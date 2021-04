AKTUALIZACJA TESTERA MEGA MACS

Powstało już wiele materiałów o potrzebie aktualizacji testerów diagnostycznych. Powodów jest wiele, ale od kiedy producenci samochodów zaczęli wprowadzać ograniczenia komunikacji ze sterownikiem, to ważnym argumentem jest możliwość diagnozowania najnowszych modeli samochodów. Security Gateway, Seed & Key, Firewall, CeBAS, SFD, Central Gateway, CAN-Gateway to pojawiające się w obecnej nomenklaturze producentów określenia systemów zabezpieczających dostęp do niektórych funkcji w sterownikach pojazdów.

Od kiedy w 2017 roku pojawiły się pierwsze samochody, w których nie można już odczytać parametrów, wykasować kodów usterek czy inspekcji, to producenci urządzeń diagnostycznych rozpoczęli wyścig o zapewnienie swoim klientom dostępu do blokowanych funkcji. Hella Gutmann Solutions dbając o swoich klientów również w testerach serii mega macs daje możliwość diagnozowania samochodów z ostatnich lat. Wraz z ostatnią wersją oprogramowania (ver. 60) pojawiła się nie tylko duża grupa nowych modeli pojazdów, ale również możliwość pełnej ich diagnostyki.

W samochodach wymagających dodatkowo dostępu do serwera producenta (np. FCA) pojawiła się możliwość rejestracji użytkownika za pośrednictwem serwera Hella Gutmann. W kolejnych wersjach oprogramowania będą pojawiały się kolejne modele pojazdów wielu producentów, które do pełnej diagnostyki będą wymagały podobnych

rozwiązań i takie też w urządzeniach serii mega macs będą dostępne.