SAMOCHODY ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE ZDOBYWAJĄ SERCA POLSKICH KIEROWCÓW W ZAWROTNYM TEMPIE

Według danych PZPM z końca grudnia 2021 roku, w Polsce zarejestrowanych było 39 658 pojazdów osobowych i użytkowych z napędem elektrycznym. Do końca sierpnia 2022 ta liczba wzrosła o kolejne 16 139 sztuk, co stanowi 42% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Czy ostatnie zawirowania na rynku energii elektrycznej i zapowiadane podwyżki cen wpłyną na potencjalnych kupujących?

Według ekspertów z Ministerstwa Klimatu i Środowiska w perspektywie mniej niż 10 lat roczny przyrost pojazdów z napędem elektrycznym ma sięgnąć pół miliona aut rocznie! Z powyższego wynika, że warsztaty samochodowe już teraz powinny zacząć przygotowania do obsługi Klientów „z elektrykami”. Oczywiście warsztat, który chce zajmować się obsługą pojazdów z instalacją wysokonapięciową powinien zacząć od szkolenia z zakresu uprawnień SEP oraz prawidłowego przygotowania stanowiska, na którym te pojazdy będą naprawiane.

Wszystkie wymagania opisują odpowiednie normy i zachęcam do odbycia profesjonalnego szkolenia stanowiskowego oferowanego przez wyspecjalizowany firmy.

Chcielibyśmy bardziej pochylić się nad kwestią procedur, które niejako nakładają na nas producenci pojazdów elektrycznych czy hybrydowych.

Bez względu na markę i model pojazdu, w pracy z systemami wysokonapięciowymi powinniśmy stosować się do instrukcji bezpiecznego odłączenia/podłączenia wysokiego napięcia. Takowe instrukcje wraz z przypisanymi działaniami krok po kroku znajdziecie w specjalnym duecie mega macs X + MT HV. MT HV jako urządzenie do pomiaru wysokich napięć, współpracuje bezpośrednio z mega macs X w którego oprogramowaniu znajdziecie procedury i instrukcje dla ponad 160 modeli pojazdów. Zaczynając swoją przygodę z autami elektrycznymi takie instrukcje i prowadzenie pomiarów krok po kroku jest nieocenioną pomocą.

Poza samymi instrukcjami bezpieczeństwa, wspieraniem w czasie pomiarów, system mmX + MTHV oferuje również zapis zmierzonych wartości w Car History, wraz ze wszystkimi pozostałymi informacjami diagnostycznymi czy pomiarami oscyloskopowymi systemów niskonapięciowych, daje to pełen obraz wykonanych w pojeździe napraw.

Wracajmy jednak do głównego tematu jakim są procedury bezpiecznego odłączenia wysokiego napięcia. Podstawową kwestią jest oczywiście bezpieczeństwo a rutyna jest największym wrogiem naszego bezpieczeństwa. Z tego powodu zawsze w pomiarach wspieranych użytkownik zobligowany jest do przeczytania instrukcji stanowiskowej, wytycznych dotyczących ochrony osobistej jak i dobrych praktyk w trakcie pracy. Potwierdzenie powyższego pozawala nam przejść do kolejnych kroków. MT HV przed każdym pomiarem wysokiego napięcia przeprowadza autodiagnostykę. Ma ona na celu sprawdzenie obwodów urządzenia jak i również końcówek pomiarowych.

Uszkodzony miernik wysokich napięć może być niebezpieczny dla operatora.

Sam pomiar a w zasadzie sprawdzenie czy wysokie napięcie zostało poprawnie odłączone i nie pojawia się w układzie jest poprzedzony dokładną instrukcją jak dokonać bezpiecznego odłączenia napięcia. Instrukcja wraz z lokalizacją poszczególnych komponentów i miejsc pomiarowych wyświetlana jest na ekranie krok po kroku tak jak wymaga tego producent pojazdu aż do ostatniego punktu, czyli pomiaru napięcia wraz z informacją o oczekiwanych wynikach pomiaru.

W pojazdach elektrycznych nie tylko wysokie napięcie odgrywa ważną rolę. Jak każdy z systemów samochodowych również system wysokiego napięcia wymaga dodatkowych czynności sprawdzających. Ważne zatem jest, aby nasze narzędzie oferowało również funkcje pomiaru rezystancji, rezystancji izolacji i pomiarów potencjałów elektrycznych połączeń wyrównawczych, dzięki czemu warsztat będzie w stanie poszerzyć zakres oferowanych usług. Pamiętajmy również, że żadne narzędzie czy urządzenie specjalistyczne nie może być wykorzystywane przez osoby do tego nie przeszkolone.

Nawet system MT-HV wraz mega macs X wspomagający wykonywanie pomiarów nie może być obsługiwany przez osoby bez odpowiednich uprawnień, wiedzy i poczucia odpowiedzialności.