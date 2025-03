NOWY DYREKTOR W ZF AFTERMARKET  NA EUROPĘ

Alex Gelbcke przechodzi z LKQ Europe, gdzie obecnie pełni funkcję CEO Benelux & France. Dzięki wielu różnym stanowiskom kierowniczym w kilku firmach o ugruntowanej pozycji, w tym 18 lat w Tenneco jako dyrektor generalny i wiceprezes Aftermarket EMEA, był również w stanie posiąść wiedzę na temat rynku wtórnego.

Ta kluczowa nominacja stanowi ważny krok na naszej drodze do pogłębienia zorientowania na klienta, szczególnie w naszym regionie Europy. Alex jest szanowanym profesjonalistą z 25-letnim doświadczeniem na motoryzacyjnym rynku wtórnym, obejmującym różne segmenty pojazdów. Posiada wszechstronną wiedzę zarówno w zakresie dystrybucji, jak i produkcji części i jest znany ze swojego przywództwa opartego na współpracy i pasji do rozwoju. Cieszę się, że dołączył do naszego zespołu Global Aftermarket Leadership i wierzę, że stwarza to okazję do dalszego wzmocnienia naszych partnerstw w całej branży.

– powiedział Philippe Colpron, szef ZF Aftermarket.