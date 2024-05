OLEJ DO AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW

Według raportu OtoMoto.pl, w Polsce od lat wzrasta liczba osób poszukujących samochodów z automatycznymi skrzyniami biegów. W 2021 roku używanych aut osobowych z automatycznymi skrzyniami biegów szukało 42,3% kupujących. W kategorii nowych aut, te z automatami stanowiły aż 70,3% wyszukiwanych pojazdów.

Trudno dziwić się tej tendencji. Nowoczesne automatyczne skrzynie biegów zapewniają większy komfort jazdy samochodem, pozwalają na szybką i płynną zmianę biegów, nie zwiększając przy tym spalania paliwa. Spada też koszt zakupu auta z takim wyposażeniem.

Aby cieszyć się długą i bezproblemową eksploatacją „automatu”, należy odpowiednio dbać o ten złożony mechanizm. Bardzo ważna jest optymalna temperatura pracy skrzyni biegów oraz jej właściwe smarowanie. Automatyczne przekładnie wymagają oleju o doskonałej płynności i pompowalności od momentu uruchomienia, ponieważ olej nie tylko smaruje skrzynię. Musi też zapewnić szybką reakcję układu sterowania na impulsy z jednostki centralnej pojazdu. Układ hydrauliczny skrzyni powinien w jak najkrótszym czasie wytworzyć odpowiednie ciśnienie, aby wymusić zmianę biegu. Ponadto środek smary odpowiada za chłodzenie skrzyni biegów. Utrzymanie stałych parametrów oleju przez jak najdłuższy czas jest więc warunkiem bezpiecznej jazdy.

Trzeba też pamiętać, że olej nie jest niezniszczalny i nawet w skrzyniach biegów określanych jako bezobsługowe, olej należy wymieniać. Jak często jest to konieczne zależy od jakości zastosowanego oleju. Wydajność przepracowanego środka smarnego może się pogorszyć, skutkiem czego może być ryzyko poważnego uszkodzenia, a nawet zatarcia skrzyni. Częstotliwość wymiany oleju przekładniowego zależy również od warunków eksploatacji pojazdu. Jeśli auto jeździ w górach lub terenie, użytkownik jeździ dynamicznie, warto zdecydować się na skrócenie odstępów między wymianą. Należy również zadbać o stosowanie oleju dobrej jakości i z właściwymi parametrami, który zagwarantuje odpowiednie smarowanie, odbiór ciepła i odporność na działanie wysokich temperatur. Niezależnie od typu, do automatycznych skrzyń biegów wolno używać tylko zatwierdzonych olejów ATF, z właściwymi aprobatami.

Produktami spełniającymi wymagania stawiane przed środkami smarnymi do automatycznych skrzyń są oleje Shell Spirax ATF. To oleje wytwarzane z wykorzystaniem syntetycznego oleju bazowego powstającego w technologii GTL, który odznacza się minimalną parowalnością, bardzo wysokim wskaźnikiem lepkości, wyjątkową stabilnością lepkości i odpornością na obciążenia termiczne.

Co istotne, oleje są opracowane pod kątem konkretnych typów skrzyń. Olej Shell Spirax S5 DCT X to syntetyczny olej do skrzyń biegów DCT z mokrym sprzęgłem dwumasowym. Jest zalecany do 5- i 7-biegowych skrzyń występujących w samochodach najpopularniejszych producentów, m.in. Volkswagen, BMW, Skoda, Volvo i Ford. Z kolei Shell ATF 134 to syntetyczny, najwyższej jakości olej do wysokoobciążonych, 5- i 7-biegowych przekładni G-tronic oraz skrzyń NAG2VSport montowanych w osobowych samochodach firmy Mercedes-Benz. Olej Shell ATF 134 powstał jako olej do zalań fabrycznych i obsługi serwisowej tych podzespołów i spełnia wymagania fabrycznej normy MB 236.14

– podkreśla Cezary Wyszecki.