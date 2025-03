WIOSNA ZA PASEM – JAK PRZYGOTOWAĆ AUTO NA NOWY SEZON PO ZIMIE? 

Warunki zimowe negatywnie wpływają na stan techniczny pojazdu, przyspieszając zużycie kluczowych podzespołów, takich jak układ hamulcowy, elementy podwozia i zawieszenia oraz akumulatora z uwagi na pracę pod bardzo dużym obciążeniem w temperaturach minusowych. Dlatego też wiosną warto zadbać o gruntowną diagnostykę i weryfikację stanu pojazdu po zimie, obejmującą m.in. kontrolę płynów eksploatacyjnych, stanu akumulatora czy podwozia samochodu.

Profesjonalny serwis zwiększa niezawodność auta, podnosi jego wartość przy odsprzedaży i pozwala uniknąć kosztownych napraw w przyszłości. Podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę, by zapewnić sobie bezpieczeństwo i komfort jazdy w nadchodzącym sezonie.

Zima to wymagający okres dla każdego pojazdu – niskie temperatury, sól drogowa oraz wilgoć mogą negatywnie wpływać na jego stan techniczny. Wraz z nadejściem cieplejszych dni warto odwiedzić sprawdzony i rzetelny autoryzowany punkt serwisowy w celu wykonania kompleksowego przeglądu samochodu. W trakcie wizyty specjaliści weryfikują stan podzespołów, które zimą są szczególnie narażone na uszkodzenia – kontrolują m.in. stan podwozia oraz układu hamulcowego. Dzięki nowoczesnej diagnostyce komputerowej możliwe jest szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i uniknięcie kosztownych napraw w przyszłości.

Zimowe warunki często prowadzą do nieoczywistych uszkodzeń pojazdu, które mogą ujawnić się dopiero wiosną. Mogą one przyspieszać zużycie tarcz i klocków hamulcowych, powodować korozję podwozia oraz nadwozia, a także obniżać sprawność akumulatora. Dodatkowo, układ zawieszenia i elementy gumowe, takie jak uszczelki czy osłony przegubów, mogą ulec uszkodzeniom w wyniku częstego kontaktu z błotem pośniegowym, solą drogową, czy zamarzniętymi muldami śnieżnymi które obcierają o podwozie. Warto więc skorzystać z profesjonalnej diagnostyki, by upewnić się, że auto jest w pełni sprawne i gotowe na nowy sezon. – mówi Michał Baranowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Serwisowego w Grupie Cichy-Zasada.

Regularne serwisowanie pojazdu ma kluczowe znaczenie dla jego długoletniej eksploatacji i niezawodności. Systematyczne przeglądy pozwalają na wczesne wykrycie drobnych usterek, zanim przekształcą się one w poważniejsze i kosztowniejsze problemy. Ponadto, odpowiednia konserwacja zwiększa wartość pojazdu przy odsprzedaży.

Przegląd pojazdu przed wiosną – co warto sprawdzić?

Po zimie przede wszystkim należy wymienić opony na opony letnie. Ich stan musi pozwalać na eksploatację przez kolejny sezon – aby uniknąć niespodzianek w czasie użytkowania należy sprawdzić ich grubość, stan bieżnika oraz ich wiek. W przypadku stosowania opon wielosezonowych należy zweryfikować ciśnienie powietrza, które mogło się obniżyć w niskich temperaturach. Kolejnym kluczowym elementem jest układ hamulcowy – sól drogowa i błoto pośniegowe mogą powodować korozję tarcz i klocków hamulcowych, dlatego ich stan powinien ocenić mechanik. Zawieszenie i układ kierowniczy także wymagają kontroli, ponieważ ubytki w nawierzchni oraz dziury na drogach mogą prowadzić do uszkodzeń amortyzatorów i wahaczy. Należy również skontrolować płyny eksploatacyjne, w tym poziom i jakość oleju silnikowego, płynu chłodniczego oraz płynu do spryskiwaczy, aby w razie potrzeby je uzupełnić. Nie można też zapominać o karoserii i podwoziu – uszkodzenia lakieru oraz korozja podwozia to częste skutki zimowej eksploatacji, dlatego warto zlecić ich profesjonalne sprawdzenie. Równie istotna jest kontrola wycieraczek – ich pióra mogą ulec uszkodzeniu w trudnych warunkach atmosferycznych, co negatywnie wpływa na widoczność podczas jazdy.

Bieżąca konserwacja – jak zadbać o auto na wiosnę?

Wiosna to dobry moment, by zadbać o wygląd i komfort użytkowania pojazdu. Mycie karoserii oraz podwozia pozwoli usunąć nagromadzoną sól drogową, która przyspiesza korozję. Warto również zadbać o wnętrze auta – dokładne odkurzanie, pranie tapicerki oraz wymiana filtrów kabinowych poprawią komfort podróży i jakość powietrza w trakcie jazdy. Nie należy też zapominać o regularnej konserwacji uszczelek i zamków, które mogły ulec przesuszeniu podczas zimowych mrozów.

Co ciekawe, regularne serwisowanie pojazdu nie tylko wpływa na bezpieczeństwo i jego trwałość, ale również przyczynia się do ochrony środowiska. Pojazdy utrzymywane w dobrym stanie technicznym w obszarze jednostki napędowej i towarzyszących jej podzespołów, nie pozostawiają wycieków – dodaje Michał Baranowski z Grupy Cichy-Zasada.

Sezonowa kontrola pojazdu po zimie to kluczowy krok, by cieszyć się bezawaryjną i komfortową jazdą wiosną i latem. Wizyta w autoryzowanym serwisie pozwoli na fachową diagnostykę oraz eliminację ewentualnych usterek. Profesjonalne podejście do konserwacji i przeglądów to gwarancja bezpieczeństwa na drodze, dłuższej żywotności pojazdu oraz pozytywnego wpływu na środowisko.

O Grupie Kapitałowej Cichy-Zasada

Grupa Kapitałowa Cichy-Zasada to największa grupa dealerska w branży motoryzacyjnej w Polsce, założona przez ikony polskiej motoryzacji – Sobiesława Zasadę i Mirosława Cichego. W portfelu tej w 100% polskiej spółki znajdują się renomowane marki motoryzacyjne, z którymi firma współpracuje już ponad 30 lat, takie jak Volkswagen Samochody Osobowe i Dostawcze, Škoda, Seat, Cupra, Audi oraz Porsche. Salony Grupy Cichy-Zasada znajdują się aż w 17 lokalizacjach w 11 polskich miastach, co czyni spółkę jedną z największych sieci serwisowych i blacharsko-lakierniczych w Polsce.