Lakier matowy vs. błyszczący: Tajniki i wyzwania renowacji powłok matowych

W świecie motoryzacji, wybór między lakierem matowym a błyszczącym stał się tematem gorącej dyskusji. Wraz z rosnącą popularnością samochodów klasy premium pokrytych matowymi powłokami, coraz więcej kierowców rozważa, który rodzaj lakieru jest dla nich najlepszy. Jednak renowacja lakierowanych powłok matowych to zadanie wymagające nie tylko precyzji, ale także odpowiedniego przygotowania i wiedzy lakiernika.

Mat czy błysk: Co odróżnia te dwa wykończenia?

Różnica między lakierem matowym a błyszczącym polega na zdolności powierzchni do odbijania promieni świetlnych. Ta zdolność mierzona jest w jednostkach GU (Gloss Units), które można odczytywać za pomocą urządzeń takich jak glossmeter (połyskomierz). Wartość GU określa poziom połysku mierzonego pod różnymi kątami padania światła.

Połysk błyszczący: Wartość GU wynosząca nie mniej niż 70 przy kącie padania światła 20° oznacza wysoki połysk, czyli błysk.

Połysk jedwabisty: Przy pomiarze pod kątem 60° zakres od 10 do 70 GU oznacza średni połysk, zwany również jedwabistym.

Mat: Wartość poniżej 10 GU przy kącie padania 85° oznacza niski połysk, czyli mat.

W celu uzyskania odpowiedniego poziomu połysku dla renowacji lakieru matowego, konieczne jest dopasowanie lakieru bezbarwnego do naprawianej powierzchni. Proces ten wymaga przygotowania próbnej mieszanki lakieru, zwykle przez łączenie lakieru bezbarwnego błyszczącego z lakierem bezbarwnym matowym w proporcji określonej przez producenta. Inne podejście może polegać na dodaniu pasty matującej do lakieru bezbarwnego błyszczącego. Następnie, po kilku próbnych natryskach i wysuszeniu, wybiera się mieszankę najbliższą ideałowi.

Naprawa lakierowanych powłok matowych: Wyzwania i trudności

Renowacja lakierowanych powłok matowych jest zadaniem wymagającym, zarówno jeśli chodzi o dopasowanie koloru bazy, poziom połysku/matu, jak i strukturę powłoki. Przygotowanie przed aplikacją jest pracochłonne, a konieczność naprawy całych elementów powłoki w celu uzyskania zgodności kolorystycznej sprawia, że naprawy są kosztowne i czasochłonne.

Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że lakier matowy po polerowaniu staje się błyszczący, co eliminuje możliwość cieniowania. W rezultacie często konieczne jest lakierowanie całego boku samochodu lub innego elementu, co zwiększa koszty renowacji. Co więcej, niemożliwe jest usuwanie ewentualnych wtrąceń, które mogą pojawić się w czasie aplikacji, dlatego konieczne może być ponowne przelakierowanie.

Aby uniknąć komplikacji, konieczne jest zachowanie czystości, unikanie przeciągu i otwierania kabiny lakierniczej przed całkowitym odparowaniem rozpuszczalnika.

Technika aplikacji i jej wpływ na poziom połysku

Sposób nakładania lakieru bezbarwnego ma wpływ na stopień połysku. Każda warstwa powinna być nakładana o odpowiedniej grubości, a czas odparowywania pomiędzy kolejnymi warstwami jest kluczowy. Nieodpowiednie warunki mogą prowadzić do zatrzymania rozpuszczalnika w powłoce, co zwiększa połysk.

Podsumowanie

Renowacja lakierowanych powłok matowych jest procesem wymagającym nie tylko precyzji, ale także starannego przygotowania i doświadczenia lakiernika. Wybór odpowiedniego koloru bazy, stopnia matowości oraz struktury powłoki to tylko niektóre z wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć. Zachowanie czystości i staranność podczas aplikacji są kluczowe, aby uzyskać oczekiwany efekt. W miarę rosnącej popularności lakierów o wykończeniu matowym, producenci systemów lakierniczych muszą dostosować swoje produkty i technologie, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Renowacja lakierowanych powłok matowych może być kosztowna i czasochłonna, ale z odpowiednią wiedzą i starannością można osiągnąć imponujące rezultaty.

Techniczne aspekty lakierów matowych

Aby lepiej zrozumieć, dlaczego lakier matowy jest matowy, warto zgłębić techniczne aspekty tego zjawiska. Matowanie powłoki lakieru polega na rozproszeniu promieni świetlnych na cząstkach zawartych w lakierze. W przypadku lakieru matowego, te cząstki są zazwyczaj krzemionką matującą, woskami lub silikonami. Najpopularniejszymi są krzemionki matujące, które różnią się rozmiarem cząstek.

Rozmiar cząstek a stopień matu

Rozmiar cząstek matujących ma kluczowe znaczenie dla stopnia matowości powłoki lakieru. Krzemionki matujące dostępne są w różnych przedziałach rozmiarów, np. 4–7 µm, 2–15 µm. Im większy rozmiar cząstek, tym wyższy stopień matu. Dlatego producenci lakierów matowych oferują różne rodzaje krzemionek matujących, aby umożliwić wybór odpowiedniego stopnia matowości.

Proces rozproszenia promieni świetlnych

Podczas aplikacji lakieru matowego, cząstki matujące są równomiernie rozproszone w powłoce. Gdy światło pada na tę powierzchnię, zostaje rozproszone przez cząstki matujące, co powoduje, że promienie świetlne nie odbijają się równolegle, co ma miejsce w przypadku powłok błyszczących. Zamiast tego światło jest rozpraszane w różnych kierunkach, co tworzy efekt matu.

Wskazówki dla lakiernika

Aby osiągnąć pożądany poziom matowości powłoki lakieru, lakiernik musi wziąć pod uwagę wiele czynników:

Wykonanie natrysku próbnego w celu oceny poziomu matowości i dopasowania koloru.

Ocenę poziomu matowości należy przeprowadzać co najmniej 12 godzin po aplikacji, ponieważ poziom połysku może się zmieniać w miarę odparowywania rozpuszczalnika.

Grubość warstwy lakieru, położenie elementu, użyty utwardzacz i rozcieńczalnik oraz technika aplikacji mogą wpływać na poziom połysku. Niższa grubość warstwy oraz „sucha” metoda aplikacji zmniejszają połysk, podczas gdy większa grubość warstwy i „mokra” metoda zwiększają połysk.

Unikanie nierównomiernej aplikacji, zbyt cienkiej warstwy oraz zbyt krótkiego czasu odparowywania między warstwami pomaga uzyskać jednolity mat.

Zbyt wiele warstw lakieru matowego może prowadzić do zjawiska „wybłyszczania”, dlatego staranność i dokładność są kluczowe.

Podsumowanie dla lakiernika

Prawidłowa aplikacja powłoki matowej, zwłaszcza na dużych powierzchniach, to jedno z bardziej wymagających zadań, jakie można postawić przed lakiernikiem. Oprócz skrupulatnego przestrzegania zaleceń z karty technicznej, lakiernik musi wykazać się bardzo staranną aplikacją, aby uzyskać równomierny stopień matu na całej powierzchni. Lakiery matowe nie mogą być polerowane, ponieważ polerowanie powoduje zwiększenie połysku. Dlatego konieczne jest precyzyjne dopasowanie koloru bazy i stopnia matu, aby uzyskać zgodność efektu z elementami sąsiadującymi. Cieniowanie elementów lakierem matowym nie jest możliwe, więc często konieczne jest lakierowanie całego boku samochodu lub innego elementu.

