Dlaczego należy regularnie wymieniać olej w automatycznej skrzyni biegów ZF?

Automatyczna skrzynia biegów to jeden z najbardziej kosztownych podzespołów samochodu, to też szczególnie skomplikowany element do naprawy w przypadku awarii. By uniknąć usterek, a jednocześnie zmaksymalizować wydajność pojazdu pod kątem zużycia paliwa, należy zadbać o regularną wymianę oleju przekładniowego. Eksperci firmy ZF Aftermarket wyraźnie podkreślają znaczenie regularnej kontroli stanu oleju i jej korzyści dla naszego pojazdu.

Regularna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów firmy ZF zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie przez wiele lat, wpłynie na bardziej ekonomiczną eksploatację pojazdu, a także pozwoli uniknąć poważnych awarii i uszkodzeń.

Przy wymianie oleju należy zwrócić szczególną uwagę na dobór odpowiedniego produktu dedykowanego wybranej skrzyni biegów.

Zestawy olejowe ZF Aftermarket do automatycznych skrzyń biegów ułatwiają pracę mechaników, poprzez zapewnienie im kompletnego zestawu produktów dopasowanych do danego modelu pojazdu, a tym samym skracając czas realizacji usługi serwisowej.

Kiedy wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów?

Częstotliwość wymiany oleju w skrzyniach biegów ZF zależy od wielu czynników – między innymi od modelu samochodu, rodzaju skrzyni, czy też warunków, w jakich jest eksploatowana. W związku z różnymi uwarunkowaniami i rodzajami eksploatacji skrzyni, zalecamy wymianę oleju po 150.000 km, jednak w przypadku wysokich obciążeń, temperatur i w zależności od historii pojazdu, interwały wymiany mogą być krótsze. Im wyższe obciążenia skrzyni, wynikające na przykład z dynamicznego sposobu jazdy czy obciążania samochodu, tym szybciej właściwości smarne oleju ulegają pogorszeniu. Dochodzi wtedy do degradacji dodatków przeciwzużyciowych i myjących, wzrostu ilości kwasów i cząstek stałych, spadku lepkości oleju oraz zmiany jego koloru. Natomiast w przypadku przekładni innych niż ZF, należy kierować się rekomendowanymi interwałami wymian danego producenta. – mówi Grzegorz Arbajter, Ekspert ds. konceptów warsztatowych.

Niepokojącymi objawami, sugerującymi konieczność wymiany oleju, są brak płynnego przyspieszania podczas przełączania biegów, szarpanie przy zmianie biegów i zbyt późna zmiana biegów, a także za wysoka temperatura oleju w skrzyni. O profilaktycznej wymianie oleju w przekładni automatycznej należy pamiętać również w momencie zakupu auta używanego – nie zawsze bowiem znamy historię wcześniejszego użytkowania samochodu. Styl jazdy poprzedniego właściciela, brak regularnego serwisowania lub duży przebieg mogą mieć wpływ na zły stan środka smarnego i ryzyko uszkodzeń innych komponentów. Jednym z pierwszych podzespołów, który może ulec uszkodzeniu w przypadku braku wymiany zużytego oleju w odpowiednim momencie, jest układ mechatroniki.

Jak wybrać olej dostosowany do wymagań skrzyni?

Warto wiedzieć, że każdy typ i model przekładni automatycznej może mieć inne, odmienne wymagania, a użycie niewłaściwego oleju może skutkować wyższym zużyciem paliwa, szybszym wyeksploatowaniem podzespołów skrzyni, a nawet korozją układów elektronicznych. Każdy z olejów do przekładni automatycznej ZF jest idealnie dostosowany do danej skrzyni biegów. Wysokiej jakości oleje przekładniowe ZF LifeguardFluid i zestawy do wymiany oleju dla poszczególnych automatycznych i hybrydowych skrzyń biegów gwarantują płynną zmianę biegów i pracę wolną od drgań. Dodatkowo zapewniają redukcję zużycia mocno obciążonych elementów, zoptymalizowaną lepkość dla maksymalnej oszczędności paliwa i niższej emisji CO2, a także ochronę skrzyni przez okres eksploatacji. O jakości i skuteczności olejów przekładniowych oferowanych przez ZF świadczy także wysokie zaufanie klientów i warsztatów – produkty ZF Lifeguard zostały nagrodzone Złotym Laurem Konsumenta 2023 za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Oleje Przekładniowe.

Wymiana oleju zgodnie z najwyższym standardem

Eksperci ZF zalecają, by wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów odbywała się metodą statyczną w wykwalifikowanym warsztacie samochodowym. Metoda ta jest wystarczająca do utrzymania właściwych parametrów pracy skrzyni i zachowania komfortu jej użytkowania. Taka forma wymiany, dzięki zużyciu około dwukrotnie mniejszej ilości oleju niż w trakcie wymiany dynamicznej, jest również bardziej ekologiczna i ekonomiczna. Wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, na które warto postawić w trakcie wymiany oleju, jest zastosowanie kompletnego zestawu olejowego ZF, który ułatwi mechanikowi szybkie i efektywne przeprowadzenie wymiany. W jego skład w zależności od modelu skrzyni wchodzi: odpowiednia ilość oleju dobranego do potrzeb skrzyni, miska olejowa z wbudowanym filtrem, uszczelnieniem i korkiem gwintowym, nowe śruby oraz pozostałe, niezbędne uszczelki. Warto wspomnieć, że firma ZF Aftermarket oferuje również zestawy olejowe dla skrzyń automatycznych innych producentów.

Przy wyborze miejsca serwisowania pojazdu warto kierować się jakością używanych w warsztacie części, profesjonalnym podejściem obsługi oraz wykwalifikowanym personelem. Korzystanie z usług warsztatów należących do konceptu warsztatowego ZF [pro]Tech to gwarancja jakościowego serwisu i wiedzy prosto od producenta skrzyń biegów.

E-oleje i oleje do samochodów hybrydowych

W związku z dynamicznym rozwojem rynku aftermarketowego i coraz większą liczbą naprawianych w warsztatach pojazdów elektrycznych i hybrydowych, firma ZF Aftermarket poszerza zakres oferowanych rozwiązań dla e-mobilności. Jednym z nich jest wprowadzenie nowych olejów przekładniowych dedykowanych pojazdom elektrycznym – ZF Lifeguard eFluid, oraz pojazdom hybrydowym – ZF Lifeguard Hybrid. Zapewniają one najlepszą ochronę i mniejsze zużywanie się układu napędowego, zwiększoną wydajność oraz optymalną kontrolę temperatury nawet podczas intensywnego przyspieszania.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej w celu zapoznania się z pełną ofertą produktów firmy ZF Aftermarket.