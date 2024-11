UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 10/2024

W październiku na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

23.10.2024 Toyota Proace City Verso

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Toyota Proace City Verso, wyprodukowane w Hiszpanii od 08.01. do 03.02.2024 r., wyposażone zostały w przednie tarcze hamulcowe niezgodne ze specyfikacją. Może to prowadzić do pękania tych elementów. Może to skutkować hałasem z przednich tarcz hamulcowych i ich pęknięciem.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 19 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany przednich tarcz i klocków hamulcowych.

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Central Europe Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

23.10.2024 Opel Corsa D

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Opel Corsa D, wyprodukowane w Hiszpanii, mogły zostać wyposażone w poduszkę powietrzną pasażera, która może nie zostać prawidłowo uruchomiona w razie wypadku. Może to doprowadzić do utraty wydajności poduszki powietrznej pasażera i obrażeń pasażerów.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 10 pojazdów.

Przedsiębiorca powiadomił właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu wymiany poduszki powietrznej pasażera.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

11.10.2024 Toyota Highlander

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Toyota Highlander, wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych od 06.12.2019 r. do 12.01.2024 r., wyposażone są w siedzenia drugiego rzędu składane w proporcji 60/40. W przypadku zderzenia, gdy oparcie siedzenia jest schowane w 60% lub 40%, a pozostała część nie, pasażer z tyłu pojazdu może zetknąć się z ramą oparcia siedzenia, co zwiększa ryzyko obrażeń.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 4 613 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu modyfikacji oparcia siedzenia tylnego.

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Central Europe Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

11.10.2024 KIA Picanto

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Picanto (kod modelowy JA PE2), wyprodukowane w Korei Południowej od 01.04. do 14.05.2024 r., system Inteligentnego Asystenta Ograniczenia Prędkości (ISLA) może nie działać prawidłowo. W rezultacie na desce rozdzielczej może nie być żadnego ostrzeżenia dźwiękowego ani wizualnego, gdy przekroczony zostanie limit prędkości.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 171 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu aktualizacji wersji oprogramowania zestawu wskaźników oraz aktywowania kodowania ISLA.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

11.10.2024 Hyundai Genesis G80

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai Genesis G80 (DH), wyprodukowanych od 06.12.2013 r. do 18.02.2016 r. w Korei Południowej, mogą wystąpić uszkodzenia rozrusznika w pojeździe stojącym lub podczas jazdy w przypadku użycia rozrusznika w wyjątkowo wilgotnych warunkach, np. mokrego podłoża. Stwarza to ryzyko wniknięcia wilgoci do włącznika elektromagnetycznego rozrusznika, skutkujące w krótkim czasie zwarciem elektrycznym.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 23 pojazdy.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu wymiany rozrusznika na zmodyfikowany.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

11.10.2024 Hyundai Genesis Coupe

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai Genesis Coupe (BK), wyprodukowanych od 01.02.2008 r. do 02.04.2012 r. w Korei Południowej, może dojść do pęknięcia sprężyny powrotnej pomiędzy blokadą zapłonu a pedałem sprzęgła, co może skutkować niezamierzonymi ruchami pojazdu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 50 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu wymiany przełącznika blokady zapłonu na zmodyfikowany.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

11.10.2024 Ford Transit

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Transit Connect, wyprodukowanych w fabryce Valencia od 02.10.2016 r do 13.06.2019 r., wyposażonych w szklany dach panoramiczny, mogą występować hałasy aerodynamiczne, może przeciekać woda, może też dojść do oderwania się dachu od pojazdu, co może skutkować zagrożeniem dla innych użytkowników drogi.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 1 305 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów objętych kampanią będą proszeni o kontakt z Autoryzowanymi Dealerami w celu wymontowania, oczyszczenia i ponownego zamontowania szyby dachu panoramicznego.

Informacji związanych z kampanią udziela Ford Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa; tel. 22 608 67 80).

03.10.2024 Toyota, modele: Proace, Proace Verso

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Toyota, modele: Proace i Proace Verso, wyprodukowane we Francji od 02.04. do 29.06.2024 r., zostały wyposażone w niewłaściwe tylne sprężyny śrubowe zawieszenia. Może to prowadzić do pogorszenia prowadzenia się samochodu. Gdy pojazd jest w pełni załadowany, tylne zawieszenie pojazdu jest znacznie obniżone i może dojść do zablokowania tylnych sprężyn śrubowych. Gdy pojazd nie jest załadowany, podczas jazdy po nierównej drodze (z dużą/średnią prędkością) lub przejeżdżając przez próg zwalniający (przy niskiej prędkości), możliwe jest osiągnięcie maksymalnego odbicia zawieszenia i odłączenie sprężyny.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 10 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany sprężyn śrubowych tylnego zawieszenia i regulacji ustawienia reflektorów.

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Central Europe Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

03.10.2024 Opel, modele: Corsa, Mokka

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Opel, modele: Corsa i Mokka, mogą być wyposażone w zębatkę przekładni kierowniczej niezgodną ze specyfikacją. Może to prowadzić do trudności w kierowaniu lub ryzyka zablokowania układu kierowniczego.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 97 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany przekładni kierowniczej.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

03.10.2024 Honda Civic

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda Civic, rok modelowy 2023, wyprodukowanych od 03.06.2022 r. do 06.01.2023 r. w Japonii, w baterii trakcyjnej częściowo odsłonięte aluminium na ujemnym zacisku ogniwa powoduje jego reakcję z elektrolitem w ogniwach akumulatora. W wyniku tego właściwości uszczelniające w tym miejscu ulegają pogorszeniu i następuje wyciek elektrolitu. Może to prowadzić do pęknięcia zacisku i unieruchomienia pojazdu. Jeśli nastąpi to, gdy akumulator jest pod napięciem, może pojawić się iskra, mogąca doprowadzić do pożaru pojazdu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 7 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że posiadacze samochodów objętych kampanią zostaną wezwani na bezpłatną wizytę w autoryzowanym serwisie w celu przeprowadzenia naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa; tel.: 801 811 711).

03.10.2024 Mini Cooper

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW, modele: Mini Cooper 3d (F66), Mini Aceman (J05) i Mini Countryman (U25), wyprodukowanych w Niemczech, spoina silnika nastawczego wspomagania pompy hamulcowej może pęknąć, skutkując brakiem wspomagania ze strony przeciwblokującego układu hamulcowego (ABS) i dynamicznej kontroli stabilności (DSC) i wydłużeniem się drogi hamowania. W razie wystąpienia usterki należy mocniej hamować, na tablicy rozdzielczej za kierownicą pojawi się lampka ostrzegawcza hamulca, a na centralnym wyświetlaczu odpowiedni komunikat Check-Control.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 7 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu wymiany jednostki hydraulicznej układu hamulcowego.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

03.10.2024 Mini Cooper

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW, modele: Mini Cooper (F56) i Mini (F57), wyprodukowanych w Niemczech, może dojść do zwarcia w akumulatorze wysokonapięciowym, co może skutkować pożarem pojazdu, nawet gdy jest on wyłączony.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 865 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu zaprogramowania sterowników pojazdu.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

03.10.2024 BMW

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW, modele: X5 (G05), X6 (G06), X7 (G07), Seria 5 (G60), Seria 7 (G70), Seria 2 Active Tourer (U06), X2 (U10) i X1 (U11), wyprodukowanych w Niemczech, spoina silnika nastawczego wspomagania pompy hamulcowej może pęknąć, skutkując brakiem wspomagania ze strony przeciwblokującego układu hamulcowego (ABS) i dynamicznej kontroli stabilności (DSC) i wydłużeniem się drogi hamowania. W razie wystąpienia usterki należy mocniej hamować, na tablicy rozdzielczej za kierownicą pojawi się lampka ostrzegawcza hamulca, a na centralnym wyświetlaczu odpowiedni komunikat Check-Control.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 24 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu wymiany jednostki hydraulicznej układu hamulcowego.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

02.10.2024 BWM G20

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW Seria 3 (G20), wyprodukowanych w Niemczech, poduszka powietrzna pasażera w razie wypadku może nieprawidłowo się rozwinąć, ograniczając zdolność utrzymania pasażera na miejscu, co może skutkować obrażeniami ciała.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 14 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu wymiany poduszki powietrznej pasażera.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

02.10.2024 BMW, modele: G60, G61, G70

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW, modele: seria 5 (G60), seria 5 Touring (G61) i Seria 7 (G70), wyprodukowanych w Niemczech, może dojść do pęknięcia podwójnego przegubu krzyżakowego. Może to skutkować koniecznością nagłego użycia większej siły podczas skrętu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 417 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu wymiany podwójnego przegubu krzyżakowego.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

