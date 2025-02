35 NOWYCH CZUJNIKÓW EGT DENSO

DENSO rozszerzyło program części do systemów sterowania silnikiem (EMS) o 35 nowych czujników temperatury odprowadzanych spalin (EGT), które mają łącznie 1420 dodatkowych zastosowań i zastępują 187 numerów części OE.

Nowe czujniki EGT mają zastosowanie w ponad 36 milionach pojazdów, m.in. marek AUDI, SEAT, SKODA, MERCEDES-BENZ, VOLVO i VW. Informacje o nowych częściach są już dostępne w e-katalogu DENSO i w katalogu TecDoc. Przykładowe zastosowania można znaleźć w poniższej tabeli:

Czujniki temperatury odprowadzanych spalin (EGT)

Różne rodzaje czujników w układzie sterowania silnikiem (EMS) wykrywają stan działania silnika i przekazują te informacje do modułu ECU silnika, który z kolei steruje różnymi typami siłowników elektrycznych, by silnik działał z optymalnymi parametrami.Czujnik EGT – który znajduje się przed katalizatorem utleniającym (DOC) i/lub przed filtrem cząstek stałych (DPF) – wykrywa temperaturę odprowadzanych spalin i przesyła tę informację w postaci sygnału do modułu ECU, w celu sterowania pracą silnika i skutecznego zmniejszania emisji.

Ze względu na udoskonalone wykrywanie temperatury przez czujnik EGT, wielkość wtrysku paliwa koniecznego do spalenia cząstek oraz ilość cząstek stałych w filtrze DPF jest dokładnie oszacowana – dzięki czemu skuteczniej przebiega proces „wypalania” filtra DPF. W rezultacie emitowane są czystsze spaliny, zmniejsza się również zużycie paliwa wykorzystywanego w procesie „regeneracji” filtra DPF. Co więcej, kontrolowana jest także temperatura katalizatora, dzięki czemu nie ulega on przegrzaniu i nadmiernemu zużyciu.