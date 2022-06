100 lat oleju Pistoneeze

W tym roku mija 100 lat, od kiedy na rynku pojawił się olej Millers Oils o nazwie Pistoneeze. Od tamtej pory jest w ofercie. Pistoneeze to oleje do samochodów klasycznych. Do tych starszych przeznaczono wersje jednosezonowe o lepkościach SAE 30, 40, 50. Do nieco nowszych klasyków (z lat 60 – 80-tych) przeznaczony jest nasz bestseller: Pistoneeze 20w50 o wysokiej zawartości ZDDP.

Nowością są oleje Pistoneeze o lepkościach: 10w30, 10w40, 15w40 przeznaczone do tak popularnych youngtimerów. Zawierają odpowiednią zawartość ZDDP (dodatek chroniący starsze konstrukcyjnie silniki przed zużyciem). To dobre rozwiązanie dla pojazdów o dużym przebiegu, gdzie występuje problem z nadmiernym zużyciem oleju (pomaga wysoka lepkość), oraz z wyciekami. Jednocześnie, zastosowana w nich nowoczesna technologia gwarantuje, że olej spełnia zarówno dość nowoczesne normy, jak i ówczesne specyfikacje. Zawierają estry syntetyczne, które zapewniają ochronę także wtedy, gdy pojazd nie jest uruchamiany przez dłuższy czas, a po uruchomieniu dbają o to, by silnik osiągnął natychmiast właściwe ciśnienie oleju. A wszystko to w pięknej, metalowej puszcze z „tamtych” lat.