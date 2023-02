Philips RacingVision GT200 uhoronowany przez Auto Express Nagrodą Best Buy 2023!

Philips RacingVision GT200 – najnowocześniejsza żarówka halogenowa z gamy produktów Philips automotive – wygrała test żarówek przeprowadzony przez brytyjski magazyn motoryzacyjny Auto Express na rok 2023 i zdobyła prestiżową nagrodę Best Buy 2023.

Żarówka Philips RacingVision GT200 zadebiutowała jesienią 2000 roku i od tego czasu wyznacza poprzeczkę w swojej klasie, zdobywając prestiżowe nagrody. Najnowszą jest „Best Buy 2023” za zwycięstwo w mega teście żarówek Auto Express.Przypomnijmy, że Philips RacingVision GT200, który oferuje do +200% jaśniejsze światło niż standard branżowy, została już oceniona jako „Best of Test” w teście lamp czołowych grupy Auto Plus i nazwana „Rekomendowanym Zakupem” w poprzednim teście przeprowadzonym przez Auto Express, a także otrzymywała wyróżnienie w edycjach „Best Buy” Auto Express zarówno w 2021 i 2022 roku.Przyznając Philips RacingVision GT200 status „Best Buy”, Auto Express potwierdził, że żarówka ta uzyskała najwyższy wskaźnik Figure of Merit (łączny pomiar światła na 50m i 75m na światłach mijania) o około 10% w porównaniu do któregokolwiek z konkurentów. Auto Express po raz pierwszy uwzględnił w swojej ocenie również cenę zakupu i stwierdził, że Philips RacingVision GT200 to w tym kontekście „zwycięskie połączenie.”Auto Express od dawna przyznaje, że produkty motoryzacyjne Philips są pionierami postępu technologicznego w sektorze oświetlenia samochodowego. Nazwę Philips można znaleźć na prawie każdej większej innowacji w oświetleniu samochodowym w ciągu ostatnich stu lat: żarówkach halogenowych, oświetleniu ksenonowym, a ostatnio także w oświetleniu LED.

W tym roku najbardziej szanowany test żarówek w branży brytyjskiej wykazał kolejną zaletę żarówek Philips. Była nią wzorowa powtarzalność parametrów świecenia między każdą testowaną parą żarówek.Wyjątkowa powtarzalność jakościowa wszystkich żarówek produkowanych przez Philips jest jednym z kluczowych standardów. Philips jest wiodącym dostawcą oryginalnego wyposażenia (OE) dla producentów pojazdów na całym świecie a to zobowiązuje do zachowania najwyższej możliwej powtarzalności parametrów światła zarówno w zakresie jasności, zasięgu jak i temperatury barwowej.Fabryki Lumileds produkują żarówki halogenowe i ksenonowe Philips na rynek wtórny na tych samych liniach produkcyjnych — i zgodnie z tymi samymi wysokimi standardami jakości — co żarówki OE. Każdy produkt jest sprawdzany ponad 30 razy przed opuszczeniem fabryki. Nic zatem dziwnego, że wynik PPM Philips (ang. Parts Per Milion, oznacza ilość wyprodukowanych wadliwych/niezgodnych części, które przypadają na milion wyprodukowanych sztuk), okazał się najlepszy w swojej klasie.

Sukces dzięki unikalnej konstrukcji

Żarówki Philips RacingVision GT200 mają wyczynowe parametry, ale można je legalnie i bezpiecznie używać na drogach publicznych. Dzięki bardzo wydajnej wiązce światła sięgającej 80 metrów dalej niż minimalna długość określona przepisami, żarówki Philips RacingVision GT200 pozwalają kierowcom widzieć znacznie większy obszar przed sobą, co w oczywisty sposób poprawia bezpieczeństwo jazdy.Technologia zastosowana w żarówkach Philips RacingVision GT200 plasuje je w ścisłej czołówce dostępnych na rynku żarówek halogenowych. Szkło kwarcowe Diamond Precision zapewnia większą moc światła w granicach przepisów i gwarantuje ostrą linię odcięcia, aby nie oślepiać innych uczestników ruchu drogowego. Philips RacingVision GT200 zapewnia również lepszą jasność w całym obszarze rzucanego światła.Dodatkową zaletą jest tradycyjne już, stosowane w żarówkach Philips szkło kwarcowe, które zapewnia większą odporność na szok termiczny, wydłuża trwałość żarówki i umożliwia zastosowanie wyższego ciśnienia gazów wewnątrz bańki. Godna odnotowania jest także zwiększona absorpcja promieniowania UV, która chroni reflektor przed przebarwieniami.

Testy Auto Express są wzorcem w Wielkiej Brytanii, a przyznanie statusu Best Buy na rok 2023 jest kolejnym świadectwem nieprzemijającej jakości Philips RacingVision GT200.Zaawansowane technologicznie oświetlenie samochodowe Philips już od ponad 100 lat cieszy się uznaniem w branży. Produkty Philips o jakości OE są projektowane i opracowywane zgodnie ze ścisłymi procesami kontroli jakości (w tym obowiązującymi normami ISO). Philips RacingVision GT200 jest zgodny z modelami samochodów wszystkich wiodących marek, m.in. takich jak Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Philips RacingVision GT200 jest dostępny w typach H4 i H7.