Pneumatyka artystyczna

Narzędzia i akcesoria pneumatyczne w ofercie PROLINE

Lakiernik samochodowy to fach poszukiwany. Niestety za tym faktem nie idzie odpowiednio mocna akcja edukacyjna, więc na młodych zdolnych w tym fachu przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. W tej sytuacji wiele warsztatów mechanicznych, z potrzeby chwili, uruchamia własne stacje malowania natryskowego. Dziś piszemy o tym, jak można sobie znacząco ułatwić skompletowanie potrzebnego do tego sprzętu.

DLACZEGO WŁAŚNIE ZESTAW PROLINE?

Dzięki komplementarności oferty PROLINE można praktycznie w jednym miejscu zyskać wyposażenie robocze do malowania natryskowego. Od kompresora, przez instrumenty pomiarowe, przewody i złącza po pistolety malarskie. Powie ktoś – są przecież firmy zajmujące się tylko tym obszarem, więc po co mi taki zestaw? Od razu wyjaśnijmy – to zestaw dla warsztatu, który pracuje całościowo i obok właściwej mechaniki samochodowej trudni się dorywczo prostymi naprawami blacharsko- lakierniczymi. Właśnie dla takiego Klienta mamy zestaw, który kupi szybko i w korzystnym stosunku jakość-cena. Może też liczyć na sumienny, lokalnie działający serwis w razie jakichkolwiek usterek sprzętu. To po prostu rozsądny wybór, podyktowany rynkowym zapotrzebowaniem.

LAKIERNICZY PAKIET PNEUMATYCZNY PROLINE – JAK I Z CZEGO MOŻESZ GO SKOMPLETOWAĆ?

Kompresor olejowy 50l 1500W2km 8BAR 206l na minutę Tryton TKO50

Manometr ciśnienia w zbiorniku i manometr ciśnienia roboczego

Dwie szybko-złączki do podłączenia przewodów ciśnieniowych

Wyłącznik ochronny i termiczne zabezpieczenie uzwojenia

Uchwyt i kółka transportowe

Dane techniczne:Moc: 1500W / 2KM

Pojemność zbiornika: 50 l

Prędkość obrotowa: 2850 / min

Max. ciśnienie 8 bar

Wydajność: 206 l /min

GAV Reduktor ciśnieniowy z filtrem i naolejaczem FRL-200 38 cala 66220

-Zakres regulacji – 0 – 10 bar

-Stopień filtracji – 10 mikronów

-Maksymalne ciśnienie wewnątrz 14 bar

-Rozmiar 3/8cala

Wąż pneumatyczny spiralny PU 10m 5x8mm 10bar Proline 66351

-Wykonane z poliuretanu (PU) o dużo większej elastyczności i odporności na zginanie niż z polietylenu (PE)

Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem Proline 66344

Pistolet lakierniczy marki Proline 66344 przeznaczony jest do malowania powierzchni przy użyciu farb i lakierów. Idealny do prac wykończeniowo-zaprawkowych. Pistolet jest bardzo dobrze wyprofilowany co sprawia że idealnie leży w dłoni. Całość konstrukcji wykonana jest z aluminium. Pistolet posiada bardzo dobrej jakości iglicę i dyszę ze stali nierdzewnej co pozwala na długą, bezawaryjną pracę nawet przy nanoszeniu dużej ilości materiału. Zgodność z europejskimi standardami zapewnia deklaracja CE.

Specyfikacja produktu:

– Pistolet z dyszą 1,5 mm

– Metalowy zbiornik 860ml

– Max. ciśnienie powietrza: 4 bar

– Przyłącze: 1/4″

Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem Proline 66345

Pistolet lakierniczy marki Proline 66345 przeznaczony jest do malowania powierzchni przy użyciu farb i lakierów. Idealny do prac wykończeniowo-zaprawkowych. Pistolet jest bardzo dobrze wyprofilowany co sprawia że idealnie leży w dłoni. Całość konstrukcji wykonana jest z aluminium. Pistolet posiada bardzo dobrej jakości iglicę i dyszę ze stali nierdzewnej co pozwala na długą, bezawaryjną pracę nawet przy nanoszeniu dużej ilości materiału. Zgodność z europejskimi standardami zapewnia deklaracja CE.

Specyfikacja produktu:

– Pistolet z dyszą 1,5 mm

– Plastikowy zbiornik 600ml

– Max. ciśnienie powietrza: 4 bar

– Przyłącze: 1/4″

Zestaw pistoletów pneumatycznych z wężem Proline 66343

Praktyczny zestaw pistoletów pneumatycznych z wężem jest niezbędnym zakupem idącym w parze z zakupem kompresora. Każdy produkt z 5 elementowego zestawu ułatwi czynności takie jak: majsterkowanie, pompowanie kół, lakierowanie, serwisowanie pojazdów. Wąż pneumatyczny spiralny wyposażony jest w szybkozłącza co pozwala na łączenie kompresora z pistoletami. Zgodność z europejskimi standardami zapewnia deklaracja CE.

W zestawie znajdują się poniższe elementy:

– Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem 0,6l (max.4 bary) (66345)

– Pistolet do pompowania (max. 8 bary) (66346)

– Pistolet do mycia i ropowania 0,9l (max. 8 bary) (66347)

– Pistolet do przedmuchiwania (max. 8 bary) (66348)

– Wąż pneumatyczny spiralny PU (66350)