Turbosprężarki Nissens z elektrycznym siłownikiem

Nissens Automotive rozszerzył ofertę turbosprężarek o elektrycznie sterowane turbosprężarki z kierownicami spalin o zmiennej geometrii, przeznaczone do popularnych na rynku modeli pojazdów. W tego typu konstrukcjach jednostka sterująca silnika pojazdu (ECU) oblicza wymagane położenie łopatek kierownicy turbiny dla żądanego obciążenia silnika i przesyła wartość do elektronicznego siłownika turbosprężarki. Elektroniczny siłownik ze zintegrowanym czujnikiem położenia ustawia łopatki kierownicy w żądanym położeniu. Takie rozwiązanie zapewnia bardzo dokładne, płynne i szybkie sterowanie mechanizmem kierownicy turbosprężarki, a poprzez to szybką reakcję turbosprężarki.

Zalety sterowania turbosprężarki poprzez siłownik elektryczny:

szybkie sterowanie, w pełni dopasowane do danych potrzeb silnika

płynna regulacja położenia łopatek

brak zależności od układu podciśnienia w pojeździe

większe możliwości diagnostyczne.

Turbosprężarka to wysoce zaawansowany i delikatny komponent. Działa w niezwykle wymagających i trudnych warunkach, z prędkościami do nawet 250.000 obr/min i przy temperaturze spalin wynoszącej niekiedy aż 1.100°C. Nieodpowiednie warunki do działania, a zwłaszcza zanieczyszczenia i ciała obce wewnątrz układu, mogą z łatwością doprowadzić do jej uszkodzenia. Funkcjonowanie turbosprężarki jest w ogromnym stopniu zależne od pracy różnych systemów pojazdu. Regularne serwisowanie samochodu, dobra kondycja silnika i prawidłowe spalanie, a także odpowiednio działające systemy, takie jak układ smarowania silnika, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy z zaworem EGR i filtrem DPF/katalizatorem (o ile są stosowane), mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania i żywotności turbosprężarki.

Turbosprężarka Nissens to komponent opracowany zgodnie z naszymi najwyższymi standardami jakości. Zapewnia ona doskonałe osiągi silnika, odpowiednią emisję spalin oraz długą żywotność i niezawodną pracę dopasowaną do cyklu życia silnika pojazdu.

Cechy turbosprężarek Nissens:

Łatwa instalacja – najważniejsze i niezbędne części zawarte w opakowaniu (produkt serii „First Fit”)

najważniejsze i niezbędne części zawarte w opakowaniu (produkt serii „First Fit”) Pełna kompatybilność – idealne dopasowanie do systemów w samochodzie i do układu silnika

idealne dopasowanie do systemów w samochodzie i do układu silnika Doskonałe osiągi – odpowiednie doładowanie silnika, dzięki któremu generowana jest doskonała moc

odpowiednie doładowanie silnika, dzięki któremu generowana jest doskonała moc Właściwe zużycie paliwa – zużycie paliwa na poziomie zużycia przy turbosprężarce zastosowanej oryginalnie

– zużycie paliwa na poziomie zużycia przy turbosprężarce zastosowanej oryginalnie Odpowiednie poziomy emisji – w pełni zgodne z normami emisji Komisji Europejskiej (normy EC) w zakresie spalin

– w pełni zgodne z normami emisji Komisji Europejskiej (normy EC) w zakresie spalin Wysoka trwałość – zaprojektowane i wytwarzane tak, aby trwałość części pokrywała się z żywotnością silnika

– zaprojektowane i wytwarzane tak, aby trwałość części pokrywała się z żywotnością silnika 2 lata gwarancji.

Bez dodatkowych opłat, bez kaucji i bez zwrotów starych części. Kompletne, fabrycznie nowe turbosprężarki!

Aktualna oferta turbosprężarek Nissens, to 157 turbosprężarek pokrywające ponad 1.500 numerów OE. Wszystkie turbosprężarki Nissens są produktami First Fit, co oznacza, że są dostarczane w opakowaniu w komplecie z uszczelkami oraz olejem do pierwszego uruchomienia turbo. Więcej informacji na stronach: www.nissens.com lub www.nissens.com.pl, oraz https://showroom.nissens.com