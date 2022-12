Nowy system lakierów matowych od Cromax

Nowe lakiery o ultraniskim poziomie połysku, można teraz naprawiać wykorzystując połączenie obu produktów. System lakierów matowych można stosować z systemami Cromax, Cromax Pro, Centari® 6000 lub z oryginalnym lakierem.

Lakiery CC6020 Chroma Matt System Clear i CC6010 Chroma Semi Matt System Clear zostały opracowane na bazie nowej technologii, która wykorzystuje znacznie mniejszy rozmiar pigmentów, co zapewnia idealne dopasowanie poziomu połysku. Nowe lakiery bezbarwne są łatwe w aplikacji i są odpowiednie do każdego rodzaju naprawy. Zostały zaprojektowane tak, aby już za pierwszym razem uzyskać piękny, matowy efekt.

Lakiernicy przekonają się również, że dzięki niezawodności nowych lakierów koszty naprawy można bardzo dokładnie oszacować. Cały proces jest o 35% szybszy, a czas suszenia jest znacznie krótszy niż w przypadku konkurencyjnych systemów, co przekłada się na oszczędność energii. Lakiery bezbarwne CC6020 Chroma Matt System Clear i CC6010 Chroma Semi Matt System Clear nie wymagają specjalnych dodatków do aplikacji na części z tworzyw sztucznych.

Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu do cyfrowego zarządzania kolorami ChromawebTM, lakiernicy są w stanie szybko uzyskać receptury matowych kolorów. Co więcej, pomiar lakieru matowego można wykonać za pomocą spektrofotometru ChromaVision Pro Mini, co jest dodatkową zaletą dla naszych klientów.

— mówi Marcin Masikowski.