MNIEJ OZNACZA WIĘCEJ: DOSTAWCA USŁUG TEKSTYLNYCH, FIRMA MEWA, STAWIA NA ZRÓWNOWAŻONE TECHNOLOGIE

Nasza planeta jest pod presją, a firmy mają do odegrania kluczową rolę w opracowywaniu zrównoważonych rozwiązań. Zwiększa się przez to stopień odpowiedzialności za gospodarkę, bowiem klienci preferują odpowiedzialnych dostawców. Koncepcja wielokrotnego użytku, reprezentowana przez dostawcę usług tekstylnych, jakim jest firma Mewa, doskonale wpisuje się w ten megatrend: Mewa oferuje klientom B2B kompleksową usługę w zakresie tekstyliów przemysłowych, opartą w całości na zasadzie „używać” zamiast „mieć”. To, co sprawia, że ten model biznesowy jest zrównoważony, to właśnie zasada wielokrotnego użytku, trwałe produkty w systemie zamkniętego obiegu oraz dobrze przemyślana technologia procesu i dystrybucji. Już samo używanie czyściw firmy Mewa sprawia, że emisja CO 2 jest średnio od 3 do 6 razy mniejsza niż w przypadku czyściw jednorazowych.

Tak wynika z obliczeń dokonanych przez firmę konsultingową Climate Partner. Aby krok po kroku zmniejszać ślad ekologiczny w trakcie procesu produkcji, firma Mewa koncentruje się na technologii przyjaznej dla środowiska.

Pranie przy minimalnym wykorzystaniu zasobów

W firmie Mewa korzysta się z możliwości oszczędzania, :

W typowej pralni czyściw miesięcznie pranych jest do 350 ton ściereczek. Porównajmy zatem: w normalnej pralce domowej mieści się około siedem kilogramów prania. Widać zatem jak na dłoni – kiedy porównamy to procentowo -, jaki efekt dla środowiska ma każda choćby najmniejsza uzyskana przez nas redukcja ilości świeżej wody, energii czy środków piorących. – jak wyjaśnia Matthias Zoch, kierujący działem technologii procesów i ochrony środowiska.

Aby ograniczyć zużycie świeżej wody, woda z wcześniejszych procesów prania jest ponownie wykorzystywana tak często, jak to tylko jest możliwe. W tym celu, nadająca się jeszcze do użytku zużyta woda z procesu prania głównego i płukania, jest filtrowana, oczyszczana i ponownie wykorzystywana w ramach wieloetapowego cyklu zamkniętego w procesie prania. Taka recyrkulacja zmniejsza zapotrzebowanie na świeżą wodę nawet o 50% w porównaniu ze zużyciem wody podczas prania w domowej pralce.

Mewa również bardzo oszczędnie wykorzystuje detergenty i środki pomocnicze. W maszynach pralniczych wykorzystywana jest tylko taka ich ilość, która zapewnia czyste i higieniczne pranie tekstyliów.

Wykorzystujemy specjalne zautomatyzowane systemy dozowania i sterowania. W porównaniu ze standardowymi, domowymi procesami prania i dozowania, redukujemy wpływ na środowisko nawet o 85%. – kontynuuje Matthias Zoch.

Systemy te są stale ulepszane: Mewa zużywa obecnie o jedną czwartą mniej środków piorących niż w 2010 roku, a tylko w latach 2021-2022 ich zużycie zostało zredukowane o kolejne 1,5%.

Jeśli woda nie nadaje się już do prania, odprowadzana jest do własnych, zakładowych instalacji oczyszczania ścieków, a zanieczyszczenia usuwane są w kilku etapach.

Osiągamy poziom oczyszczania wynoszący 99,8%. To więcej niż oficjalne wymagają tego przepisy . – mówi Matthias Zoch

Aby to uzyskać, ścieki najpierw poddawane są procesom fizykochemicznym. Pozwala to na maksymalne oddzielenie substancji zanieczyszczających od wody. Pozostały w wodzie brud jest następnie rozkładany przez bakterie i mikroorganizmy na etapie oczyszczania biologicznego. Dopiero wtedy ścieki – czyste w 99,8% i całkowicie przyjazne dla środowiska – odprowadzane są do oczyszczalni komunalnych.

A co się dzieje z zanieczyszczeniami, które są wypłukiwane? Zgodnie z zasadą wielokrotnego użytku, firma Mewa ponownie wykorzystuje część z nich. Około 80% swojego zapotrzebowania na energię do prania i suszenia Mewa pokrywa wykorzystując oleje i smary, które zostały wypłukane z czyściw podczas prania:

Nasi klienci czyszczą swoje maszyny naszymi ściereczkami. Kiedy więc czyściwa te docierają do nas do prania, przesiąknięte są smarami i olejami. Wypłukujemy te zanieczyszczenia, zbieramy i przy użyciu metod przyjaznych dla środowiska przetwarzamy je na surowiec wtórny, który potem wykorzystujemy do ogrzewania. – wyjaśnia ekspert ds. technologii ochrony środowiska w firmie Mewa

Mewa realizuje również przyjazne dla środowiska koncepcje także w trakcie kolejnego etapu cyklu – odbierając i dostarczając tekstylia do klientów. Trasy dostaw optymalizowane są przy wykorzystaniu nowoczesnego narzędzia, które dostosowane jest do potrzeb firmy. Mewa jest również pionierem w zakresie alternatywnych systemów napędowych w środkach transportu wykorzystywanych w branży. Oprócz ciężarówek napędzanych wodorem, które już trzeci rok zaopatrują klientów Mewa, firma wykorzystuje w swojej flocie na obszarach miejskich pojazdy użytkowe z napędem elektrycznym oraz rowery towarowe z nadwoziami kontenerowymi.

Chcemy być przygotowani na to, byśmy w przyszłości w dużej mierze nie musieli korzystać z silników spalinowych”, , „to jest z pewnością cel długoterminowy. Ale im szybciej zaczniemy, tym lepiej. – mówi Martin Mühling, dyrektor ds. logistyki dystrybucji w firmie Mewa

Mewa pierze w coraz większym stopniu ekologicznie, wykorzystując zautomatyzowane systemy dozowania i sterowania (zdjęcia: Mewa).

Mewa osiąga poziom oczyszczania wynoszący 99,8% (zdjęcia: Mewa).

Również w ramach logistyki dystrybucji Mewa wykorzystuje zrównoważone rozwiązania (zdjęcia: Mewa).

***

Mewa

Grupa Mewa z siedzibą w Wiesbaden jest jednym z wiodących europejskich dostawców oferujących kompleksowy serwis tekstyliów przemysłowych, a także czołową firmą w tej branży w Niemczech. Głównymi elementami oferty są czyściwa wielokrotnego użytku, a także odzież robocza i ochronna dla przemysłu, rzemiosła, gastronomii oraz służby zdrowia. Usługa B2B obejmuje konsultacje, dostawę, pielęgnację i naprawę oraz wymianę tekstyliów zgodnie z certyfikowanymi standardami jakości, higieny i bezpieczeństwa. W Europie odzież roboczą firmy Mewa nosi ponad 1,1 mln pracowników, a około 3 mln osób używa czyściw wielokrotnego użytku firmy Mewa do czyszczenia maszyn i urządzeń.

Mewa jest firmą rodzinną, posiada 47 lokalizacji, zatrudnia 5700 pracowników, zaopatruje ponad 200 000 klientów. W 2022 roku obroty firmy wyniosły 829 mln euro.

Firma Mewa została założona w 1908 roku i jest pionierem w obszarze zrównoważonych usług tekstylnych. Strategia firmy jest konsekwentnie zorientowana na zrównoważony rozwój. Firma Mewa była wielokrotnie wyróżniana za zorientowanie na klienta oraz zarządzanie jakością i zasobami.