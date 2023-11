UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 10/2023

W październiku na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel Ampera-e, może występować nieprawidłowa orientacja napinaczy pasów bezpieczeństwa. W przypadku wyzwolenia napinacza może to prowadzić do kontaktu gorącego gazu napinacza z izolacją podłogi i skutkować stopieniem maty podłogi i pożarem. …>

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot 308 może wystąpić problem przesyłania danych immobilizera pomiędzy MCU (jednostka sterująca silnikiem) a BCM (moduł sterowania nadwoziem). Może to prowadzić do niezamierzonego ruchu pojazdu. …>

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel Astra L może wystąpić problem przesyłania danych immobilizera pomiędzy MCU (jednostka sterująca silnikiem) a BCM (moduł sterowania nadwoziem). Może to prowadzić do niezamierzonego ruchu pojazdu. …>

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel Corsa F wyposażonych w silnik EB2FA może wystąpić niezgodność z normą emisji. Poziom węglowodorów (HC) może przekroczyć dopuszczane limity. …>

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot 208 wyposażonych w silnik EB2FA może wystąpić niezgodność z normą emisji. Poziom węglowodorów (HC) może przekroczyć dopuszczane limity. …>

Przedsiębiorca Inchcape JLR Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jaguar I-Pace, wyprodukowanych w latach 2020-2023 w Wielkiej Brytanii, może dojść do awarii podgrzewacza płynu chłodzącego (HVCH), objawiającej się brakiem ogrzewania kabiny pasażerskiej oraz przedniej szyby, co może powodować ograniczoną widoczność, a w konsekwencji ograniczyć pole widzenia kierowcy i zwiększyć ryzyko wypadku. …>

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Highlander, wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych od 06.12.2019 r. do 29.08.2023 r., osłona silnika oraz osłony błotników mogą odczepić się od pojazdu podczas jazdy, zwiększając ryzyko wypadku lub obrażeń innych użytkowników drogi. …>

Przedsiębiorca Renault Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Renault Koleos II, wyprodukowanych w Busan (Korea Południowa) w okresie od 03.05.2022 r. do 02.01.2023 r., poszycie pokrywy komory silnika może być niedostatecznie przyklejone do jej szkieletu. Może to skutkować luzem pokrywy komory silnika, wibracjami pokrywy w czasie jazdy i odwarstwieniem się poszycia w czasie jazdy z bardzo dużymi prędkościami. …>

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w wyprodukowanych w Japonii, Turcji i Wielkiej Brytanii samochodach marki Toyota oraz Lexus, modele może dojść do wycieku paliwa, pojawienia się jego zapachu paliwa i ryzyka pożaru. …>

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w wyprodukowanych w RPA, Czechach, Francji, Japonii, Turcji, USA i Wielka Brytania samochodach marki Toyota oraz Lexus, może nie być możliwy dostęp do funkcji eCall. W takim przypadku osoba znajdująca się w pojeździe nie jest ostrzegana, że system nie jest w stanie nawiązać połączenia alarmowego. …>

Przedsiębiorca Inchcape JLR Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Land Rover Range Rover Velar, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii w 2023 r., ustawienia konfiguracji czujnika przechyłu, będącego częścią systemu bezpieczeństwa pojazdu, mogą być nieprawidłowe, co może skutkować brakiem uruchomienia alarmu. …>

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Fiat 500 mocowanie wahacza do zwrotnicy może być niewystarczające, co może skutkować wysunięciem się wahacza z gniazda zwrotnicy podczas jazdy i spowodować utratę kontroli nad samochodem. …>

Przedsiębiorca Astara NIP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Nissan Ariya (FE0) wyprodukowanych w Japonii od 09.03.2022 r. do 05.04.2023 r. może dojść do utraty napędu i wyświetlenia na tablicy rozdzielczej komunikatu „EV System Off”. Problem dotyczy zarówno wersji z napędem na 2 koła, jak i na 4 koła. …>

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW Seria 7 (G70), wyprodukowanych w Niemczech, wycieraczka przedniej szyby może stracić funkcjonalność zasłaniając widok kierowcy. …>