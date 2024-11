JAK ROZPOZNAĆ PRZYCZYNĘ USTERKI ŚWIEC ŻAROWYCH?

Zbliża się okres sezonowej wymiany świec żarowych przez kierowców. Z tej okazji eksperci DENSO przygotowali zestawienie najczęściej występujących usterek świec żarowych oraz ich możliwych przyczyn.

Najczęstszą przyczyną awarii świec żarowych jest zbyt wysokie napięcie lub temperatura. Jeśli z powodu usterki przekaźnika lub sterownika prąd płynie przez świecę żarową zbyt długo, może to doprowadzić do przegrzania, które powoduje puchnięcie, pęknięcie lub rozerwanie żarnika i natychmiastową awarię świecy. W związku z tym, przed wymianą świec żarowych na nowe, zaleca się sprawdzenie całego układu elektrycznego. Zbyt duży kąt wyprzedzenia wtrysku, nieszczelne wtryskiwacze lub paliwo w silniku mogą doprowadzić do nadmiernego wzrostu temperatury spalania, powodując uszkodzenie świec żarowych.

1. „Spuchnięta” końcówka żarnika

Przyczyna :

• Zbyt wysokie napięcie (na przykład świeca żarowa 12V w układzie 24V lub odwrotnie) • Awaria alternatora i regulatora napięcia • Nieprawidłowe przechowywanie (wilgoć)

Sprawdź:

• napięcie układu elektrycznego i napięcie świecy żarowej

• układ ładowania

• warunki przechowywania świec

2. Uszkodzona końcówka żarnika

Przyczyna :

• Zbyt długi czas grzania / zbyt wysokie napięcie (na przykład 12V świeca żarowa w układzie 24V lub odwrotnie) • Awaria alternatora i regulatora napięcia

Sprawdź:

• styki na regulatorze napięcia

• napięcie układu elektrycznego i napięcie świecy żarowej

• napięcie układu ładowania

3. Zniszczona lub ułamana końcówka żarnika

Przyczyna :

• Awaria modułu zapłonowego • Nieprawidłowy kąt rozpylenia paliwa lub nieregularny wtrysk paliwa • Wadliwe uszczelnienie powodujące nieprawidłowy kąt rozpylenia paliwa

Sprawdź:

• czy moduł zapłonowy jest prawidłowo zainstalowany

• czy korzystasz z prawidłowego modułu zapłonowego dla danego modelu pojazdu

• otwór montażowy świecy żarowej pod kątem obecności nagaru

4. Zdeformowany żarnik (przegrzewanie)

Przyczyna :

• Awaria modułu zapłonowego • Nieprawidłowy kąt rozpylenia paliwa lub nieregularny wtrysk paliwa • Wadliwe uszczelnienie powodujące nieprawidłowy kąt rozpylenia paliwa • Zbyt długi czas grzania / zbyt wysokie napięcie (na przykład 12V świeca żarowa w układzie 24V lub odwrotnie) • Awaria alternatora i regulatora napięcia • Nieprawidłowe działanie lub niewłaściwa synchronizacja wtrysku

Sprawdź:

• czy moduł zapłonowy jest prawidłowo zainstalowany

• czy korzystasz z prawidłowego modułu zapłonowego dla danego modelu pojazdu

• otwór montażowy świecy żarowej pod kątem obecności nagaru

• styki na regulatorze napięcia

• napięcie układu elektrycznego i napięcie świecy żarowej

• napięcie układu ładowania

• kąt wyprzedzenia wtrysku

5. „Opuchnięty” żarnik

Przyczyna :

• Olej w komorze spalania, prawdopodobnie spowodowany zużyciem pierścieni tłokowych

Sprawdź:

• pierścienie tłokowe w cylindrach silnika

• zużycie oleju

6. Brak żarnika

Przyczyna :

• Awaria modułu zapłonowego • Nieprawidłowy kąt rozpylenia paliwa lub nieregularny wtrysk • Wadliwe uszczelnienie powodujące nieprawidłowy kąt rozpylenia paliwa • Nieprawidłowe działanie lub brak synchronizacji wtrysku modułu wtryskowego • Uszkodzony gwint w otworze montażowym w głowicy cylindra • Niedostatecznie dokręcona świeca żarowa, co powoduje jej nieprawidłowe położenie

Sprawdź:

• czy korzystasz z prawidłowego modułu zapłonowego dla danego modelu pojazdu

• czy moduł zapłonowy jest prawidłowo zainstalowany

• otwór montażowy świecy żarowej pod kątem obecności nagaru

• kąt wyprzedzenia wtrysku

• gwint w otworze montażowym świecy żarowej w głowicy cylindra pod kątem uszkodzenia / obecności nagaru

Świece żarowe DENSO DENSO znajduje się w czołówce światowych producentów części silników Diesla na rynek OE. Program świec żarowych DENSO dla klientów rynku wtórnego obejmuje wszystkie współczesne technologie świec żarowych, w tym świece z jedną spiralą grzejną, z dwiema spiralami grzejnymi, z wydłużonym dogrzewaniem, z szybkim grzaniem wstępnym oraz ceramiczne świece żarowe.