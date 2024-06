ODZIEŻ ROBOCZA W RÓŻNYCH KOMBINACJACH PRZEZ CAŁE LATO

W sezonie wiosenno-letnim firma Mewa, świadcząca usługi tekstylne, oferuje kompletne wyposażenie od jednego dostawcy aż po krem chroniący przed działaniem słońca. Dopasowane do siebie kolekcje odzieży roboczej oferowane w ramach kompleksowej usługi, umożliwiają różnorodne modne stylizacje dzięki możliwości łatwego łączenia poszczególnych elementów odzieży. Wygodne, kolorowe obuwie ochronne, okulary przeciwsłoneczne i letnie nakrycia głowy dostępne w sklepie internetowym firmy Mewa uzupełniają tę ofertę.

Łączenie poszczególnych elementów odzieży roboczej zależnie od temperatury (zdjęcia: Mewa).

Subtelne kolory, innowacyjne tkaniny – ankieta przeprowadzona przez firmę Mewa wykazała, że pracownicy zatrudnieni w rzemiośle preferują strój, który wygląda poważnie, a jednocześnie jest wygodny. Dlatego też firma Mewa przygotowała na lato nowoczesne „klasyki”, takie jak bermudy Mewa Move Bermuda. Dzięki swobodnemu stylowi są one prawdziwym hitem: krój, sprawiający, iż przylegają do ciała, niezwykle wygodne w noszeniu i wyposażone w wiele praktycznych detali. Jeśli wymagana jest większa wytrzymałość odzieży, to lepsze będą szorty robocze Mewa Dynamic Construct. Te zapewniające maksymalną swobodę ruchów krótkie spodnie punktują dzięki inteligentnym wzmocnieniom dna kieszeni i szlufek. Są oferowane w 27 kolorach, które można łączyć ze sobą w różnych kombinacjach. Dostępne są również szorty robocze w kolorze czarnym i białym.

Odpowiednia koszulka na każdy gorący dzień lata

Kolekcja Mewa Basics obejmuje t-shirty, koszule, koszulki polo, bluzy z kapturem, kamizelki i polary w różnych wzorach, które można idealnie łączyć ze sobą zgodnie z zasadą „mix-and-match” (wymieszaj i dopasuj). Dopasowane do siebie wzajemnie są również kolory pomiędzy różnymi kolekcjami odzieży. Na naprawdę gorące dni Mewa ma w swojej ofercie koszulkę polo Basics Air. Ma ona właściwości termoregulacyjne, a dzięki specjalnym cechom włókien zapewnia duży komfort noszenia, gdy tylko podczas pracy pojawią się pierwsze kropelki potu na skórze. W sklepie internetowym (buy4work.mewa.shop/pl/pl) firma Mewa oferuje dopasowane do odzieży dodatkowe produkty, takie jak obuwie ochronne, rękawice ochronne, środki chroniące głowę i skórę.

Koszulki i spodenki na lato: profesjonalna odzież robocza łączy w sobie poważny wygląd w miejscu pracy z wygodą noszenia (zdjęcia: Mewa).

***

Grupa Mewa z siedzibą w Wiesbaden jest jednym z wiodących europejskich dostawców oferujących kompleksowy serwis tekstyliów przemysłowych, a także czołową firmą w tej branży w Niemczech. Głównymi elementami oferty są czyściwa wielokrotnego użytku, a także odzież robocza i ochronna dla przemysłu, rzemiosła, gastronomii oraz służby zdrowia. Usługa B2B obejmuje konsultacje, dostawę, pielęgnację i naprawę oraz wymianę tekstyliów zgodnie z certyfikowanymi standardami jakości, higieny i bezpieczeństwa. W Europie odzież roboczą firmy Mewa nosi ponad 1,1 mln pracowników, a około 3 mln osób używa czyściw wielokrotnego użytku firmy Mewa do czyszczenia maszyn i urządzeń.

Mewa jest firmą rodzinną, posiada 47 lokalizacji, zatrudnia 5700 pracowników, zaopatruje ponad 200 000 klientów. W 2022 roku obroty firmy wyniosły 829 mln euro.

Firma Mewa została założona w 1908 roku i jest pionierem w obszarze zrównoważonych usług tekstylnych. Strategia firmy jest konsekwentnie zorientowana na zrównoważony rozwój. Firma Mewa była wielokrotnie wyróżniana za zorientowanie na klienta oraz zarządzanie jakością i zasobami.