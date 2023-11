Podkłady w lakiernictwie samochodowym – Klucz do Trwałości i Jakości

Naprawianie uszkodzeń blacharsko-lakierniczych to zadanie wymagające posiadania odpowiednich umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia. Wbrew pozorom nie wystarczy nałożyć warstwy lakieru pozwalającej zamaskować powstałe podczas użytkowania pojazdu zarysowania. Na powierzchni samochodu znajduje się kilka warstw różnych preparatów. Nakłada się je, aby przygotować wybrane elementy do prac lakierniczych. Jednym z takich specyfików jest podkład. Jednakże w sklepach oferujących asortyment blacharsko-lakierniczy możemy dostrzec różne rodzaje produktów tego typu. Do czego służą poszczególne podkłady i jakie są ich właściwości? Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania!

Podkłady epoksydowe

Podkłady epoksydowe tworzą doskonałą powłokę izolującą materiał, który pokrywają, od działania szkodliwych czynników środowiskowych. Produkt ten jest mieszanką żywicy epoksydowej zawierającej duży poziom usieciowania. To właśnie ten skład powoduje powstanie powłoki tworzącej barierę ochronną, niwelującą ryzyko wystąpienia problemów z niewłaściwymi reakcjami chemicznymi. Podkład epoksydowy można nakładać na powierzchnie lakierowane, stalowe, aluminiowe itp. Jeśli zdecydujemy się na kupno tego typu produktu o właściwościach antykorozyjnych, zapewnimy naszemu samochodowi warstwę ochronną, zabezpieczającą karoserię przed pojawieniem się pierwszych oznak korozji. Godnymi uwagi produktami są podkłady epoksydowe producentów takich jak DeBeer, MOTIP, TROTON oraz MASTER. Ponadto warto wiedzieć, że na tego typu produkty można aplikować szpachlówkę.

Podkłady reaktywne

Jeśli szukacie preparatów, które pomogą Wam przeprowadzić renowację samochodów osobowych, powinniście wybrać podkłady reaktywne. Wbrew powszechnej opinii, korzystając z tego preparatu, nie zabezpieczymy pojazdu przed możliwością pojawienia się korozji. Produkt ten jest mieszanką, która łączy podkład z utwardzaczem. Dzięki zawartości obydwu tych materiałów, podkład reaktywny cechuje doskonała przyczepność do podłoża. Dodatkowo tworzy on barierę, pozwalającą na oddzielenie blachy od powierzchni pokrytych rdzą. Wielu lakierników bardzo ceni właściwości tego produktu. Wykorzystują go bardzo chętnie do naprawy elementów karoserii, na których widoczne są głębokie rysy lub zadrapania.

Podkłady akrylowe

W celu wyrównania drobnych nierówności doskonale sprawdzi się podkład akrylowy. Dzięki swoim właściwościom stanie się także świetnym izolatorem niektórych warstw powierzchni, która ma być poddana lakierowaniu. Bardzo często lakiernicy wybierają podkład wypełniający w sprayu. Do najbardziej cenionych na rynku producentów należą TROTON, MOTIP, DECO COLOR oraz VALSPAR. Wiele podkładów w sprayu jest wzbogaconych w specjalne dodatki antykorozyjne. Dodatkowo podkład akrylowy w sprayu jest szybkoschnący. Warto wiedzieć, że podkłady akrylowe, w przeciwieństwie do epoksydowych, nakładane są na szpachlę.

Podkłady do plastików

Każdy samochód jest wyposażony w kilka elementów plastikowych. Początkowo wyglądają one doskonale i posiadają wyrazisty, głęboki kolor. Jednakże z czasem tracą swój intensywny odcień lub ulegają zniszczeniu. Wówczas można wymienić elementy wykonane z tworzyw sztucznych i odpowiednio je pomalować, by wyglądały jak nowe. Do tego zadania świetnie nadadzą się podkłady do powierzchni plastikowych. Dzięki nim będziemy mieli możliwość zagruntowania powierzchni tworzyw sztucznych w celu poprawienia przyczepności farb i lakierów nawierzchniowych. Zanim nałożymy na części plastikowe podkład, powinniśmy upewnić się, że nie był on wcześniej malowany. Produkty tego typu można aplikować wyłącznie na plastiki w surowym stanik które nie były wcześniej pokrywane żadnym lakierem. W przeciwnym wypadku, możemy doprowadzić do zagotowania się farby nałożonej na owe elementy. W sytuacji, gdy na elemencie znajduje się nawet odrobina farby, należy ją dokładnie wyszlifować, aż do momentu otrzymania surowego plastiku. W naprawach powłok lakierowych podkłady stosowane są jako warstwa izolacyjna powierzchni od szpachli i szpachli od lakierów oraz jako warstwa o właściwej przyczepności dla lakierów. Dodatkowo podkłady wypełniające wykorzystujemy do wyrównywania niewielkich wgłębień w naprawianej powłoce.

Podkład kładziemy przed szpachlowaniem na przeszlifowany, wyczyszczony z rdzy i odtłuszczony naprawiany element. Chodzi o to, aby skutecznie odizolować powierzchnię metalu od później nakładanych warstw szpachli. Szpachle mają własności higroskopijne i położone bezpośrednio na blachę nie tylko nie zatrzymają postępującej korozji, ale ją przyspieszą. Natomiast szpachle położone na podkład, który ma własności izolacyjne i antykorozyjne oraz jest przyczepny, pozwolą na uzupełnienie ubytków i wyprowadzenie pożądanego kształtu powierzchni.

Na pokrytą podkładem powierzchnie można nakładać szpachlę. Po szpachlowaniu i odpowiednim przygotowywaniu powierzchni, usuwamy z niej pozostałości pyłów oraz odtłuszczamy. Tak przygotowany element możemy odpowiednio okleić w zależności od wielkości naprawy i rozpocząć nakładanie natryskowo dwóch lub trzech warstw podkładu. Należy pamiętać o nakładaniu kolejnej warstwy szerzej od poprzedniej w celu cieniowania warstw podkładu do krawędzi miejsca naprawianego.

Cała powłoka lakierowa nakładana na miejsca pokorozyjne powinna spełnić wymagania: podłoże ma być zabezpieczone antykorozyjnie, wszelkie wgłębienia należy wypełnić do odzyskania pierwotnego kształtu (szpachlami bądź mniejszych wgłębień podkładami wypełniającymi) oraz pokryć całość odpowiednią warstwą koloru i ewentualnie warstwą lakieru bezbarwnego. Cały ten „dywanik” posiada grubość 120-180 µm lub więcej w miejscach wymagających szpachlowania. Dla przypomnienia grubość powłoki fabrycznej to około 100-140 µm czyli 0,100-0,140 mm. Oznacza to, że taka grubość powłok lakierowych jak fabryczna, w zupełności wystarczy dla zabezpieczenia nadwozia przed korozją lecz nie przed erozyjnym oddziaływaniem piasku i innych naturalnych czynników jak ptasie odchody, pozostałości po owadach itp. A na tak wykonaną naprawę można dać gwarancję trwałości.

Proces naprawy oczyszczonego z korozji miejsca jest uzależniony od wybranej technologii, co wymusza stosowanie odpowiednich produktów. Należy pamiętać, iż jedynie na odpowiednio wykonaną naprawę można dać gwarancję trwałości. Powstrzymanie procesów korozji jest jednym z kluczowych elementów, a w tym pomogą odpowiednio stosowane podkłady.

Najlepsza technologia naprawy to stosowanie podkładu epoksydowego bezpośrednio na przeszlifowane i oczyszczone podłoże. Musimy pamiętać o słabej przyczepności szpachli z włóknem do tego podkładu, natomiast pozostałe szpachle można stosować bez obaw. Oznacza to, że jeżeli perforację podłoża będziemy chcieli zasklepić szpachlą z włóknem lub tkaniną szklaną z żywicą, to najpierw będziemy musieli zlikwidować perforację, a dopiero później pokryć naprawiany fragment np. podkładem reaktywnym, a następnie wypełniaczem akrylowym. Jeśli zastosujemy podkład reaktywny z podłożem – washprimer poliwinylowy – to nie będziemy mogli nakładać szpachli na jego powierzchnię, co ograniczy możliwości wypełniające tylko do podkładów akrylowych. Jeszcze słabszą ochronę podłoża będą miały produkty jednokomponentowe posiadające niskie wypełnienie zazwyczaj oznaczane symbolem 1K. Zawartość w nich agresywnych rozcieńczalników powoduje silne oddziaływanie na podłoże i może powodować z nimi silną reakcję – tzw ważenie się podłoża. Niekiedy możemy zastosować podkłady wypełniające poliuretanowe na nośniku wodnym – przed ich nakładaniem podłoże i technologia stosowania muszą spełniać odpowiednie warunki – dobrze izolujące i wypełniające.

Z wypełniaczami posiadającymi dodatki antykorozyjne spotykamy się w codziennych działaniach czy to przy lakierowaniu przysłowiowego płotu, podczas zabezpieczania codziennie użytkowanych sprzętów czy urządzeń w warsztacie czy gospodarstwie.

Wszelkie urządzenia, które będą eksploatowane w ciężkich warunkach, już na etapie ich konstruowania są przygotowywane do zabezpieczania przed negatywnymi oddziaływaniami. Dobrym przykładem są specjalne produkty antykorozyjne stosowane w stoczniach, w przemyśle lotniczym czy przy produkcji urządzeń dla rolnictwa. Analogicznie w przemyśle motoryzacyjnym oddziaływania erozyjne, zarówno na etapie projektowania, jak i w produkcji zostały przewidziane, i obecnie produkowane samochody są dobrze zabezpieczone.