Kolejne nowe produkty w ofercie Nissens

Asortyment chłodnic cieczy silnika wzbogacił się o referencje do takich aut jak: Nissan Micra (16-), Nissan March (16-), Hyundai Elantra (15-), Hyundai i30 (16-), Fiat Ducato (06-), VW-Passat B7 (10-) i Skoda Yeti (09-).

Poszerzona została również oferta dmuchaw kabinowych. Nowe aplikacje to produkty skierowane do: Opel Astra G (98-), Opel Zafira A (99-), Chevrolet Viva (05-), Toyota Avensis (03-), Toyota Corolla (01-), Toyota Corolla Verso (04-) oraz Toyota Avensis (97-).

Uzupełnieniem nowości jest chłodnica oleju do Mercedes C-Class W 205 (14-), Mercedes E-Class W 213, 238 (16-), Mercedes GLC-Class X 253 (15-), Mercedes S-Class W 222, 217 (13-) oraz skraplacz do Audi Q5 (16-)

Kolejnych 7 intercoolerów uzupełniło w marcu ofertę części do samochodów ciężarowych. Są to produkty dedykowane do: Renault Trucks D-Serie (13-), Volvo FL III (13-) , Renault Trucks C-Serie (13-), Renault Trucks K-Serie (13-) Renault Trucks Midlum (06-), Iveco Eurocargo (91-), MAN TGL (05-), MAN TGM (05-), MAN TGA (02-), MAN TGS (07-), MAN TGX (07-) ,Irisibus Agora (03-), Irisbus Crealis (08-). Uzupełnieniem nowości w zakresie samochodów ciężarowych jest chłodnica oleju do Mercedes Actros MP4 (11-), Mercedes Antos (12-), Mercedes Arocs (13-) oraz skraplacz do Scania P, G, R, S serie (16-).

Wszystkie wymienione produkty dostępne są już w sprzedaży. Produkty linii „First Fit”, zawierające niezbędne do montażu chłodnicy elementy, oznaczone są specjalnym logo „First Fit”.