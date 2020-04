Walka z podróbkami. Jak rozpoznać nieoryginalną świecę zapłonową DENSO?

Wzrost liczby podrobionych części na świecie stanowi realne ryzyko dla całego łańcucha dostaw na rynku wtórnym, od producentów i dystrybutorów, przez warsztaty, aż po klientów. W artykule analizujemy wyzwania związane z podróbkami świec zapłonowych DENSO i radzimy, jak je rozpoznać.

Ze względu na coraz większą popularność zakupów internetowych i e-commerce, zarówno kierowcy, jak i mechanicy korzystają z dostępu do globalnego rynku części samochodowych. Czasami możliwość zakupu danej części online za kwotę niższą niż u dystrybutora lub w cenie dopasowanej do oczekiwań klienta może wydawać się kusząca, ale może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu twoich klientów. Zbyt często podróbki części z praktycznie każdej kategorii produktów można znaleźć na legalnym rynku, a niektórzy mechanicy nieświadomie narażają klientów na produkty niespełniające norm jakości.

Rozpoznanie podróbki może być trudne, zwłaszcza podczas zakupu online, gdy dostępne jest tylko zdjęcie produktu w niskiej rozdzielczości. Fałszerze coraz lepiej radzą sobie w wytwarzaniu nieoryginalnych części, a ich opakowania często wyglądają identycznie jak oryginalne. Chociaż niektóre podróbki mogą wyglądać tak samo jak oryginalne części, jest mało prawdopodobne, aby spełniały te same standardy użytkowania. W wielu przypadkach podróbki są wytwarzane przy użyciu materiałów niespełniających norm, które nie zostały rygorystycznie przetestowane pod kątem bezpieczeństwa. Jest to szczególny problem w przypadku podróbek świec zapłonowych, które mogą powodować znaczny spadek mocy silnika przy dużym przyspieszeniu lub obciążeniu. Jeśli takie świece się przegrzeją, materiał z którego zostały wykonane stopi się i spowoduje uszkodzenie silnika, co będzie kosztowało kierowcę tysiące złotych.

Jak uniknąć podrabianych części?

Przy zakupie części wskazane jest, aby dokonywać zakupów wyłącznie u autoryzowanego dystrybutora. Poniższe porównania pokazują różnice pomiędzy oryginalnymi świecami zapłonowymi DENSO a ich podróbkami.

Wygląd

Choć może się to wydawać oczywiste, podróbkę najczęściej zdradza wygląd produktu. Oznaką nieoryginalnej części są proste rzeczy, takie jak np. branding zawierający błędy ortograficzne. Izolator oryginalnej świecy zapłonowej DENSO powinien mieć jednolity kształt i biały kolor, a szerokość elektrody masowej powinna być stała. Zwróć uwagę na spawy niskiej jakości i unikaj świec zapłonowych z elektrodami masowymi wykonanymi z tanich materiałów. Wystarczy przeprowadzić szybki test i spróbować zarysować powierzchnię – jeśli powstanie rysa, zastosowano tanie materiały, co wskazuje jednoznacznie na nieoryginalną lub podrobioną część.

Opakowanie

Pod kątem rozbieżności powinieneś sprawdzić nie tylko samą część, ale także opakowanie, w którym ją otrzymasz – może ono zdradzać, że nie jest to oryginalna część DENSO. Świece zapłonowe DENSO są produkowane w Japonii, Indonezji, Chinach i USA. Jeśli zakupiona świeca została wyprodukowana w innym kraju, oznacza to, że nie jest to oryginalny produkt DENSO. Podrobione świece zapłonowe mogą również mieć nieprawidłowo umieszczone logo. Niska jakość druku, różnice w sposobie przycięcia i złożenia etykiet również wskazują na podróbkę.

Kolejnym elementem do sprawdzenia jest kod kreskowy i kod produkcyjny. Produkty DENSO są w pełni identyfikowalne w całym łańcuchu dostaw, dlatego świece zapłonowe z nowego, zamkniętego opakowania zawierającego 4 lub 10 świec powinny mieć ten sam kod produkcyjny. Niepasujące kody produkcyjne wskazują na nieoryginalne części. Zawsze je sprawdzaj, a jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem DENSO, który pomoże Ci rozwiać wątpliwości.

Specyfikacja techniczna

Wszystkie części DENSO przechodzą rygorystyczny proces kontroli produkcji, dzięki czemu zawsze są najwyższej jakości. Porównanie zakupionych świec zapłonowych z ich oficjalną specyfikacją w katalogu DENSO jest prostą i skuteczną metodą identyfikacji podróbek. Możesz przeprowadzić kilka kontroli:

Użyj szczelinomierza, aby zmierzyć odległość pomiędzy elektrodami. Prawidłowa odległość jest podana w specyfikacji DENSO.

Użyj suwmiarki, aby zmierzyć średnicę części ceramicznej. Jeśli nie jest ona zgodna z oficjalną specyfikacją DENSO, Twoja część jest nieoryginalna.

Możesz również ocenić kąt elektrody masowej. Niewłaściwy kąt będzie miał negatywny wpływ na iskrę.

Zmierz odstęp pomiędzy uszczelką a korpusem świecy zapłonowej, sprawdź długość gwintu świecy zapłonowej i samej świecy. Jeśli wartości są inne niż w specyfikacji DENSO, Twoja część jest podróbką.

Problem podróbek nie zniknie, ale organizacje branżowe pracują nad tym, aby zwrócić uwagę na ten problem i chronić producentów, warsztaty i kierowców. Najlepszym sposobem na uniknięcie nieświadomego zakupu i montażu podrobionej części jest kupowanie wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych dystrybutorów DENSO. Tańsza część pozyskiwana online może wydawać się lepszą opcją, ale konsekwencje stosowania podróbek mogą być bardzo poważne.