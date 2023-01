MAHLE otwiera maksymalne możliwości diagnostyczne dla niezależnych warsztatów

Począwszy od lutego 2023 r MAHLE Aftermarket wprowadzi na rynek RemotePRO, – uzupełniający system diagnostyczny do serwisowania pojazdów. System obejmuje szeroką gamę producentów. Niezależne warsztaty będą mogły wykonywać złożone procedury diagnostyczne i serwisowe, podobnie jak autoryzowane warsztaty.

Użytkownicy będą mogli za pośrednictwem czatu lub gorącej linii kontaktować się, aby otrzymać fachowe wskazówki w procesie diagnostycznym. RemotePRO jest idealnym uzupełnieniem uniwersalnego narzędzia diagnostycznego TechPRO firmy MAHLE i Connex firmy BRAIN BEE.

MAHLE RemotePRO umożliwia zdalną diagnostykę pojazdów z dostępem do danych producenta oryginalnego wyposażenia.

RemotePro do zdalnej diagnostyki praktycznie łączy dużą liczbę urządzeń diagnostycznych na jednym serwerze. Dzięki temu niezależne warsztaty mogą korzystać z tego samego zakresu funkcji, co markowe warsztaty, nawet w pojazdach, które są bardzo rzadkie lub trudne do zdiagnozowania. Obejmuje to odczytywanie i kasowanie pamięci usterek, kalibrację, programowanie i konserwację różnych systemów w pojeździe, ale także uczenie kluczyków pojazdu lub diagnozowanie nietypowych i „egzotycznych” sytuacji usterek.



Usługi za korzystanie z RemotePro rozliczane są zgodnie z zasadą „pay per use”, czyli w zależności od zastosowania. Oznacza to, że niezależne warsztaty mogą bezpośrednio i przejrzyście przenosić te koszty na swoich klientów. W zamian korzystają z wiedzy i możliwości technicznych, które ma w rezultacie ich niezależny warsztat.