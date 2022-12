UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 11/2022

W listopadzie 2022 roku na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono następujące kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

30.11.2022 Samochody marki Toyota Avensis Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Toyota Avensis, wyprodukowane w Wielkiej Brytanii od 21.08.2002 r. do 24.04.2006 r., wyposażone są w przednią poduszkę powietrzną kierowcy z dwustopniowym napełniaczem. Ze względu na wpływ wilgotności i cyklicznych zmian wysokiej temperatury na środek pirotechniczny w szczelnej obudowie napełniacza, istnieje prawdopodobieństwo, że gęstość tego środka z czasem ulegnie zmniejszeniu, co może skutkować jego sproszkowaniem. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, w przypadku aktywacji przedniej poduszki powietrznej kierowcy, obudowa napełniacza może ulec rozerwaniu powodując, że fragmenty metalu mogą przedostawać się przez poduszkę powietrzną i przemieszczać się z dużą prędkością we wnętrzu samochodu, co może spowodować obrażenia osób znajdujących się w pojeździe.

30.11.2022 Samochody marki Lexus, modele: GS F, GS200t, GS250, GS300h, GS350, GS450h, IS200t, IS250, IS300h, RC F, RC200t i RC300h Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Lexus, modele: GS F, GS200t, GS250, GS300h, GS350, GS450h, IS200t, IS250, IS300h, RC F, RC200t i RC300h, wyprodukowane w Japonii od 20.07.2011 r. do 22.08.2018 r., wyposażone są w układ kontroli emisji par paliwa (zbiornik par paliwa), który zamontowany jest do zbiornika paliwa za pomocą kołnierza. Układ ten zapobiega uwalnianiu oparów paliwa (wytwarzanych w zbiorniku paliwa) bezpośrednio do atmosfery. Ze względu na konstrukcję kołnierza istnieje możliwość, że na jego zewnętrznej powierzchni może powstać pęknięcie związane z naprężeniami. Pęknięcie może z czasem rozszerzać się i, w zależności od jego wielkości, może ostatecznie doprowadzić do wycieku paliwa. W zależności od ilości paliwa, które może wydostać się z pęknięcia oraz od obecności źródła zapłonu, taka sytuacja może zwiększyć ryzyko pożaru pojazdu.

30.11.2022 Samochody marki OPEL, modele: Vivaro C i Zafira Life RM 2021 – 2022 Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki OPEL, modele: Vivaro C i Zafira Life RM 2021 – 2022, wyprodukowanych we Francji i w Wielkiej Brytanii, w związku z możliwym nieprawidłowym położeniem przewodu paliwowego istnieje ryzyko wycieku paliwa z powodu potencjalnego kontaktu przewodu paliwowego z nadwoziem i plastikową osłoną.

30.11.2022 Samochody marki Peugeot, modele: Traveller i Expert 4 Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot, modele: Traveller i Expert 4, przewód paliwowy może stykać się z nadwoziem i plastikowymi elementami, co może skutkować wyciekiem paliwa w tylnej części pojazdu.

22.11.2022 Samochody marki Toyota Proace Przedsiębiorca Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Proace, wyprodukowanych we Francji od 20.12.2020 r. do 25.01.2022 r., przewód paliwowy może stykać się z podwoziem i/lub osłoną podwozia pojazdu. Istnieje ryzyko, że przewód może z czasem ulec uszkodzeniu, powodując wyciek i ryzyko pożaru. Ponadto wyciek paliwa na podłoże może spowodować ryzyko utraty kontroli nad pojazdem, również dla innych użytkowników drogi.

22.11.2022 Samochody kempingowych Eura Mobil Contura i Profila T Przedsiębiorca Benimar Polska Jacek Księżarek, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach kempingowych Eura Mobil Contura i Profila T, wyprodukowanych w Niemczech, z uwagi na nieprawidłowo przykręconą obrotnicę fotela kierowcy i pasażera może dojść do odkręcenia się foteli od podłoża.

22.11.2022 Sampchody marki Hyundai ix35 Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai ix35 (EL), wyprodukowanych w Republice Czeskiej od 5 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2015 r., może wystąpić zwarcie w obwodzie modulatora HECU, zwiększając ryzyko powstania pożaru w przedziale silnika.

22.11.2022 Samochody marki Hyundai Kona Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai Kona (OS), wyprodukowanych w Korei Południowej od 29 marca 2018 r. do 8 października 2021 r., może dojść do wyłączenia silnika, włączenia się lampki MIL (z powodu wygenerowania kodu DTC P0087), ponadto uruchamianie silnika może być utrudnione.

16.11.2022 Samochody marki Opel Combo E Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel Combo E (K9) RM 2019-2022, wyprodukowanych w Hiszpanii, istnieje ryzyko wystąpienia pożaru na skutek zapłonu nagromadzonych zanieczyszczeń w pobliżu rury wydechowej.

16.11.2022 Samochody marki Opel Combo E Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel Combo E (K9) RM 2021-2023, wyprodukowanych w Hiszpanii i Portugalii, asystent utrzymania pasa ruchu może nie włączyć sygnału dźwiękowego w przypadku zdjęcia rąk z kierownicy na dłużej niż 10 sekund.

6.11.2022 Samochody marki Ford Ranger Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Ranger, wyprodukowanych w fabryce Silverton od 12.01. do 17.09.2022 r., śruba mocująca kolumnę kierowniczą do wałka pośredniego mogła nie zostać dokręcona odpowiednim momentem. W wyniku poluzowania śruby może wystąpić hałas podczas kierowania lub nadmierny luz kierownicy. W przypadku całkowitego poluzowania się śruby pośredni wałek kierowniczy może oddzielić się od kolumny kierownicy, powodując utratę zdolności kierowania pojazdem.

10.11.2022 Samochody marki Volvo Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volvo S/V/XC60, S/V/XC90 i S90L (rok modelowy 2022-2023), zasilanych akumulatorem wysokiego napięcia, może dojść do utraty napędu podczas jazdy, gdy akumulator jest rozładowany.

04.11.2022 Samochody marki Mercedes Typ GLC Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Typ GLC (BR254), wyprodukowanych od sierpnia do października 2022 r., wzmocnienie nadokiennej poduszki powietrznej słupka B może nie być prawidłowe, co może skutkować brakiem aktywacji poduszki podczas wypadku. Może też dojść do poluzowania listwy słupka B i przedostania się jej do wnętrza pojazdu. Zwiększa to ryzyko odniesienia obrażeń przez pasażerów.

04.11.2022 Samochody marki Suzuki Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Suzuki, modele: Baleno, Swift, Vitara i S-Cross, wyprodukowanych w Indiach, Japonii i na Węgrzech, może dochodzić do wytworzenia zbyt małego podciśnienia w układzie hamulcowym. Układ hamulcowy działa poprawnie, objawem może być konieczność użycia zwiększonej siły nacisku na pedał hamulca.

04.11.2022 Samochody marki Citroën C5X Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën C5X gumowy przewód paliwowy mógł zostać uszkodzony w procesie produkcji. Może to doprowadzić do wycieku paliwa z przewodu paliwa niskiego ciśnienia.