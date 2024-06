Mobilne podnośniki samochodowe

Podnośniki samochodowe i motocyklowe stanowią podstawowy sprzęt, z którego korzystamy w warsztatach mechanicznych, serwisach i naszych garażach. Najczęściej używamy ich podczas wymiany kół, naprawy elementów zawieszenia pojazdu oraz w trakcie wszelkich innych czynności, kiedy konieczne jest dostanie się do elementów podwozia lub układu napędowego z dołu.

Wybór odpowiedniego podnośnika samochodowego lub motocyklowego podyktowany jest głownie dopasowaniem go do masy dźwiganego pojazdu. Brzmi jak truizm, bo w rzeczywistości ważne są tu jeszcze inne parametry – rodzaj przygotowania/podejścia w samym samochodzie, przewidziany pod zastosowanie podnośnika oraz nie mniej ważna zmienna – stan podwozia lub elementów zawieszenia, pod które podkładamy stopę lub ramię podnośnika. Ileż to razy okazywało się, że podnośnik nieumiejętnie zamocowany niszczy fabryczne gniazda, przechodzi na wylot (korozja) lub wybija tuleje sfatygowanych wahaczy?!

Do innych spraw oczywistych i nieoczywistych zarazem, odnoszących się do podnoszenia serwisowanych pojazdów należy pewność blokady górnej pozycji całego układu. To dla naszego serwisowego „być albo nie być” okoliczność miażdżąco decydująca. Dlatego podnośniki, których używamy muszą mieć odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa i dawać gwarancję udźwigu.

Wśród stosowanych typów podnośników samochodowych trzeba wymienić te najważniejsze: podnośnik hydrauliczny tupu wózkowego („żaba”), podnośnik trapezowy czy podnośnik hydrauliczny słupkowy.

Podnośniki (lewarki) słupkowe hydrauliczne posiadają zwartą i masywną konstrukcję, umożliwiająca pracę pod dużymi obciążeniami. Tłok podnośników lewarków lepszych marek pokryty jest niklem, co wygładza jego powierzchnię i podnosi stabilność udźwigu. System zaworów precyzyjnie dawkuje olej, co pomimo niewielkiego skoku tłoka zapewnia jego wysoką wydajność pod maksymalnym obciążeniem. Dodatkowo wykręcana stopa w tłoku podnośnika posiada silny, drobnozwojny, trapezowy gwint, odporny na przeciążenia i gwarantujący płynną pracę. Podnośnik wykorzystywany w profesjonalnych serwisach samochodów ciężarowych i przemysłowych, w firmach transportowych, na placach budów, oraz jako narzędzia samochodowe.

Podnośnik trapezowy operujący siłami rozwierającego się pantografu na śrubie z drobnozwojowym gwintem trapezowym jest podstawowym narzędziem dodawanym często przez producentów aut i motocykli jako standardowe wyposażenie nowego pojazdu. Większość podnośników trapezowych może być obsługiwana zarówno ręcznie – przez korbkę lub mechanicznie po zastosowaniu zakrętarki lub klucza udarowego nałożonego na końcówkę drążka. Bezpieczeństwo takiego rozwiązania gwarantowane jest solidnymi materiałami użytymi do produkcji stopy i ramion oraz jakością ruchomych połączeń przenoszących siłę zgięcia.

Lewarek hydrauliczny wózkowy o niskim profilu na kółkach przeznaczony do warsztatów serwisowych i dla kierowców lubiących majsterkować. Posiada zazwyczaj dźwignię pompującą ruchomą w zakresie pełnego obrotu co znacznie ułatwia pracę podnośnikiem. Obrotowe tylne koła ułatwiają przemieszczanie. Dobrze gdy ten sprytny sprzęt wyprofilowany pod nisko zawieszone rajdówki ma zakres podnoszenia klasycznego wysokiego lewarka przejezdnego tupu „żaba”.

Podnośnik hydrauliczny motocyklowy to mały i poręczny podnośnik o wielu zastosowaniach. Dzięki podnośnikowi podniesiesz kosiarkę samojezdną, motocykl, albo inne ciężkie przedmioty. Praktyczny pedał nożny pomoże w podniesieniu tych paru opornych ton. Sprawdzić warto, czy w wybranym zestawie są pasy napinające dla lepszego zabezpieczenia stabilności.

Kobyłki – stojaki warsztatowe pod samochód to stabilna i bezpieczna praca. Warto mieć przynajmniej 2 identyczne sztuki by być pewnym stabilności. Pomocne w pracy i dające bezpieczne i szybkie rozwiązanie przy pracach podwoziowych lub np. wymianie oleju. Podstawki osiowe grzechotkowe są bardzo użyteczne przy asekuracji podniesionych pojazdów lub innego sprzętu, gdyż zaprojektowano je do pracy w kilku różnych pozycjach i automatycznie blokują się przy podnoszeniu. Panuje zgodne przekonanie że lewarki służą jedynie do szybkiego podnoszenia – bezpieczną prace na dłużej zapewnia natomiast tylko oparcie auta na stabilnych i pewnie zablokowanych stojakach.

RS/PROFIX