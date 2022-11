UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 10/2022

W październiku 2022 roku na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono następujące kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

31.10.2022 Samochody marki Toyota Proace

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Proace, wyprodukowanych we Francji od 30.11.2020 r. do 21.04.2021 r., układ wtrysku mocznika może nie działać prawidłowo w niskiej temperaturze otoczenia, gdy mocznik jest zamrożony, z powodu niewystarczającej wydajności grzałki wewnątrz zbiornika mocznika. W rezultacie istnieje ryzyko, że poziomy emisji spalin pojazdów tymczasowo nie będą spełniały obowiązujących limitów. …>

31.10.2022 Samochody marki Toyota Aygo X

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Aygo X, wyprodukowanych w Czechach od 30.06. do 19.08.2022 r., zawór zwrotny (VCV), odpowiedzialny za regulację podciśnienia w urządzeniu wspomagającym hamulce, mógł zostać zanieczyszczony smarem, który może stać się lepki, powodując zablokowanie zaworu w pozycji zamkniętej. Może to skutkować utratą wspomagania hamulców, powodując wydłużenie drogi hamowania i zwiększając ryzyko wystąpienia wypadku. …>

25.10.2022 Samochody marki OPEL Insignia

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki OPEL Insignia B RM 2018,2019,2020, wyprodukowanych w Niemczech, może nie zostać aktywowana hydrauliczna kompensacja hamulców, zapewniająca maksymalnie skróconą drogę hamowania. W takiej sytuacji pedał hamulca może stać się twardy, a droga hamowania może się wydłużyć. …>

24.10.2022 Samochody marki Mercedes Viano/Vito Typ 639

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Viano/Vito Typ 639, wyprodukowanych w Hiszpanii, określone warunki klimatyczne mogą z czasem spowodować zmianę właściwości chemicznych gazu pędnego w generatorze gazu niektórych poduszek powietrznych firmy Takata. W razie wypadku z udziałem poduszki powietrznej kierowcy może to prowadzić do pęknięcia generatora gazu, na skutek wysokiego ciśnienia wewnętrznego. W takiej sytuacji poduszka powietrzna utraciłaby funkcję zabezpieczającą, a oddzielające się części generatora gazowego mogłyby doprowadzić do urazu pasażerów. …>

24.10.2022 Samochody marki Ford Ranger

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Ranger, wyprodukowanych w fabryce Silverton od 01.12.2016 r. do 28.02.2019 r., wada spoiny w przedniej części tłumika układu wydechowego może spowodować pęknięcie lub odpadnięcie tłumika, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. …>

24.10.2022 Samochody marki Citroën Berlingo

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën Berlingo metalowa osłona pod silnikiem zawarta w pakiecie „Terenowym” (zwiększony prześwit, kontrola przyczepności, błoto/śnieg) przeznaczonym dla użytkowników poruszających się w każdym terenie lub po placach budowy, może powodować w określonych warunkach jazdy gromadzenie się różnych zanieczyszczeń w podwoziu pojazdu. Nadmierne nagromadzenie się tych zanieczyszczeń może doprowadzić do kontaktu z rurą wydechową, która może się bardzo nagrzać i zapalić zanieczyszczenia, powodując pożar pojazdu. …>

24.10.2022 Samochody marki KIA Sorento

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Sorento (kod modelowy UM), z automatyczną skrzynią biegów, wyprodukowanych w Korei Południowej pomiędzy kwietniem a lipcem 2015 r., dźwignia zmiany biegów może zostać przesunięta z położenia postojowego do dowolnego położenia bez naciśnięcia przez kierowcę pedału hamulca, niezależnie od tego, czy zapłon jest włączony, czy wyłączony. W takim przypadku hamulec postojowy nie zostanie włączony i pojazd może zacząć się toczyć. …>

24.10.2022 Samochody marki Peugeot Rifter i Partner

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot Rifter i Partner metalowa osłona pod silnikiem zawarta w pakiecie „Terenowym” (zwiększony prześwit, kontrola przyczepności, błoto/śnieg) przeznaczonym dla użytkowników poruszających się w każdym terenie lub po placach budowy, może powodować w określonych warunkach jazdy gromadzenie się różnych zanieczyszczeń w podwoziu pojazdu. Nadmierne nagromadzenie się tych zanieczyszczeń może doprowadzić do kontaktu z rurą wydechową, która może się bardzo nagrzać i zapalić zanieczyszczenia, powodując pożar pojazdu. …>

24.10.2022 Samochody marki OPEL Movano C

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki OPEL Movano C (U9) RM 2022, wyprodukowane w Polsce, niezgodność oprogramowania modułu BSI może prowadzić do braku ostrzeżenia o niskim poziomie płynu AdBlue. W konsekwencji po opróżnieniu zbiornika AdBlue uruchomienie silnika może być niemożliwe. …>

14.10.2022 Samochody marki Toyota Proace City

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Proace City, wyprodukowanych w Hiszpanii od 14.02.2019 r. do 20.09.2021 r., istnieje możliwość, że podczas jazdy po wysokiej trawie (lub innej roślinności) zostanie ona ścięta przez krawędź osłony podwozia. Skoszone rośliny mogą potencjalnie gromadzić się pod silnikiem na osłonie podwozia blisko układu wydechowego. Może to skutkować pożarem. …>

14.10.2022 Samochody marki Mercedes Klasy C

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Klasy C (Typ 206), wyprodukowanych w okresie 12.10.2020 r. – 02.06.2022 r., do bagażnika może przedostawać się woda, co może skutkować zawilgoceniem modułu wykrywania i sterowania sygnałem. Na skutek tego może dojść do zwarcia i pożaru. Ponadto z powodu zwarcia może dojść do awarii oświetlenia zewnętrznego z tyłu pojazdu, oparcia tylnych foteli mogą odblokować się bez powodu, a kamera cofania może być niedostępna. Zwiększa to ryzyko wypadku lub obrażeń ciała. …>

14.10.2022 Samochody marki Hyundai Elantra

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w wyprodukowanych w Korei Południowej samochodach marki Hyundai Elantra: CN7 (wyprodukowane do 14 maja 2022 r.), CN7 N (wyprodukowane do 14 maja 2022 r.), CN7 HEV (wyprodukowane do 18 kwietnia 2022 r.) i CN7a (wyprodukowane od 23 marca 2021 r. do 14 kwietnia 2022 r.) niezbędne jest przeprowadzenie montażu nakładek osłonowych napinaczy pasów bezpieczeństwa foteli przednich po stronie lewej i prawej. …>

11.10.2022 Samochody marki Honda

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda, modele: CIVIC, CR-V, HR-V i NSX, rok modelowy 2017 – 2019, produkowanych od 30 stycznia 2018 r. do 5 marca 2019 r. w Japonii, USA, Meksyku oraz Wielka Brytanii, może dojść do odkształcenia wirnika w pompie paliwa. W efekcie pompa może przestać podawać paliwo, co spowoduje brak możliwości uruchomienia silnika lub jego zgaśnięcie podczas jazdy, zwiększając ryzyko wypadku. …>

11.10.2022 Samochody marki Peugeot Boxer 3

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot Boxer 3 może nie pojawiać się ostrzeżenie o niskim poziomie mocznika w zbiorniku (nie włącza się ostrzeżenie w zestawie wskaźników). W skrajnym przypadku, gdy zbiornik mocznika jest pusty, może to spowodować brak możliwości uruchomienia pojazdu po wyłączeniu silnika. …>

11.10.2022 Samochody marki Citroën Jumper III

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën Jumper III może nie pojawiać się ostrzeżenie o niskim poziomie mocznika w zbiorniku (nie włącza się ostrzeżenie w zestawie wskaźników). W skrajnym przypadku, gdy zbiornik mocznika jest pusty, może to spowodować brak możliwości uruchomienia pojazdu po wyłączeniu silnika. …>

07.10.2022 Samochody marki Toyota, modele: Aygo X i bZ4X

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota, modele: Aygo X i bZ4X, wyprodukowanych w Czechach i Japonii od 07.03. do 15.06.2022 r., wyposażone są w kurtyny powietrzne (CSA), które umieszczone są wzdłuż relingów dachowych ciągnących się od przodu do tyłu przestrzeni pasażerskiej po obu stronach pojazdu. Każda z kurtyn posiada specjalny pasek, który znajduje się w przednim słupku pod plastikową osłoną i zapewnia prawidłowy przebieg napełnienia kurtyn w przedniej części przedziału pasażerskiego. Istnieje ryzyko, że paski te mogły zostać poprowadzone nieprawidłowo. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, w momencie gdy kurtyny powietrzne powinny zostać napełnione, ww. paski mogą nie zapewnić prawidłowego przebiegu procesu. Dodatkowo napełnienie kurtyn w takich warunkach może sprawić, że plastikowe osłony zostaną odchylone od przednich słupków na odległość większą niż założono, co powoduje niezgodność z określonymi wymogami bezpieczeństwa. W tych warunkach może wzrosnąć ryzyko zranienia osób znajdujących się w pojeździe w czasie wypadku. …>

07.10.2022 Samochody marki Toyota Yaris HEV

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Yaris HEV, wyprodukowanych we Francji od 23.07. do 06.11.2022 r., podczas gwałtownego przyspieszania istnieje możliwość, że w tłumiku drgań przekładni hybrydowej wystąpi tymczasowy poślizg. Ze względu na nieprawidłowe oprogramowanie sterownika, taka sytuacja może sprawić, że układ napędowy nie przełączy się w tryb awaryjny, choć problem zostanie zasygnalizowany włączeniem lampek kontrolnych. Jeśli opisane warunki zostaną wywołane, nastąpi wyłączenia układu hybrydowego. …>