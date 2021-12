TRWAŁE POŁĄCZENIE

Spawalnictwo

Spawarki to nie tylko chleb powszechny zakładów blacharskich – w każdym warsztacie przyda się spawarka, która kompaktowe rozmiary łączy z funkcjonalnością i niezawodnością. Tak jak nowoczesne inwertorowe urządzenia PROLINE MMA160, MMA200 i MMA/TIG.

MMA – elektryzuje nie tylko na ekranie

Symbol MMA (Manual Metal Arc) znamy z telewizji, ale tu jednoznacznie wskazuje na spawarki, którymi łączymy metale za pomocą elektrod otulonych topnikiem. Żeby proces spawania się był prawidłowy, niezbędne jest lokalne nagrzanie spawanych elementów do odpowiednio wysokiej temperatury. Przy spawaniu elektrycznym źródłem tego ciepła jest zajarzony łuk elektryczny, który powstaje między końcem elektrody a spawanymi elementami. Wysoka temperatura towarzysząca spawaniu niestety sprzyja wchodzeniu rozgrzanych metali w reakcje z otaczającą je atmosferą. Ta okoliczność nie wpływa dobrze na jakość powstającej spoiny. Dlatego elektrody w tej metodzie bezwzględnie muszą posiadać odpowiednią otulinę.

Kompaktowość miarą nowoczesności

Inwertorowe spawarki od swoich transformatorowych poprzedniczek różnią się zasadniczo. Tamte miały duże gabaryty, gdyż wewnątrz musiało się znaleźć miejsce dla transformatorów wysokich mocy o uzwojeniu wtórnym z grubego miedzianego drutu lub nawet płaskownika.

Współczesne inwertorowe spawarki są urządzeniami niewielkimi, lekkimi (MMA 160 – 4 kg, MMA 200 – 5,1 kg, MMA/TIG – 7,1 kg) i łatwymi w obsłudze oraz mobilnymi oraz oszczędnymi energetycznie.

Spawarki PROLINE to urządzenia 1-fazowe, chłodzone powietrzem za pomocą wentylatorów. Są sterowane mikroprocesorem w technologii IGBT. Prostownik spawalniczy z inwerterem bez problemu przekształca prąd o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz, na prąd wysokiej częstotliwości.

Funkcje robią robotę

Spawanie spawarkami PROLINE MMA160 i MMA200 ułatwiają ich dodatkowe funkcje. Np HotStart (gorący start) ułatwia rozpoczęcie procesu spawania. Dzieje się to poprzez chwilowe zwiększenie prądu spawania w momencie zajarzenia łuku. Dzięki temu następuje lepsze rozgrzanie elektrody i spawanego materiału, co powoduje łatwiejsze zajarzenie łuku.

Z kolei funkcja ArcForce (regulacja prądu zwarcia) stabilizuje łuk elektryczny. W momentach skracania długości łuku elektrycznego następuje wzrost prądu spawania. Natomiast funkcja Antistick (funkcja przeciwzwarciowa) działa wtedy, gdy elektroda „przyklei” się do spawanego detalu. Spawarka wtedy automatycznie zmniejsza prąd spawania, co umożliwia szybsze oderwanie elektrody. W ten sposób uchwyt elektrody zabezpieczany jest przed przedwczesnym zużyciem. W komplecie ze spawarką dostarczane są przewody spawalnicze o długości 1,8 m z uchwytem na elektrody i 1,2 m z zaciskiem masowym.

MMA/TIG

Funkcjonalność spawarki „PROLINE” MMA/TIG 200, w porównaniu ze spawarkami MMA160 i MMA200, jest nieco większa. Można ją wykorzystywać w dwóch trybach pracy: do spawania metodą MMA (za pomocą elektrod otulonych) i metodą TIG (spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie obojętnego gazu). Przy spawaniu metodą MMA możliwe jest spawanie elektrodami o średnicach zakresie 1,6-4,0 mm. Do tego celu są dostarczone przewody MMA z uchwytem na elektrody (1,8 m) i z zaciskiem masowym (1,2 m). W tym urządzeniu mamy możliwość płynnej regulacji prądu do wartości 200 A. Spawarka może pracować w cyklu 60%. Oznacza to, że w przedziale 10 min po 6 min pracy powinna nastąpić 4-minutowa przerwa. W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia możemy doprowadzić urządzenie do przegrzania. Ponieważ wyposażone jest w termiczny wyłącznik, zostanie ono automatycznie wyłączone. Dalsza praca będzie możliwa dopiero po ostudzeniu spawarki.

Spawarka PROLINE MMA/TIG 200 umożliwia również spawanie metodą TIG PULSE. Dzięki tej metodzie uzyskuje się wysokiej jakości spawy, pozbawione żużla i praktycznie niewymagające dodatkowego czyszczenia. Wykorzystując TIG PULSE, można spajać niemal wszystkie metale. Funkcja ta pozwala na spawanie nawet cienkich elementów, obniżenie energii liniowej łuku, a co za tym idzie zmniejszenie przegrzania lub przepalenia spawanych materiałów.

Oczywiście pracując w trybie TIG, należy użyć przewodu prądowo-gazowego TIG (o długości 3 m), dobrać odpowiednią dyszę ceramiczną i tuleję zaciskową oraz elektrodę nietopliwą. Wszystkie wymienione elementy znajdują się w zestawie wyposażenia spawarki.

