Polacy chcą wymieniać samochody. 41% myśli o zmianie samochodu na używany

Duże zainteresowanie sprzedażą samochodów wśród Polaków wynika w głównej mierze z chęci zmiany posiadanego pojazdu. 41% planuje wymienić samochód na inny używany, a 28% myśli o zakupie nowego. Decyzja o sprzedaży samochodu nie jest podyktowana bezpośrednio chęcią wykorzystania sytuacji rynkowej i wzrostu cen samochodów używanych, na co wskazało zaledwie 14% badanych.

Sprzedając samochód, Polacy zwracają jednak uwagę na to, aby uzyskać za niego korzystną cenę. Przy czym działania związane z wycenianiem pojazdu stanowią dla nich wyzwanie. Z badania Bravoauto, nowej marki salonów sprzedaży i odkupu samochodów używanych, wynika, że największe obawy Polaków dotyczą wahań cen samochodów na rynku i negocjowania ceny sprzedaży – na te czynniki wskazało 29% ankietowanych.

Co trzeci Polak przyznaje, że największą trudność w przygotowaniu samochodu do sprzedaży sprawia mu nieznajomość cen. Sytuacja na rynku sprzedaży samochodów jest zmienna i nie każdy ma możliwość dokładnego jej monitorowania i analizowania. Tutaj pomocne stają się podmioty takie jak Bravoauto, które zdejmują z Klienta obowiązek wyceny pojazdu, opierając się na aktualnych raportach, trendach i analizach rynkowych. Daje to gwarancję rzetelnej i korzystnej wyceny, której w procesie sprzedaży pojazdu używanego poszukuje aż 41% badanych.

– mówi Łukasz Mieloch, dyrektor ds. sprzedaży samochodów używanych, Inchcape Polska.