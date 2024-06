STANDOX  – APLIKACJA W 1 CYKLU

Czas to pieniądz, a w dzisiejszej gospodarce to bardzo trafne stwierdzenie. Dlatego też w każdym zapracowanym warsztacie lakierniczym oszczędność energii, zużycie materiałów, wydajny przepływ pracy oraz jej inteligentny podział mają kluczowe znaczenie dla optymalizacji procesów. Równie ważna jest kabina lakiernicza, w której również można pracować wydajniej.

Aplikacja w 1 cyklu pozwala lakiernikom na przeprowadzenie naprawy podczas tylko jednej wizyty w kabinie lakierniczej. Lakiernicy aplikują podkład „mokro na mokro”, a następnie lakier bazowy i bezbarwny na półtorej lub w dwóch warstwach, bezpośrednio po sobie, bez konieczności odparowania międzywarstwowego. Warsztaty lakiernicze oszczędzają nie tylko czas, ale też materiały i energię.

Standox zaprezentował One Visit Application już na targach Automechanika w 1992 roku, czyli ponad 30 lat temu. Aplikacja w 1 cyklu to technika lakiernicza, która opiera się na wydajności, oszczędności energii i materiałów – bez utraty jakości. To przełomowa technologia, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę czas zaoszczędzony w ciągu całego dnia pracy.

