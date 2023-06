Zrównoważony rozwój jest dla nas ważny

5 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska. Wydarzenie jest szczególnie bliskie marce Glasurit. Najnowsze produkty klasy Ara posiadają certyfikat zrównoważonej biomasy – Eco Balance. To oznacza, że używając ich masz wpływ na ograniczenie emisji CO2.

Bądź Eco, zadbaj o planetę

Produkty AraClass pomagają oszczędzać zasoby kopalne i ograniczać emisję CO2.

Stosując ten asortyment masz wpływ na zmniejszenie śladu węglowego. Wkład w ochronę środowiska i klimatu ma nie tylko producent, ale również właściciele warsztatów blacharsko – lakierniczych. Wspólnie z naszymi klientami oszczędziliśmy łącznie 3100 ton CO2. Eco Balance, czyli zrównoważenie biomasy to koncepcja pozwalająca na matematyczne przypisanie procentowego udziału surowców odnawialnych zgodnie z metodą certyfikowaną przez firmę firmą REDcert GmbH, RedCert2. Według tego modelu matematycznego 100% surowców kopalnych można zastąpić surowcami odnawialnymi.

Podejście oparte na zrównoważeniu biomasy jest porównywalne z tzw. zieloną taryfą energetyczną. Łączny odsetek źródeł odnawialnych sumuje się i można go matematycznie przypisać do certyfikowanych produktów komercyjnych. W razie wzrostu popytu, odsetek ten musi być odpowiednio zwiększony. Oznacza to, że każdy, kto zdecyduje się na wybór produktów Glasurit AraClass, przyczyni się do ochrony naszej plany i zmniejszania obciążeń dla środowiska naturalnego.

Optymalizacja pracy

W skład nowej linii AraClass wchodzą szybkoschnące produkty suszone powietrzem lub pod lampą UV.

Są to przede wszystkim podkłady, spraye, szpachle oraz lakier bezbarwny. Stosując je, usprawnisz swoją prace, zaoszczędzisz czas i przyspieszysz proces schnięcia materiałów lakierniczych. Wszystkie produkty renowacyjne AraClass charakteryzują się typowymi dla marki Glasurit wysokimi parametrami jakościowymi. Dlatego też warsztaty korzystające z nowych produktów mogą zaoferować swoim klientom efektywną renowację przy mniejszej emisji CO2, a tym samym dodatkową ekologiczną wartość.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową:

www.glasurit.com/pl

www.facebook.com/glasurit.Poland

Glasurit, marka premium jednej z wiodących na świecie firm chemicznych – BASF. Posiadamy największą na świecie bazę kolorów. Oferujemy kompleksowe rozwiązania, w tym: narzędzia identyfikacji kolorów, usługi consultingowe oraz szkolenia specjalistyczne dla naszych Klientów. Produkty Glasurit to profesjonalne rozwiązania i pierwszorzędna jakość. Połączenie tych dwóch czynników sukcesu spowodowało, że Glasurit jest wiodącą marką w sektorze renowacji pojazdów osobowych

i użytkowych. Kwestię ochrony środowiska są dla nas priorytetem dlatego działamy według zasady: Zrównoważone rozwiązania, zapewniające zrównoważony sukces.