UFI MULTITUBE na pierwszy montaż w nowym Maserati Spyder MC20 Cielo

UFI Filters, lider w dziedzinie filtracji i zarządzania termicznego, ogłasza, że jego nowatorski system filtracji powietrza silnikowego, UFI MULTITUBE, został wybrany przez Maserati na pierwszy montaż (OE) w super samochodzie, Spyder MC20 Cielo.

Rozwiązanie to zostało dotychczas wprowadzone przez takich producentów jak Porsche, Fiat, Mercedes-Benz AG i Maserati, co dodatkowo potwierdza jego innowacyjność i skuteczność.



Jako główny element ochrony silnika, UFI MULTITUBE pełni istotną rolę w procesie spalania, dostarczając

czyste powietrze i blokując przedostawanie się szkodliwych zanieczyszczeń, co skutkuje zwiększoną

wydajnością paliwa, niższą emisją spalin i dłuższą żywotnością układu napędowego. Ten produkt nowej

generacji spełnia wszystkie podstawowe zadania normalnego filtra, a liczne innowacyjne cechy wprowadzają proces filtracji na wyższy poziom.



https://www.maserati.com/pl/pl/models/mc20-cielo

Zaletami systemu UFI MULTITUBE są m.in. większa elastyczność kształtu, lepsza dynamika płynów,

mniejsza waga i redukcja emisji. Jego skuteczność filtracji wynosi ponad 99,5%, a spadki ciśnienia są

redukowane o 50%, dzięki hydrofobowemu medium filtracyjnemu FormulaUFI.Extreme. Ponadto, w

niektórych zastosowaniach nowoczesny filtr pozwala zwiększyć moc silnika nawet do 4%.



W związku z tym, że budowa samochodów hybrydowych i elektrycznych jest coraz bardziej złożona, projekt UFI MULTITUBE pozwala dopasować system do mniejszych rozmiarów silnika. W porównaniu z tradycyjnymi filtrami powietrza silnikowego, zajmuje on o połowę mniej miejsca.

Filtry o cylindrycznym kształcie są umieszczone w lekkim wkładzie. Cały system UFI MULTITUBE mieści się

w airboxie wykonanym z poliamidu, zaprojektowanym i wyprodukowanym przez UFI Filters, co dodatkowo przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa i zmniejszenia emisji CO2.

Dla UFI Filters ważne jest również bezpieczeństwo produktów, dlatego UFI MULTITUBE charakteryzuje się

doskonałą odpornością na ogień. Produkt otrzymał najwyższą w klasyfikacji ISO ocenę F1.



Zastosowanie przez Maserati systemu UFI MULTITUBE w super samochodzie, Spyder MC20 Cielo, po raz kolejny potwierdza innowacyjność naszego nowego filtra powietrza silnikowego. W ten sposób coraz więcej producentów na rynku OE zaczyna doceniać wyjątkowe korzyści, gwarantowane przez UFI MULTITUBE. – mówi Stefano Gava, COO EMEA w UFI Filters.

Zaprezentowany po raz pierwszy na targach Automechanika 2018, filtr UFI MULTITUBE otrzymał wiele nagród i nominacji. Należą do nich m.in. Innovation Award Automechanika 2018 we Frankfurcie (nominacja) i Innovation Award Autotrade Expo 2018 w Irlandii (zwycięzca).