samochodzie gdzie wcześniej stosowany był olej o lepkości 5W-30, posiadający identyczną aprobatę oraz klasę jakości ACEA C3. Proces uzyskania aprobaty pod dany rodzaj oleju silnikowego jest poprzedzony trudnymi i czasochłonnymi testami. Nie inaczej było w przypadku oleju silnikowego ORLEN OIL MAX EXPERT V 0W-30.

Koncern Volkswagen doskonale rozumie zalety odpowiedniego smarowania, a jego program zatwierdzania środka smarnego jest jednym z najbardziej wymagającym w przemyśle motoryzacyjnym. Olej silnikowy poddawany jest co najmniej 10 000 godzin intensywnych testów, w celu sprawdzenia czy środek smarny zapewnia efektywną wydajność i ochronę podzespołów. Najnowsza wersja specyfikacji VW Standard 504 00/ VW Standard 507 00 obejmuje bardziej rygorystyczne testy silnika, kompatybilność z biopaliwami, a także pompowalność w niskich temperaturach dla wymagań podstawowych ACEA C3.

Aprobaty OEM gwarantują, że oleje silnikowe marki ORLEN OIL należą do najnowocześniejszych środków smarnych, które spełniają potrzeby producentów OEM.

Należy również pamiętać, że olej silnikowy, który posiada aprobaty wydane przez producenta samochodu (OEM) może być stosowany w całym okresie gwarancji pojazdu bez zagrożenia utraty gwarancji.

ORLEN OIL aktywnie współpracuje z czołowymi zagranicznymi i polskimi ośrodkami badawczymi w zakresie wprowadzania do oferty nowych, wysokojakościowych produktów. Oleje silnikowe marki ORLEN OIL zostały opracowane tak, aby działać wydajnie i chronić jednostkę napędową przez cały okres użytkowania.

ORLEN OIL stawiając na wysoką jakość oferowanych olejów dla motoryzacji, stale realizuje szereg badań i testów mających na celu optymalizację produkcji oraz zapewnienie wysokiej, stabilnej jakości dla wytwarzanych produktów.