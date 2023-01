Śmiały, ekscytujący kolor odzwierciedlający współczesną energię

Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, ogłosiła Samochodowy Kolor Roku 2023, którym został Techno Blue. To już 9 rok z rzędu, w którym Axalta ogłasza kolor roku.

Raport „Powered by Color 2023” dotyczący trendów kolorystycznych w branży motoryzacyjnej omawia ogólne trendy pokoleniowe, zmiany w realiach oraz pozytywną perspektywę, które zadecydowały o wyborze koloru roku 2023. Techno blue to pulsujący niebieski odcień, który doskonale odzwierciedla energię współczesnych czasów. Jest nowoczesny i śmiały, ale reprezentuje też obecną tendencję do łączenia świata realnego z wirtualnym.

Tegoroczny kolor jest niezwykle żywy i pozytywny. Techno Blue znacząco różni się od zeszłorocznego koloru roku, jakim był luksusowy Royal Magenta. W zamyśle ma on skłaniać do bardziej futurystycznego myślenia. Jestem niezwykle dumny z tego, że nasz zespół Mobility kształtuje trendy obejmujące całą branżę motoryzacyjną. – wyjaśnia Hadi Awada, Senior Vice President, Global Mobility Coatings, Axalta.

Receptura koloru Techno Blue, który dołącza do już bogatej palety Axalta, została opracowana pod kątem różnych rozwiązań lakierniczych. Axalta jest liderem w dziedzinie farb i lakierów, a jej innowacyjne technologie, zaawansowane receptury kolorów i autorskie analizy globalnej i lokalnej popularności kolorów kształtują nowoczesne trendy kolorystyczne.

Więcej informacji na temat Globalnego Samochodowego Koloru Roku 2023 i kompetencji firmy Axalta w zakresie kolorów na stronie www.refinish.axalta.eu/techno-blue.