WAECO PREZENTUJE NOWOŚCI NA AUTOMECHANIKA 2024, W TYM ROZSZERZENIE OFERTY DLA RYNKU AUTOMOTIVE AFTERMARKET

Tegoroczne targi Automechanika 2024 staną się areną prezentacji najnowszych rozwiązań firmy Waeco – lidera w dziedzinie serwisowania klimatyzacji samochodowej. Centralnym punktem wystawy będzie debiut nowej generacji stacji serwisowych ASC serii 7, które wnoszą liczne innowacyjne funkcje usprawniające pracę warsztatów.

Nowa generacja stacji ASC serii 7

Najnowsza linia ASC serii 7 została zaprojektowana z myślą o zwiększeniu efektywności oraz precyzji serwisowania systemów klimatyzacji. Zaawansowane funkcje nowych stacji pozwalają na szybsze diagnozowanie i obsługę, co przekłada się na krótszy czas pracy i mniejsze zużycie materiałów eksploatacyjnych. Nowy system zarządzania stacją jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnych serwisów, które poszukują rozwiązań technologicznie zaawansowanych i niezawodnych.

Ekspansja w zakresie pojazdów z układem CO2

Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku na zrównoważone rozwiązania, Waeco wprowadza innowacje dla pojazdów z układem CO2, w tym zestawy do modernizacji istniejących stacji oraz dedykowane jednostki do obsługi samochodów z czynnikiem CO2. Te rozwiązania umożliwiają serwisom lepsze dostosowanie się do najnowszych trendów w motoryzacji i rozwijają ich możliwości obsługi pojazdów bardziej przyjaznych środowisku.

Poszerzona oferta dla aftermarket

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości części zamienne, Waeco rozszerza swoją ofertę dla rynku wtórnego, wprowadzając między innymi części zamienne do pojazdów marki Tesla. Dzięki temu, serwisy mają dostęp do pełnej gamy komponentów, które są kluczowe dla utrzymania i naprawy tych wysokotechnologicznych pojazdów.

Demonastracje techniczne i interaktywne pokazy na żywo

Podczas targów Waeco zorganizuje demonstracje na żywo, prezentując między innymi techniki radzenia sobie z uszkodzeniami sprężarek, w tym płukanie układów klimatyzacji oraz metody unikania awarii e-kompresorów. Te pokazy będą nie tylko szansą na zobaczenie nowych technologii w działaniu, ale także platformą edukacyjną dla specjalistów z branży.

Odwiedź Waeco na Automechanika 2024

Firma Waeco serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na swoje stoisko, numer C35 w hali 9.0, gdzie będzie można osobiście przekonać się o zaletach wprowadzanych nowości, porozmawiać z ekspertami oraz zobaczyć nowe produkty w akcji. Automechanika 2024 to wydarzenie, które łączy w sobie najnowsze technologie z praktycznym zastosowaniem w branży automotive, a oferta firmy Waeco stanowi przykład, jak nowoczesne rozwiązania mogą efektywnie wspierać rozwój warsztatów samochodowych.