Oleje silnikowe do pojazdów ciężarowych

Odpowiedni dobór oleju silnikowego do samochodów ciężarowych ma zasadnicze znaczenie dla zachowania sprawności pojazdu przez kolejne kilkadziesiąt–sto tysięcy kilometrów. Sprawdziliśmy dane z rynku olejów silnikowych do ciężarówek oraz bieżącą ofertę ich producentów.

Głównym zadaniem olejów silnikowych w samochodach ciężarowych jest zapewnienie jednostce napędowej jak najlepszej ochrony podczas pracy pod dużymi obciążeniami i na bardzo długich dystansach. W zależności od specyfiki pracy samochodów ciężarowych, wymianę oleju silnikowego zaleca się w odstępach wynoszących od 30-40 tys. km (ładunki największej masy, na przykład w branży budowlanej) do nawet 90-100 tys. km (samochody używane w transporcie dalekobieżnym)[1]. Ze względu na duże obciążenia pojazdu i silnika, dość długie interwały pomiędzy wymianami oleju i stosunkowo duże ilości wlewanego jednorazowo produktu, wypośrodkowanie kwestii ceny, jakości i zgodności z zadanymi parametrami może być dość trudnym zadaniem. W jego wykonaniu pomocne mogą być: dane z rynku i przegląd oferty najpopularniejszych dostawców olejów do samochodów ciężarowych.

Rynek olejów do samochodów ciężarowych w 2021 r.

Według raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego[2] w 2021 r. w Polsce sprzedano 42 686 ton olejów silnikowych do pojazdów ciężarowych, o niemal 11 proc. więcej niż w 2020 r.

Najpopularniejsze w 2021 r. były oleje mineralne o najwyższych lepkościach (15W, 20W). Stanowiły one 45 proc. rynku, a w ujęciu r/d/r ich sprzedaż zwiększyła się o 6,37 proc. Znacznie wyższą dynamikę wzrostów sprzedaży odnotowano w przypadku olejów do samochodów ciężarowych o średnich lepkościach (10W). W stosunku do 2020 r. w 2021 r. kupiono ich o 17,5 proc. więcej, a ich udział w rynku zwiększył się z 40 do 42 proc. W przypadku olejów syntetycznych o lepkości nie większej niż 5W wzrost sprzedaży wyniósł 7,6 proc. Ich udział w rynku pozostał jednak stosunkowo niewielki i utrzymał się na poziomie 13 proc. Jeśli podobne tempo wzrostów sprzedaży utrzyma się w 2022 r., dominującą pozycję na rynku przejmą oleje o średniej lepkości.

Przegląd oferty producentów olejów silnikowych do samochodów ciężarowych

Dobierając marki do poniższego przeglądu posiłkowaliśmy się wynikami plebiscytu „Marka nr 1” portalu WyborKierowcow.pl w kategorii oleje silnikowe[4]. Do poniższego zestawienia zakwalifikowaliśmy dwóch najbardziej rozpoznawalnych producentów mających w ofercie środki stworzone z myślą jednostkach napędowych samochodów ciężarowych.

Motul

Motul to działający na globalną skalę francuski producent olejów i środków smarnych z historią sięgającą 1853 roku[5]. Firma oferuje szeroki asortyment olejów – w tym do samochodów ciężarowych i silników wysoko obciążonych[6].

Valvoline

Drugi pod względem udziału w rynku w Stanach Zjednoczonych amerykański producent olejów, środków smarnych i dodatków, oferujący klientom ich szeroką gamę – w tym również do samochodów ciężarowych. Historia firmy sięga 1866 r.

