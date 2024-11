SPEKTROFOTOMETRY W LAKIERNICTWIE SAMOCHODOWYM – TECHNOLOGIA, KTÓRA REWOLUCJONIZUJE BRANŻĘ

W lakiernictwie samochodowym dobór odpowiedniego odcienia koloru stanowi kluczowe wyzwanie. W sytuacjach, gdy wymagane jest idealne dopasowanie lakieru do istniejącej powłoki, najdrobniejsze różnice w odcieniu mogą być zauważalne. Tradycyjne metody, opierające się na porównaniu wzorników kolorystycznych, okazały się czasochłonne i mało precyzyjne. W odpowiedzi na te potrzeby rynek wprowadził spektrofotometry – zaawansowane urządzenia optyczne, które analizują i identyfikują kolor z wyjątkową dokładnością, ułatwiając lakiernikom dobranie odpowiedniej receptury lakieru.

Jak działa spektrofotometr?

Spektrofotometry to urządzenia mierzące kolor poprzez analizę sposobu, w jaki światło odbija się od powierzchni lakieru. Proces ten odbywa się w kilku etapach:

Pomiar koloru: Spektrofotometr emituje światło na powierzchnię badanego materiału. Urządzenie mierzy ilość światła odbitego przez powierzchnię w różnych długościach fal, a następnie tworzy „profil kolorystyczny”. Nowoczesne spektrofotometry, takie jak Axalta Irus Scan, korzystają z zaawansowanych technologii, aby wykrywać nawet najmniejsze niuanse w kolorze.

Wykrywanie pigmentów i efektów specjalnych: Dzięki opatentowanej technologii kąta odwrotnego, Irus Scan jest w stanie zidentyfikować pigmenty z efektem, takie jak refleksy metaliczne czy perłowe, które nadają lakierowi specjalny wygląd. Oznacza to, że użytkownik otrzymuje bardziej precyzyjne wyniki, szczególnie dla popularnych kolorów achromatycznych.

Pomiar połysku: Spektrofotometr Axalta Irus Scan to także pierwsze urządzenie z wbudowaną funkcją pomiaru połysku, co jest kluczowe przy dobieraniu lakierów o odpowiedniej intensywności odbicia światła. Ta funkcja pozwala lakiernikom dostosować przygotowanie powierzchni i wybrać odpowiedni stopień połysku lakieru bezbarwnego.

Dopasowanie do bazy receptur: Po przeprowadzeniu pomiaru spektrofotometr przesyła dane do oprogramowania kolorystycznego, takiego jak Axalta Nimbus Color. Program ten porównuje zarejestrowane parametry koloru z aktualizowaną bazą ponad dwóch milionów receptur. Algorytm na podstawie danych z pomiaru sugeruje najbliższe dopasowanie, co pozwala lakiernikowi szybko i precyzyjnie dobrać kolor.

Automatyczne mieszanie: W kolejnym kroku mieszalnik Axalta Irus Mix przejmuje dane z Nimbus Color i automatycznie przygotowuje lakier na podstawie wybranej receptury. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany – wystarczy, że lakiernik wstawi kubek lakierniczy, a mieszalnik samodzielnie przeprowadza mieszanie, oszczędzając czas i ograniczając marnotrawstwo materiałów.

Inne wiodące firmy i ich rozwiązania

W branży lakiernictwa samochodowego oprócz Axalta, spektrofotometry oferują również inne znane firmy, takie jak PPG Industries, BASF oraz AkzoNobel. Każda z tych firm wprowadziła na rynek zaawansowane urządzenia, które wspierają lakierników w ich pracy:

PPG Industries – RapidMatch X-5: Spektrofotometr RapidMatch X-5 od PPG Industries to pięciokątowy spektrofotometr, który analizuje kolor i efekty specjalne pod pięcioma kątami oświetlenia. Urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie PaintManager, które współpracuje z bazą danych kolorystycznych PPG. RapidMatch X-5 pomaga lakiernikom w precyzyjnym dopasowaniu koloru, eliminując konieczność ręcznego porównywania próbek.

BASF – SmartSCAN: SmartSCAN to kompaktowy spektrofotometr marki BASF, który ułatwia pomiar koloru w trudnych warunkach. Jest zintegrowany z oprogramowaniem BASF Refinity i umożliwia szybkie skanowanie kolorów oraz automatyczne dopasowanie do odpowiednich receptur. SmartSCAN kładzie nacisk na łatwość użytkowania oraz precyzję, zapewniając szybkie i dokładne pomiary.

AkzoNobel – Automatchic Vision: Automatchic Vision to zaawansowany spektrofotometr, który umożliwia szczegółową analizę koloru pod różnymi kątami. Dzięki współpracy z oprogramowaniem MIXIT firmy AkzoNobel, urządzenie tworzy idealne dopasowanie kolorystyczne w krótszym czasie. Automatchic Vision analizuje kolor pod kątem różnych odcieni i połysku, co jest kluczowe przy pracy z lakierami z efektem specjalnym.

Zalety i korzyści stosowania spektrofotometrów w lakiernictwie

Korzyści z zastosowania spektrofotometrów w pracy lakierników samochodowych są znaczące:

Oszczędność czasu: Automatyczne dopasowanie koloru skraca czas potrzebny na znalezienie odpowiedniej receptury. Na przykład, Axalta Irus Mix może zmniejszyć czas pracy nad doborem koloru nawet o 60%.

Zwiększona precyzja: Dzięki zaawansowanej technologii identyfikacji pigmentów i efektów specjalnych, lakiernicy mogą mieć pewność, że dobrany kolor będzie dokładnie odpowiadał oryginalnemu lakierowi.

Optymalizacja pracy: Automatyzacja procesu mieszania pozwala lakiernikom skupić się na innych zadaniach, zwiększając efektywność pracy. Automatyczne mieszalniki, takie jak Axalta Irus Mix, eliminują ręczne przygotowywanie lakieru, co dodatkowo redukuje ryzyko błędów.

Zrównoważony rozwój: Wprowadzenie butelek z tworzywa z recyklingu przez Axalta oraz automatyzacja procesu mieszania pomagają zmniejszyć zużycie materiałów i odpadów, co jest korzystne dla środowiska.

Przyszłość lakiernictwa: pełna automatyzacja

Cyfryzacja procesu dopasowania i mieszania kolorów staje się standardem w nowoczesnym lakiernictwie samochodowym. Firmy takie jak Axalta, PPG, BASF oraz AkzoNobel koncentrują się na rozwoju narzędzi, które nie tylko zwiększają precyzję, ale także zmniejszają wpływ na środowisko. Dzięki takim rozwiązaniom lakiernicy mogą osiągać lepsze wyniki w krótszym czasie, jednocześnie spełniając oczekiwania klientów w zakresie jakości i trwałości lakieru.

